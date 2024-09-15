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поездкой по бездорожью без лишних хлопот. Алексей - не просто гид, а настоящий профессионал, который поделился с нами не только знаниями об Ольхоне, но и своей любовью к Байкалу. Он создал непринужденную атмосферу, которая сразу располагала к себе. Маршрут был идеально продуман - мы увидели все самое интересное: скалы, мысы, смотровые площадки с захватывающими видами. Особое спасибо за пикник с видом на Байкал - Алексей приготовил шикарную уху из омуля, которую мы ели, наслаждаясь волшебной панорамой. Все было продумано до мелочей, даже сервировка стола в полевых условиях была прекрасной. Спасибо Алексею за этот невероятный день!