Увидеть самое главное на Ольхоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» на Ольхоне, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
6 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
12 000 за человека
На джипе - по северу острова Ольхон
На машине
Джиппинг
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
На джипе - по северу острова Ольхон
Погрузитесь в атмосферу байкальской природы на индивидуальной экскурсии на джипе по северу Ольхона. Легенды, красивые виды и комфортное путешествие ждут вас
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
На машине
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
26 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    15 сентября 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Если хотите неспешно насладиться моментом, то бронируйте сразу. Все четко и по расписанию. Забрали от места проживания и туда же
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    привезли. Дорога сопровождалась интересным и содержательным рассказом об особенностях края, исторических моментах и бытовых особенностях. В этом путешествии вы насладитесь красотой Байкала и острова Ольхон. Отдельное спасибо Алексею за достаточное время, чтоб поснимать всю эту красоту.

    Если хотите неспешно насладиться моментом, то бронируйте сразу. Все четко и по расписанию. Забрали от места
  • А
    Алла
    2 сентября 2024
    На джипе - по северу острова Ольхон
    Алексей прекрасно провел экскурсию. Все очень понравилось!!! Мы проехали по прекрасным местам Ольхона, после чего нас накормили настоящей байкальской ухой! Алексей - молодец!
    Алексей прекрасно провел экскурсию. Все очень понравилось!!! Мы проехали по прекрасным местам Ольхона, после чего насАлексей прекрасно провел экскурсию. Все очень понравилось!!! Мы проехали по прекрасным местам Ольхона, после чего нас
  • М
    Марина
    31 августа 2024
    На джипе - по северу острова Ольхон
    Огромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, но и получить удовольствие от
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    езды, беседы, атмосферы - рекомендую выбирать Алексея 👍🏻 Отдельно отмечу профессионализм вождения - немаловажно! Нам было мегакомфортно с тобой! Теперь я влюблена в Байкал, и обязательно вернусь!

    Огромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, ноОгромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, но
  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Все прошло на отлично. Дорога не близкая, но не очень утомительная. Рекомендую.
  • И
    Игорь
    25 августа 2024
    На джипе - по северу острова Ольхон
    Север Ольхона открылся нам во всей своей красе благодаря Алексею и его джипу! Чистый и комфортабельный автомобиль позволил нам насладиться
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    поездкой по бездорожью без лишних хлопот. Алексей - не просто гид, а настоящий профессионал, который поделился с нами не только знаниями об Ольхоне, но и своей любовью к Байкалу. Он создал непринужденную атмосферу, которая сразу располагала к себе. Маршрут был идеально продуман - мы увидели все самое интересное: скалы, мысы, смотровые площадки с захватывающими видами. Особое спасибо за пикник с видом на Байкал - Алексей приготовил шикарную уху из омуля, которую мы ели, наслаждаясь волшебной панорамой. Все было продумано до мелочей, даже сервировка стола в полевых условиях была прекрасной. Спасибо Алексею за этот невероятный день!

  • К
    Ксения
    24 августа 2024
    Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
    Мы очень благодарны Алексею за возможность увидеть Ольхон, одним днём сделать это самостоятельно просто невозможно. Байкал невероятно кинематографичный. Даже в
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    Южной части острова в течение поездки мы увидели разные его грани благодаря удачно построенному маршруту. По пути удивительные истории про топонимику и шаманизм❤️

    Мы очень благодарны Алексею за возможность увидеть Ольхон, одним днём сделать это самостоятельно просто невозможно. БайкалМы очень благодарны Алексею за возможность увидеть Ольхон, одним днём сделать это самостоятельно просто невозможно. Байкал

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
  2. На джипе - по северу острова Ольхон
  3. Зимний Ольхон вдоль и поперек
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Скала Шаманка
  6. Самое главное
  7. Озеро Сердце
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в сентябре 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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