13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборОльхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
12 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборНа джипе - по северу острова Ольхон
Погрузитесь в атмосферу байкальской природы на индивидуальной экскурсии на джипе по северу Ольхона. Легенды, красивые виды и комфортное путешествие ждут вас
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Космический лед, древние места силы, буддийская ступа и другие символы главного места Байкала
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
26 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина15 сентября 2024Если хотите неспешно насладиться моментом, то бронируйте сразу. Все четко и по расписанию. Забрали от места проживания и туда же
- ААлла2 сентября 2024Алексей прекрасно провел экскурсию. Все очень понравилось!!! Мы проехали по прекрасным местам Ольхона, после чего нас накормили настоящей байкальской ухой! Алексей - молодец!
- ММарина31 августа 2024Огромное спасибо за поездку! Это было незабываемо! Для тех, кто не просто хочет все увидеть, но и получить удовольствие от
- ЕЕлена27 августа 2024Все прошло на отлично. Дорога не близкая, но не очень утомительная. Рекомендую.
- ИИгорь25 августа 2024Север Ольхона открылся нам во всей своей красе благодаря Алексею и его джипу! Чистый и комфортабельный автомобиль позволил нам насладиться
- ККсения24 августа 2024Мы очень благодарны Алексею за возможность увидеть Ольхон, одним днём сделать это самостоятельно просто невозможно. Байкал невероятно кинематографичный. Даже в
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Самое главное»
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