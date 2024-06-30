Тайны севера острова Ольхон

Погрузитесь в атмосферу севера Ольхона: старинные деревни, сакральные места и обед с байкальской ухой. Откройте для себя культуру бурятского народа
Приглашаем в захватывающее путешествие по северу Ольхона.

Вас ждут удивительные пейзажи Прибайкальского национального парка, духовные и археологические памятники, а также знакомство с культурой бурятского народа.

Вы побываете в старой деревне Халгай, подниметесь
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на видовую площадку, пообедаете настоящей байкальской ухой и попросите о сокровенном у «Хранителя Байкала».

Экскурсия включает посещение острова Харанцы, урочища Песчаное, мысов Саган-Хушун, Хобой и Шунтэ-Левый. Обед (уха из окуня, салат из свежих овощей, хлеб местного производства, чай) включён в стоимость. Дополнительные расходы: разрешение на перемещение по Прибайкальскому национальному парку. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, есть детское кресло для детей от 3 лет

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Удивительные пейзажи Прибайкальского национального парка
  2. 🏛 Духовные и археологические памятники
  3. 🍲 Обед с настоящей байкальской ухой
  4. 🗿 Знакомство с культурой бурятского народа
  5. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле УАЗ Патриот
Тайны севера острова Ольхон
Тайны севера острова Ольхон
Тайны севера острова Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Остров Харанцы
  • Деревня Халгай
  • Урочище Песчаное
  • Мыс Саган-Хушун
  • Мыс Хобой
  • Мыс Шунтэ-Левый
  • Дерево «Хранитель Байкала»

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Остров Харанцы. Я расскажу, как переводится название острова и какая вышка здесь находилась. А ещё вы полюбуетесь отсюда живописными островами Лев и Крокодил.

Деревня Халгай — одна из самых старых на острове. Раньше она была большим фермерским хозяйством.

Урочище Песчаное. Я расскажу, как это место связано с исправительно-трудовой колонией и рыбой.

Мыс Саган-Хушун. Это невероятно живописный мыс — и озеро, и берег прекрасны.

Мыс Хобой. В этом сакральном месте силы мы остановимся на обед. Вы полакомитесь ухой из байкальского омуля, свежим салатом, ароматным хлебом и таёжным чаем.

Мыс Шунтэ-Левый. Вы рассмотрите скалу в форме сердца и насладитесь видами на Байкал с высокого берега.

Дерево «Хранитель Байкала» — бронзовая скульптура на обрыве. На ветвях дерева висят колокольчики, а внутри — большой колокол, в который можно позвонить и загадать желание.

Организационные детали

  • Обед (уха из омуля, салат из свежих овощей, хлеб местного производства, чай) включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: разрешение на перемещение по Прибайкальскому национальному парку — 300 руб. (можно оформить онлайн или на острове со мной)
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот. Есть детское кресло для детей от 3 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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