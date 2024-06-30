Приглашаем в захватывающее путешествие по северу Ольхона.Вас ждут удивительные пейзажи Прибайкальского национального парка, духовные и археологические памятники, а также знакомство с культурой бурятского народа.Вы побываете в старой деревне Халгай, подниметесь

на видовую площадку, пообедаете настоящей байкальской ухой и попросите о сокровенном у «Хранителя Байкала». Экскурсия включает посещение острова Харанцы, урочища Песчаное, мысов Саган-Хушун, Хобой и Шунтэ-Левый. Обед (уха из окуня, салат из свежих овощей, хлеб местного производства, чай) включён в стоимость. Дополнительные расходы: разрешение на перемещение по Прибайкальскому национальному парку. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, есть детское кресло для детей от 3 лет

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Ольхоне

Роман Ваш гид на Ольхоне

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Остров Харанцы. Я расскажу, как переводится название острова и какая вышка здесь находилась. А ещё вы полюбуетесь отсюда живописными островами Лев и Крокодил.

Деревня Халгай — одна из самых старых на острове. Раньше она была большим фермерским хозяйством.

Урочище Песчаное. Я расскажу, как это место связано с исправительно-трудовой колонией и рыбой.

Мыс Саган-Хушун. Это невероятно живописный мыс — и озеро, и берег прекрасны.

Мыс Хобой. В этом сакральном месте силы мы остановимся на обед. Вы полакомитесь ухой из байкальского омуля, свежим салатом, ароматным хлебом и таёжным чаем.

Мыс Шунтэ-Левый. Вы рассмотрите скалу в форме сердца и насладитесь видами на Байкал с высокого берега.

Дерево «Хранитель Байкала» — бронзовая скульптура на обрыве. На ветвях дерева висят колокольчики, а внутри — большой колокол, в который можно позвонить и загадать желание.

Организационные детали