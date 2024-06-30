Погрузитесь в атмосферу севера Ольхона: старинные деревни, сакральные места и обед с байкальской ухой. Откройте для себя культуру бурятского народа
Приглашаем в захватывающее путешествие по северу Ольхона.
Вас ждут удивительные пейзажи Прибайкальского национального парка, духовные и археологические памятники, а также знакомство с культурой бурятского народа.
Вы побываете в старой деревне Халгай, подниметесь читать дальше
на видовую площадку, пообедаете настоящей байкальской ухой и попросите о сокровенном у «Хранителя Байкала».
Экскурсия включает посещение острова Харанцы, урочища Песчаное, мысов Саган-Хушун, Хобой и Шунтэ-Левый. Обед (уха из окуня, салат из свежих овощей, хлеб местного производства, чай) включён в стоимость. Дополнительные расходы: разрешение на перемещение по Прибайкальскому национальному парку. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот, есть детское кресло для детей от 3 лет
5 причин купить эту экскурсию
🌲 Удивительные пейзажи Прибайкальского национального парка
🏛 Духовные и археологические памятники
🍲 Обед с настоящей байкальской ухой
🗿 Знакомство с культурой бурятского народа
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле УАЗ Патриот
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид на Ольхоне
Много говорить не буду, потому что хочу вам лично рассказать всё самое интересное и показать байкальскую сказку)