И Илария На буханке - к северу Ольхона Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)

О Ольга На буханке - к северу Ольхона Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.

Р Роман На буханке - к северу Ольхона Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!

А Анна Джип-тур по северу острова Ольхон Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!

С Сергей День на Ольхоне читать дальше интересным, загадочным местам. Посмотрели главные красоты острова верхом на «буханке», покатались по льду озера на коньках, а еще славно пообедали. Все получилось классно! Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим

Л Людмила Байкал: путешествие по острову Ольхон читать дальше места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию! Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного

Е Елена Джип-тур по северу острова Ольхон Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.

Е Екатерина Джип-тур по северу острова Ольхон читать дальше овощами И даже нашли время и подходящее место, чтобы мы могли окунуться в Байкале. Маршрут (дорога) до локаций сложная поэтому отдельное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Алексею за профессионализм! (После дорог Ольхона остальные встречаемые дороги кажутся идеально ровными)) Спасибо Нам понравилось! Было красиво, вкусно и тепло) Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними

М Мария День на Ольхоне Экскурсией довольны. Александр точно в назначенное время ждал нас у отеля. Кормил очень вкусной ухой, даже дети, до этого ее не любившие, съели свои порции. Все было вежливо и четко, с учетом наших пожеланий. Лед Байкала в рекламе не нуждается-это было незабываемо. Спасибо!