Мыс Харанцы – экскурсии на Ольхоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Мыс Харанцы» на Ольхоне, цены от 3 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На буханке - к северу Ольхона
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
174 отзыва
На буханке - к северу Ольхона: природа, легенды и уникальные места
Ощутите силу природы на северной части Ольхона: смотровые площадки, легенды и культурные рассказы
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 150 за человека
Джип-тур по северу острова Ольхон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6.5 часов
59 отзывов
Джип-тур по северу острова Ольхон: захватывающие виды и байкальская уха
Погрузитесь в мир природных чудес Ольхона с индивидуальным джип-туром. Живописные места, традиционная кухня и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
17 900 за всё до 3 чел.
Рассвет на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
29 900 за всё до 6 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Ольхоне: Байкал и его красоты круглый год
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по северной части Ольхона! Откройте для себя скалы, дюны, леса и зимний лёд на УАЗе «буханке» в сопровождении водителя
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
19 июня в 08:00
12 авг в 08:00
45 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илария
    8 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.
    Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответитьАлександр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    На буханке - к северу Ольхона
    Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    28 февраля 2024
    Байкал: путешествие по острову Ольхон
    Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного
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    места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию!

  • Е
    Елена
    7 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.
    Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все суперОчень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер
  • Е
    Екатерина
    4 октября 2023
    Джип-тур по северу острова Ольхон
    Было красиво, вкусно и тепло) Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними
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    овощами И даже нашли время и подходящее место, чтобы мы могли окунуться в Байкале. Маршрут (дорога) до локаций сложная поэтому отдельное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Алексею за профессионализм! (После дорог Ольхона остальные встречаемые дороги кажутся идеально ровными)) Спасибо Нам понравилось!

    Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)Было красиво, вкусно и тепло)
  • С
    Сергей
    20 сентября 2023
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Очень хочется отметить работу Ивана, как гид и как спутник справился на все 100% и даже больше, хорошо знает что нужно и что лучше посмотреть! Организатор Ольга тоже достойна положительной оценки, терпеливо отвечала на многочисленные вопросы при выборе экскурсии.
  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Спасибо Ивану и Ольге за организацию такого замечательного путешествия на о. Ольхон. Время в пути пролетело незаметно за увлекательным рассказом
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    Ивана об истории и традициях этих мест. За окном комфортабельного автомобиля менялся пейзаж:от бесскрайних степей с пасущимися табунами коней, стадами коров, переходящий в леса и горный ландшафт. Ольхон встретил нас хорошей солнечной, тёплой погодой, что дало возможность любоваться Байкалом и завораживающими видами острова. Иван и Ольга подошли к организации тура очень креативно, по пути к красивым, живописным местам Иван устроил замечательный пикник с наивкуснейшими закусками. Мы вместе увлекательно пытались разгадать тайны этих мест. От души благодарим за прекрасную поездку. Мы в полном восторге. Очень рекомендуем!

  • Н
    Надежда
    6 сентября 2023
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Благодарим за прекрасное путешествие! Все прошло отлично! Такой красивый маршрут и интересные истории! И с гостиницей помогли определиться. А кофе на берегу и обед с видом это восторг!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Мыс Харанцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На буханке - к северу Ольхона
  2. Джип-тур по северу острова Ольхон
  3. Рассвет на Ольхоне
  4. Байкал: путешествие по острову Ольхон
  5. Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Мыс Харанцы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 150 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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