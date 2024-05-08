И Илария На буханке - к северу Ольхона Все очень чётко организовано, всю нашу группу забрали из мест проживания и вернули обратно. Проехали всю северную часть, было достаточно времени чтобы все сфотографировать и насладиться видами. Ещё был очень вкусный обед с шикарной сервировкой)

О Ольга На буханке - к северу Ольхона Александр отличный водитель. Интересно и коротко рассказал основные факты о острове и озерере. Готов был ответить на все наши вопросы. Было достаточно времени на каждой остановке, чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами и сделать фотографии.

Р Роман На буханке - к северу Ольхона Прекрасная возможность познакомиться с замечательным краем вдали от суеты и сотовой связи:) Глаза и тело отдыхают. Александр прекрасный гид. Ас по бездорожью и наивкуснейшей ухи! Всем рекомендую!

А Анна Джип-тур по северу острова Ольхон Очень душевный гид Антон. Показал красоту, накормил вкуснотой и под конец отвез на лучшее место для катания на коньках. Спасибо!

Л Людмила Байкал: путешествие по острову Ольхон читать дальше места, как с помощью катания на "буханке", и не придумать! Это удивительно - вот так гонять по льду, наслаждаясь видами такого огромного и мощного Байкала! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Водитель Сергей был очень вежлив и тактичен, провез нас по самым топовым местам северной части Ольхона параллельно рассказывая интересные факты, в процессе поездки гибко регулировали маршрут. В конце нас ждала вкуснейшая уха из омуля, которую приготовил для нас Сергей. Благодарим организаторов за экскурсию! Это наше первое знакомство с Байкалом, которое случилось зимой! Впечатления не передать. Думаю, что лучшего погружения в атмосферу этого удивительного

Е Елена Джип-тур по северу острова Ольхон Очень благодарны Алексею за тур: учел все наши пожелания, спокойный, корректный, отличный водитель. Вообще ноль вопросов к нему, все супер.

Е Екатерина Джип-тур по северу острова Ольхон читать дальше овощами И даже нашли время и подходящее место, чтобы мы могли окунуться в Байкале. Маршрут (дорога) до локаций сложная поэтому отдельное спасибо нашему водителю-экскурсоводу Алексею за профессионализм! (После дорог Ольхона остальные встречаемые дороги кажутся идеально ровными)) Спасибо Нам понравилось! Было красиво, вкусно и тепло) Нам показали точки с которых открывается чудесный вид на Байкал Накормили вкусной ухой с омулем и домашними

С Сергей Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие Очень хочется отметить работу Ивана, как гид и как спутник справился на все 100% и даже больше, хорошо знает что нужно и что лучше посмотреть! Организатор Ольга тоже достойна положительной оценки, терпеливо отвечала на многочисленные вопросы при выборе экскурсии.

А Андрей Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие читать дальше Ивана об истории и традициях этих мест. За окном комфортабельного автомобиля менялся пейзаж:от бесскрайних степей с пасущимися табунами коней, стадами коров, переходящий в леса и горный ландшафт. Ольхон встретил нас хорошей солнечной, тёплой погодой, что дало возможность любоваться Байкалом и завораживающими видами острова. Иван и Ольга подошли к организации тура очень креативно, по пути к красивым, живописным местам Иван устроил замечательный пикник с наивкуснейшими закусками. Мы вместе увлекательно пытались разгадать тайны этих мест. От души благодарим за прекрасную поездку. Мы в полном восторге. Очень рекомендуем! Спасибо Ивану и Ольге за организацию такого замечательного путешествия на о. Ольхон. Время в пути пролетело незаметно за увлекательным рассказом