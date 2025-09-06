Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
«А также попробуете блюда национальной кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
«В стоимость включен горячий обед»
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны севера острова Ольхон
Откройте для себя уникальные пейзажи Ольхона, старинные деревни и сакральные места. Погрузитесь в атмосферу бурятской культуры и насладитесь байкальской ухой
«В этом сакральном месте силы мы остановимся на обед»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
«После прогулки по мысу Хобой наш водитель накормит вас обедом с ароматной ухой из знаменитого байкальского омуля, и путешествие продолжится по восточной стороне острова»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
«Остановимся на завтрак в придорожном кафе, где вы сможете отведать блюда традиционной бурятской и русской кухни, а если есть интерес к древностями, осмотрим сохранившиеся наскальные рисунки древних людей»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
«Дополнительные расходы: отель, еда и напитки в кафе»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
«Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
«Пикник в лучах закатного солнца»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
39 900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 сентября 2025Супер экскурсия! Насыщенная, интересная, посетили все красоты севера Острова! Роман запланировал места так, что мы были во всех ключевых точках
- ББелкин26 августа 2025Очень приятный молодой человек, хорошо все рассказал и показал, встретил по договоренности в другом месте. Прекрасная экскурсия, всё очень понравилось, огромное спасибо!
- ММарина19 августа 2025Экскурсию провел гид Антон, огромное ему спасибо. Выехали пораньше, организаторы сами предложили, и это было отличным решением,т. к. мы попали
- ААнатолий15 августа 2025Посетили с Романом все достопримечательности южного и северного Ольхона. Программа была полностью индивидуальна, в соответствии с нашими пожеланиями. Роман, как
- BBikkki4 июля 2025Хороший водитель гид, уха была отменная
- ААлександр16 февраля 2025Очень понравилась экскурсия. Роман подстроился под все наши пожелания. Рекомендую👍
- ЕЕвгения16 февраля 2025Были на Ольхоне впервые (12-14 февраля)Экскурсия прошла замечательно!
Роман очень приятный и интересный молодой человек. Мы созвонились заранее, обсудили детали поездки,
- ББелла17 августа 2024Путешествие понравилось. Хорошо организовано, Роман-интересный собеседник, останавливал нас на знаковых точках маршрута, рассказывал исторические факты и местные легенды. Не торопил с просмотром. Сварил для нас восхитительную уху. Мы получили большое удовольствие от путешествия, несмотря на сложную дорогу.
- ООльга15 августа 2024Спасибо огромное Роману за проведенную экскурсию, насыщенный день и прекрасный обед. Выбирали среди множества вариантов и не прогадали.
Большой плюс в
- ССветлана25 июля 2024Нам повезло с Романом. Тактичный, пунктуальный, знающий и, самое главное, ориентирован на пожелания гостя. В душу не лезет, не загромождает информацией, но ответит на интересующий вопрос. Равеет самиздатные мифы. Сам - ольхонец с интересной родословной. Цена соответствует качеству.
- ГГригорьев21 июля 2023Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
- ММария25 февраля 2021Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет,
