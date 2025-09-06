Мои заказы

Гастрономические экскурсии Ольхона

Найдено 8 экскурсий в категории «Гастрономические» на Ольхоне, цены от 3750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
13 часов
46 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
«А также попробуете блюда национальной кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
На машине
7 часов
271 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
«В стоимость включен горячий обед»
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Тайны севера острова Ольхон
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны севера острова Ольхон
Откройте для себя уникальные пейзажи Ольхона, старинные деревни и сакральные места. Погрузитесь в атмосферу бурятской культуры и насладитесь байкальской ухой
«В этом сакральном месте силы мы остановимся на обед»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
6 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
«После прогулки по мысу Хобой наш водитель накормит вас обедом с ароматной ухой из знаменитого байкальского омуля, и путешествие продолжится по восточной стороне острова»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
13 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
«Остановимся на завтрак в придорожном кафе, где вы сможете отведать блюда традиционной бурятской и русской кухни, а если есть интерес к древностями, осмотрим сохранившиеся наскальные рисунки древних людей»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
«Дополнительные расходы: отель, еда и напитки в кафе»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
«Чтобы перевести дух после трекингов, днем мы остановимся на обед: вас ждет уха из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Закат на Малом Море
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Закат на Малом Море: Живописная экскурсия с пикником на Ольхоне
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, наблюдая за закатом на Малом Море с уютным пикником на свежем воздухе
«Пикник в лучах закатного солнца»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
39 900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 сентября 2025
    Тайны севера острова Ольхон
    Супер экскурсия! Насыщенная, интересная, посетили все красоты севера Острова! Роман запланировал места так, что мы были во всех ключевых точках
    читать дальше

    без людей! Восторг! Вкуснейшая уха с видом на Байкал и в окружении чаек. Сын сказал это лучшая экскурсия за всю жизнь)) Рекомендую!!!

  • Б
    Белкин
    26 августа 2025
    Тайны севера острова Ольхон
    Очень приятный молодой человек, хорошо все рассказал и показал, встретил по договоренности в другом месте. Прекрасная экскурсия, всё очень понравилось, огромное спасибо!
  • М
    Марина
    19 августа 2025
    Тайны севера острова Ольхон
    Экскурсию провел гид Антон, огромное ему спасибо. Выехали пораньше, организаторы сами предложили, и это было отличным решением,т. к. мы попали
    читать дальше

    на мыс Хобой самыми первыми, пока другие экскурсионные группы еще не приехали. Было дождливо и дорогу размыло немного, но Антон отлично справился и аккуратно нас довез, за что ему отдельное спасибо. Отлично погуляли, нас не торопили. Обед шикарный, уха очень вкусная.

    Экскурсию провел гид Антон, огромное ему спасибо. Выехали пораньше, организаторы сами предложили, и это было отличным
  • А
    Анатолий
    15 августа 2025
    Тайны севера острова Ольхон
    Посетили с Романом все достопримечательности южного и северного Ольхона. Программа была полностью индивидуальна, в соответствии с нашими пожеланиями. Роман, как
    читать дальше

    местный житель, проявил полное знание острова, флоры/фауны, легенд и приданий. А его патриот проехал там, где танки не прошли бы. Очень довольны и готовы рекомендовать.

  • B
    Bikkki
    4 июля 2025
    Тайны севера острова Ольхон
    Хороший водитель гид, уха была отменная
  • А
    Александр
    16 февраля 2025
    Тайны севера острова Ольхон
    Очень понравилась экскурсия. Роман подстроился под все наши пожелания. Рекомендую👍
  • Е
    Евгения
    16 февраля 2025
    Тайны севера острова Ольхон
    Были на Ольхоне впервые (12-14 февраля)Экскурсия прошла замечательно!
    Роман очень приятный и интересный молодой человек. Мы созвонились заранее, обсудили детали поездки,
    читать дальше

    как лучше добираться до места. Как и договорились Роман забрал нас из гостиницы на УАЗ патриот, на котором мы преодолели все препятствия).
    Мы посмотрели все самые интересные места, мысы, виды. Роман родился и вырос на Ольхоне, поэтому знает много интересного про остров, его историю, факты и легенды, чем и делился с нами в течении поездки. Было на столько легко и непринужденно, как будто мы приехали к старому знакомому, и он катает нас на машине и по своим родным местам.
    Пока мы ходили по пешеходной дорожке на мыс Хобой, Роман приготовил для нас вкуснейшую уху, и не забыл и про чай с чабрецом, а на природе все вдвойне вкусней!
    На обратном пути заехали на чистый лед Байкала, где дети смогли покататься на коньках! Мы остались очень довольны, спасибо!

  • Б
    Белла
    17 августа 2024
    Тайны севера острова Ольхон
    Путешествие понравилось. Хорошо организовано, Роман-интересный собеседник, останавливал нас на знаковых точках маршрута, рассказывал исторические факты и местные легенды. Не торопил с просмотром. Сварил для нас восхитительную уху. Мы получили большое удовольствие от путешествия, несмотря на сложную дорогу.
  • О
    Ольга
    15 августа 2024
    Тайны севера острова Ольхон
    Спасибо огромное Роману за проведенную экскурсию, насыщенный день и прекрасный обед. Выбирали среди множества вариантов и не прогадали.
    Большой плюс в
    читать дальше

    комфортном вождении, поддержании приятной беседы, интересные рассказы на каждой точке маршрута. Если вы едете впервые на Ольхон, то обязательно возьмите экскурсию с опытным гидом и вы увезете с собой огромное количество впечатлений, ярких эмоций и волшебных фотографий 😻

  • С
    Светлана
    25 июля 2024
    Тайны севера острова Ольхон
    Нам повезло с Романом. Тактичный, пунктуальный, знающий и, самое главное, ориентирован на пожелания гостя. В душу не лезет, не загромождает информацией, но ответит на интересующий вопрос. Равеет самиздатные мифы. Сам - ольхонец с интересной родословной. Цена соответствует качеству.
  • Г
    Григорьев
    21 июля 2023
    Закат на Малом Море
    Всё было отлично организовано. И места замечательно красивые.
  • М
    Мария
    25 февраля 2021
    Закат на Малом Море
    Всё прошло замечательно! Начну с того, что в каждой поездке либо самостоятельно езжу/хожу всё осматриваю, либо, если такой возможности нет,
    читать дальше

    беру индивидуальную экскурсию, чтобы можно было всё спокойно посмотреть без толпы и была возможность скорректировать маршрут. Так вот если вы ищите такого же, то вы смело можете заказывать экскурсию у Димитрия и его команды!
    За день до экскурсии со мной связался Димитрий, сказал имя и номер нашего водителя - Александр. Мы связались с Александром, обговорили время и место встречи. Порадовало то, что Александр поинтересовался, нет ли у кого из нас аллергии на рыбы, так как мы должны были обедать ухой.
    И вот началась экскурсия! Вовремя, за несколько минут Александр позвонил и сообщил, что ожидает нас.
    Первая остановка по нашему маршруту показала, что с водителем нам очень повезло - Александр сказал, чтобы мы не торопились, осматривали всё спокойно и подсказал, откуда можно сделать лучшие фотографии. Дальше - только лучше) очень внимательный, приятный, интересный в общении. Александр по нашей просьбе скорректировал маршрут, сделал нам отличные совместные фотографии, даже сделал некий бэкстейдж, когда мы фотографировали друг друга! Под конец дня, когда мы уже посмотрели закат и ехали обратно, оговоренное время нашей экскурсии уже давно вышло и на моё "Спасибо, вам, Александр, что уделили нам больше времени, чем было положено, что не торопили нас и дали возможность насладиться всеми местами и их красотой" ответил "Мне хорошо, когда вы рады!" И это было лучшее завершении нашей первой поездки с Александром.
    Если мы вернемся на Байкал, то обратимся только к Александру! Спасибо большое за чудесное времяпровождение!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
  2. На буханке - к северу Ольхона
  3. Тайны севера острова Ольхон
  4. Байкал: путешествие по острову Ольхон
  5. День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Харанцы
  6. Скала Шаманка
  7. Халзаны
  8. Озеро Сердце
  9. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в декабре 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Гастрономические" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3750 до 74 000. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ольхона, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025