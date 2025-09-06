читать дальше

беру индивидуальную экскурсию, чтобы можно было всё спокойно посмотреть без толпы и была возможность скорректировать маршрут. Так вот если вы ищите такого же, то вы смело можете заказывать экскурсию у Димитрия и его команды!

За день до экскурсии со мной связался Димитрий, сказал имя и номер нашего водителя - Александр. Мы связались с Александром, обговорили время и место встречи. Порадовало то, что Александр поинтересовался, нет ли у кого из нас аллергии на рыбы, так как мы должны были обедать ухой.

И вот началась экскурсия! Вовремя, за несколько минут Александр позвонил и сообщил, что ожидает нас.

Первая остановка по нашему маршруту показала, что с водителем нам очень повезло - Александр сказал, чтобы мы не торопились, осматривали всё спокойно и подсказал, откуда можно сделать лучшие фотографии. Дальше - только лучше) очень внимательный, приятный, интересный в общении. Александр по нашей просьбе скорректировал маршрут, сделал нам отличные совместные фотографии, даже сделал некий бэкстейдж, когда мы фотографировали друг друга! Под конец дня, когда мы уже посмотрели закат и ехали обратно, оговоренное время нашей экскурсии уже давно вышло и на моё "Спасибо, вам, Александр, что уделили нам больше времени, чем было положено, что не торопили нас и дали возможность насладиться всеми местами и их красотой" ответил "Мне хорошо, когда вы рады!" И это было лучшее завершении нашей первой поездки с Александром.

Если мы вернемся на Байкал, то обратимся только к Александру! Спасибо большое за чудесное времяпровождение!!!