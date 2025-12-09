Приглашаем вас на свидание с Омском — вы не устоите перед его очарованием! Пройдёте по центру, увидите купеческие дома, храмы и главные достопримечательности.
Узнаете об известных людях, чьи судьбы связаны с Омском: Достоевский и Врубель, Колчак и Тухачевский, Ярослав Гашек и Михаил Ульянов — это неполный список всех тех, о ком пойдёт речь.
Узнаете об известных людях, чьи судьбы связаны с Омском: Достоевский и Врубель, Колчак и Тухачевский, Ярослав Гашек и Михаил Ульянов — это неполный список всех тех, о ком пойдёт речь.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Сквер имени Дзержинского — уютный парк в центре города.
- Омскую крепость — комплекс 18 века, основанный как военное укрепление. Сегодня это музейный квартал с выставками и реконструкциями.
- Пожарную каланчу — одно из старейших зданий города, откуда раньше наблюдали за пожарами.
- Омский академический театр драмы — главный театр региона, где классика соседствует с современными постановками.
- Музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (Врубелевский корпус). Здесь представлены шедевры русских и европейских мастеров.
Вы узнаете:
- За что Достоевский оказался на каторге в Омске.
- Почему омичи называют улицу Ленина Любинским проспектом.
- Кто такая мадам Шанина.
- Где хранилось золото Колчака.
- А также об известных людях, чьи судьбы тесно переплелись с Омском. Вам встретятся не только исторические персонажи, но и новые «личности», уже ставшие символами города: Любочка, Степаныч и Городовой.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Красный Путь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Омске
Провёл экскурсии для 16485 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Омска
Похожие экскурсии из Омска
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по центру Омска
Исследовать исторические места и знаковые достопримечательности
Начало: На Любинском проспекте
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря
Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Начало: Лермонтова 2
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.