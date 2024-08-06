2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Неторопливо прогуляться по улочкам города и узнать, чем примечательны здешние места
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Гармоничное сочетание лёгкой экскурсии с фотосессией в историческом центре города
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 15:00
29 авг в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
9 авг в 18:00
10 авг в 11:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
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