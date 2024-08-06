Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Омске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Неторопливо прогуляться по улочкам города и узнать, чем примечательны здешние места Начало: На площади Бухгольца 4 500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Фотопрогулка до 5 чел. Фотопрогулка по Омску Гармоничное сочетание лёгкой экскурсии с фотосессией в историческом центре города Начало: На площади Бухгольца 6 000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Омск: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом Начало: В районе омской крепости 6 500 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Омска

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Самое главное»

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