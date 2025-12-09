Мои заказы

Пожарная каланча – экскурсии в Омске

Найдено 4 экскурсии в категории «Пожарная каланча» в Омске, цены от 790 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Пешая
3 часа
Аудиогид
Омск: аудиоэкскурсия для знакомства с городом
Погрузиться в историю, увидеть ключевые места и окунуться в атмосферу разных эпох
Начало: На улице Красный Путь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
790 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Пожарная каланча»

