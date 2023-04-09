Академический театр драмы – экскурсии в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Академический театр драмы» в Омске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Загадка засыпанного Омска
На машине
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:30
8 000 за всё до 2 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Неторопливо прогуляться по улочкам города и узнать, чем примечательны здешние места
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
9 авг в 18:00
10 авг в 11:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 апреля 2023
    Загадка засыпанного Омска
    Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
    читать дальше

    и степного края. Показал очень интересные Ретро Фотографии Сибири,КВЖД,Акмолинской области,Освоение Края, просто степь,удивительно,что не было деревьев и старого города, такие фото не увидишь нигде по моему. Порассуждали о причине засыпанных городов мира, уже накопилось 20 Просто Невероятных причин,каждая подходит это просто невероятно, оказывается такие города по всему миру. Вообще Однозначно Рекомендую мы решили Встретиться ещё и летом хотим теперь Узнать о немецкой культуре и навестить Азово.

  • Е
    Елизавета
    22 марта 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
    читать дальше

    можно найти при обычной экскурсии. Увлечённый, неординарный человек, для которого, прежде всего, важен и интересен сам процесс узнавания истории, чем, возможно, рассказ! Если же вам ближе более классическое представление об экскурсии, вам не близки загадки, изотерика, то могут возникнуть вопросы, т к ожидания могут не сойтись с реальностью😊. Мне не хватило более интересного повествования (но это на мой критический взгляд - были определённые ожидания после подобных экскурсий 😉). Очень много интересных, редких фотографий (вряд ли их увидишь у каждого гида) через которые прикасаешься к истории Омска! Спасибо за эту возможность!

  • Е
    Елена
    14 января 2022
    Загадка засыпанного Омска
    Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Академический театр драмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадка засыпанного Омска
  2. «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
  3. Знакомьтесь, Омск
Какие места ещё посмотреть в Омске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Омская крепость
  2. Любинский проспект
  3. Самое главное
  4. Успенский Собор
  5. Площадь имени Бухгольца
  6. Памятник Достоевскому
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2024
Сейчас в Омске в категории "Академический театр драмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Омске на 2024 год по теме «Академический театр драмы», 4 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам