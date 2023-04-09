1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Неторопливо прогуляться по улочкам города и узнать, чем примечательны здешние места
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
9 авг в 18:00
10 авг в 11:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 апреля 2023Шикарная экскурсия. Гид Владимир рассказывал разные легенды, что придавало путешествию ещё больше красочности. Гид Владимир невероятно интересно рассказывал историю города
- ЕЕлизавета22 марта 2022Здравствуйте! Если вы любитель всего необычного, таинственного, загадочного, то вам точно к Владимиру! 😊 Много интересных фактов, которых вряд ли
- ЕЕлена14 января 2022Были в Омске в январе. Владимир потрясающий рассказчик. Экскурсия нам очень понравилась. Много нового узнали, но еще больше захотелось узнать.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Академический театр драмы»
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