Омск и символика Древнего Египта

Погрузитесь в мир древних египетских символов на улицах Омска. Узнайте, как они связаны с жизнью омичей, и найдите символ жизни на стенах старинных зданий
Египетская символика всегда привлекала культурологов своими тайными смыслами. В Омске найдено множество таких символов.

Почему они здесь? Как связаны с жизнью омичей? Экскурсия по старым улицам города, таким как Ленина, Жукова,
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Горная, Таубе, поможет раскрыть эту загадку.

Рассмотрим здания конца 19 - начала 20 века и современные постройки, исследуем стены домов в поисках символа жизни.

Узнаем, как древние египтяне использовали этот символ в обрядах бессмертия и для чего он используется в Омске. Автопешеходная экскурсия на автомобиле Lada, удобная одежда обязательна

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная тема экскурсии
  • 🚶 Прогулка по старым улицам Омска
  • 🏛️ Исследование архитектуры конца 19 - начала 20 века
  • 🔍 Поиск египетских символов на стенах домов
  • 📚 Узнаете о культуре древних египтян
    • Омск и символика Древнего Египта
    Омск и символика Древнего Египта
    Омск и символика Древнего Египта
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Улица Ленина
  • Улица Жукова
  • Улица Горная
  • Улица Таубе

    • Описание экскурсии

    • Пройдём и проедем по самым старым улицам города, таким как Ленина, Жукова, Горная, Таубе.
    • Рассмотрим здания конца 19 – начала 20 века и обратим внимание на современную постройку.
    • Будем исследовать стены домов, чтобы обнаружить символ жизни.
    • Поговорим о культуре древних египтян и о том, как они использовали этот символ в своих обрядах, посвящённых бессмертию.
    • Выясним, для чего символ жизни используют в Омске.

    Организационные детали

    • Автопешеходная экскурсия проходит на автомобиле Lada.
    • Одевайтесь удобно — ходить будем больше, чем ездить.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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