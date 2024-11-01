Египетская символика всегда привлекала культурологов своими тайными смыслами. В Омске найдено множество таких символов.
Почему они здесь? Как связаны с жизнью омичей? Экскурсия по старым улицам города, таким как Ленина, Жукова,
Почему они здесь? Как связаны с жизнью омичей? Экскурсия по старым улицам города, таким как Ленина, Жукова,
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Пройдём и проедем по самым старым улицам города, таким как Ленина, Жукова, Горная, Таубе.
- Рассмотрим здания конца 19 – начала 20 века и обратим внимание на современную постройку.
- Будем исследовать стены домов, чтобы обнаружить символ жизни.
- Поговорим о культуре древних египтян и о том, как они использовали этот символ в своих обрядах, посвящённых бессмертию.
- Выясним, для чего символ жизни используют в Омске.
Организационные детали
- Автопешеходная экскурсия проходит на автомобиле Lada.
- Одевайтесь удобно — ходить будем больше, чем ездить.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Омске
Провёл экскурсии для 531 туриста
Приветствую вас! Я коренной омич, лицензированный и аттестованный гид и влюбленный в свой город человек. Часто проводил экскурсии для друзей и знакомых, всегда стараюсь рассказать о самых красивых местах Омска и примечательных фактах из его истории. Прогулки со мной проходят в легкой и непринужденной форме. Считайте, что приехали в гости к другу! Жду вас на просторах Сибири!Задать вопрос
Входит в следующие категории Омска
Похожие экскурсии из Омска
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Завтра в 07:00
2 ноя в 07:30
75006 375₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
История Омска через судьбы великих людей
Погрузитесь в историю Омска: от первой крепости до современности. Прогулка по набережной, Любинскому проспекту и местам Достоевского
Начало: На набережной реки Омь
2 ноя в 14:00
600₽ за человека