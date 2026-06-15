Показать всё
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в пятницу и воскресенье в 18:00
24 июл в 18:00
26 июл в 18:00
1260 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
Начало: У железнодорожного вокзала
24 июл в 11:00
25 июл в 11:00
от 5072 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
Перенестись в 1918 год и оказаться в центре событий, которые могли изменить судьбу царской семьи
Начало: У ж/д вокзала Омск-пригород
19 сен в 10:15
7 ноя в 10:15
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Экскурсию "Привокзалка" Анастасия провела очень увлекательно и познавательно. Два часа пролетели незаметно. Нам показали и рассказали про все достопримечательности этого
Вам был полезен этот отзыв?
спасибо Анастасии за экскурсию.
рассказала про жд вокзал, показала жд вокзал внутри, прошлись по привокзальной площади. все четко и по делю
рассказала про жд вокзал, показала жд вокзал внутри, прошлись по привокзальной площади. все четко и по делю
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и каждый раз узнаём что
Вам был полезен этот отзыв?
О
Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4 отзыва в Омске в категории "От ж/д вокзала"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «От ж/д вокзала»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Омске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2026
Сейчас в Омске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 1260 до 5072. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии в Омске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Омска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2026 от 1260₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь