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Экскурсии от Ж/Д вокзала Омска

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Омске, цены от 1260 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Пешая
На поезде
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в пятницу и воскресенье в 18:00
24 июл в 18:00
26 июл в 18:00
1260 ₽ за человека
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
Начало: У железнодорожного вокзала
24 июл в 11:00
25 июл в 11:00
от 5072 ₽ за всё до 2 чел.
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
6 часов
Групповая
до 20 чел.
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
Перенестись в 1918 год и оказаться в центре событий, которые могли изменить судьбу царской семьи
Начало: У ж/д вокзала Омск-пригород
19 сен в 10:15
7 ноя в 10:15
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

К
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Экскурсию "Привокзалка" Анастасия провела очень увлекательно и познавательно. Два часа пролетели незаметно. Нам показали и рассказали про все достопримечательности этого
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района. Я омичка и живу в этом районе, но как оказалось знаю не все скверы и памятники этого округа. Однозначно рекомендую к посещению очень увлекательную экскурсию "Привокзалка".
Анастасия спасибо Вам большое!

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Ксения
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
спасибо Анастасии за экскурсию.
рассказала про жд вокзал, показала жд вокзал внутри, прошлись по привокзальной площади. все четко и по делю
спасибо Анастасии за экскурсию.
спасибо Анастасии за экскурсию.
спасибо Анастасии за экскурсию.
спасибо Анастасии за экскурсию.+1
спасибо Анастасии за экскурсию.
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А
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и каждый раз узнаём что
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то новое, но, на мой взгляд, есть и недостатки, паузы в подаче материала между переходами от локации к локации, их надо чем то заполнять, возможно нужно больше исторического погружения в жизнь региона, без этого получается что нужно сходить сразу на несколько разных экскурсий, от данного организатора, иначе, если вы плохо знаете историю, полной картины жизни Омска тех времён сразу не составить…

Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и
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О
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из
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таких экскурсий. Благодарна Анастасии за интересную прогулку, содержательный рассказ и путешествие по истории строительства транссиба и не только. Однозначно рекомендую посетить! Анастасия удачи и процветания вам!

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Всего 4 отзыва в Омске в категории "От ж/д вокзала"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя;
  2. От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске;
  3. Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II».
Какие места ещё посмотреть в Омске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Омская крепость;
  2. Любинский проспект;
  3. Набережная;
  4. Успенский Собор;
  5. Дом купца Батюшкова;
  6. Памятник Достоевскому.
Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2026
Сейчас в Омске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 1260 до 5072. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии в Омске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Омска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2026 от 1260₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь