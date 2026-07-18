Мы отправимся на станцию Любинская, где 28 апреля 1918 года остановился поезд с последним российским императором и его семьёй.
Этот момент был последней возможностью для спасения царской семьи, и наша программа позволяет прожить эти несколько часов истории — от прибытия состава до рокового решения, изменившего всё.
Этот момент был последней возможностью для спасения царской семьи, и наша программа позволяет прожить эти несколько часов истории — от прибытия состава до рокового решения, изменившего всё.
Описание экскурсии
10:36 — отправление на электропоезде от станции Омск-Пассажирский до станции Любинская
11:57 — встреча на привокзальной площади с персонажем в форме железнодорожника начала 20 века
- экскурсия по историческим местам Любинского и часовне в честь Николая II
- литературно-музыкальная постановка «История одной семьи — Царская семья»
- императорский бал, участником которого станете и вы
- викторина с призами, где можно проверить свои знания российской истории
- мастер-класс от Центра национальных культур «Кладезь» и фотозона
15:08 — отправление электрички
16:26 — прибытие в Омск
Вы узнаете:
- как и почему судьба царской семьи могла измениться здесь, в Любинском
- почему семью императора причислили к лику святых и какую роль Любинский район играет в сохранении этой памяти
- как в 1741 году здесь появился форпост Воровской для защиты от кочевников, который затем стал деревней Любино
- каким образом строительство Транссиба превратило её в оживлённый железнодорожный узел
- как складывается быт местных жителей и как они бережно хранят свои традиции
Организационные детали
- В стоимость включены билеты на электропоезд, обед, мастер-класс, литературно-музыкальная постановка и викторина
- На месте передвигаемся пешком и на автобусе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Омск-пригород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид, который не водит, а влюбляет. Мои экскурсии — это не скучные лекции, а разговоры с человеком, который знает Омск как свои пять пальцев. Будем гулять по улочкам, пить кофе
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