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Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»

Перенестись в 1918 год и оказаться в центре событий, которые могли изменить судьбу царской семьи
Мы отправимся на станцию Любинская, где 28 апреля 1918 года остановился поезд с последним российским императором и его семьёй.

Этот момент был последней возможностью для спасения царской семьи, и наша программа позволяет прожить эти несколько часов истории — от прибытия состава до рокового решения, изменившего всё.
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»
Театрализованное путешествие из Омска «Станция Любинская в судьбе Николая II»

Описание экскурсии

10:36 — отправление на электропоезде от станции Омск-Пассажирский до станции Любинская

11:57 — встреча на привокзальной площади с персонажем в форме железнодорожника начала 20 века

  • экскурсия по историческим местам Любинского и часовне в честь Николая II
  • литературно-музыкальная постановка «История одной семьи — Царская семья»
  • императорский бал, участником которого станете и вы
  • викторина с призами, где можно проверить свои знания российской истории
  • мастер-класс от Центра национальных культур «Кладезь» и фотозона

15:08 — отправление электрички

16:26 — прибытие в Омск

Вы узнаете:

  • как и почему судьба царской семьи могла измениться здесь, в Любинском
  • почему семью императора причислили к лику святых и какую роль Любинский район играет в сохранении этой памяти
  • как в 1741 году здесь появился форпост Воровской для защиты от кочевников, который затем стал деревней Любино
  • каким образом строительство Транссиба превратило её в оживлённый железнодорожный узел
  • как складывается быт местных жителей и как они бережно хранят свои традиции

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты на электропоезд, обед, мастер-класс, литературно-музыкальная постановка и викторина
  • На месте передвигаемся пешком и на автобусе

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Омск-пригород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Омске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид, который не водит, а влюбляет. Мои экскурсии — это не скучные лекции, а разговоры с человеком, который знает Омск как свои пять пальцев. Будем гулять по улочкам, пить кофе
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и обсуждать личную жизнь Колчака, интриги купеческих династий и тайны подземелий. Не успеете заметить, как Омск станет вам ближе. В туризме с 2019 года. Руководила туристско-информационным центром Омской области, создавала фестивали и разрабатывала маршруты, признанные одними из лучших в России. Сейчас работаю заместителем директора местного туроператора с многолетней историей, который принимает гостей с 1956 года и организует круизы и национальные маршруты. Любите открыточные виды или хотите увидеть неформальный Омск с граффити и легендами? Покажу и то, и другое. Поделюсь историями и деталями, которых нет в путеводителях. Кстати, некоторые из них я написала сама — я автор карт и путеводителей, а также амбассадор Aviasales. До встречи на прогулке!

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