На экскурсии по улице Тарской в Омске участники смогут увидеть старейшие здания города, такие как первая мужская гимназия и дом братьев Эльворти.Путешествие по историческим местам включает посещение Успенского и Крестовоздвиженского

соборов, где можно узнать об их истории и архитектуре. Участники узнают о жизни и учебе в дореволюционном Омске, а также о развитии телекоммуникаций в городе. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя культурное наследие Омска

Елена Ваш гид в Омске

Время начала: 17:30, 18:30

Описание экскурсии

Вы пройдёте через Первомайский сквер к Соборной площади и выясните, как Архиерейский дом превратился в серый — здание Управления МВД.

Узнаете, как обучались в первой мужской гимназии, и погрузитесь в воспоминания одного выпускника — дипломата Ивана Майского.

Окунётесь в тайны Успенского собора и услышите его историю.

Полюбуетесь домом братьев Эльворти в стиле модерн — одним из самых красивых в городе. Мы поговорим о хозяевах дома — крупнейших владельцах сельхозоборудования в мире.

Увидите, где был первый телецентр Омска. Вместе вспомним о годах пребывания основателя телевидения Зворыкина в этом городе.

Прогуляетесь до здания бывшего Кадышевского почтового отделения. Потолкуем о первой почте, телеграфе и телефоне в Омске.

Зайдёте в Крестовоздвиженский собор — жемчужину Тарской улицы — и посмотрите на хранящиеся в нём святыни.

Организационные детали

Для посещения собора женщинам нужны платки.