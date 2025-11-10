Мои заказы

Вдоль по улице Тарской

Прогулка по улице Тарской в Омске обещает захватывающее путешествие в прошлое. Исследуйте исторические здания и соборы, узнайте их тайны и истории
На экскурсии по улице Тарской в Омске участники смогут увидеть старейшие здания города, такие как первая мужская гимназия и дом братьев Эльворти.

Путешествие по историческим местам включает посещение Успенского и Крестовоздвиженского
соборов, где можно узнать об их истории и архитектуре.

Участники узнают о жизни и учебе в дореволюционном Омске, а также о развитии телекоммуникаций в городе.

Это отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя культурное наследие Омска

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческая прогулка
  • 🕌 Величественные соборы
  • 🏫 Первая мужская гимназия
  • 🏠 Дом братьев Эльворти
  • 📜 Дореволюционная атмосфера
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 17:30, 18:30

Что можно увидеть

  • Первая мужская гимназия
  • Успенский собор
  • Крестовоздвиженский собор
  • Дом братьев Эльворти
  • Первый телецентр Омска
  • Кадышевское почтовое отделение

Описание экскурсии

Вы пройдёте через Первомайский сквер к Соборной площади и выясните, как Архиерейский дом превратился в серый — здание Управления МВД.

Узнаете, как обучались в первой мужской гимназии, и погрузитесь в воспоминания одного выпускника — дипломата Ивана Майского.

Окунётесь в тайны Успенского собора и услышите его историю.

Полюбуетесь домом братьев Эльворти в стиле модерн — одним из самых красивых в городе. Мы поговорим о хозяевах дома — крупнейших владельцах сельхозоборудования в мире.

Увидите, где был первый телецентр Омска. Вместе вспомним о годах пребывания основателя телевидения Зворыкина в этом городе.

Прогуляетесь до здания бывшего Кадышевского почтового отделения. Потолкуем о первой почте, телеграфе и телефоне в Омске.

Зайдёте в Крестовоздвиженский собор — жемчужину Тарской улицы — и посмотрите на хранящиеся в нём святыни.

Организационные детали

Для посещения собора женщинам нужны платки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Первомайском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Омске
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Елена, я лицензированный гид. Живу в Омске практически с рождения, но до сих пор он открывается для меня в новых гранях. С радостью поделюсь с вами самыми интересными местами в городе и окрестностях. Расскажу о сибирской истории, традициях, флоре и фауне.
