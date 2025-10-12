Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
12 окт в 11:00
13 окт в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Омский ликбез: обзорная экскурсия
Погрузитесь в прошлое Омска, прогуливаясь по историческим улицам и открывая для себя архитектурные шедевры 19-20 веков. Узнайте о судьбах известных людей
Начало: На набережной реки Омь
Завтра в 12:00
25 окт в 12:00
690 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по истории Омска
Погрузитесь в историю Омска, посетив крепость, собор и кирху. Узнайте о жизни Достоевского и откройте для себя культурное наследие города
Начало: В районе омской крепости
13 окт в 11:30
14 окт в 11:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
15 окт в 14:00
22 окт в 14:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Питеру, но в Омске: индивидуальная экскурсия
Обнаружить схожесть города на Иртыше с городом на Неве и выяснить причины
Начало: Возле Концертного зала
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Омске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Омску в октябре 2025
Сейчас в Омске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 690 до 8500. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Омске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 37 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь