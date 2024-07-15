Знакомство с Омском на автомобиле

Погрузитесь в историю Омска за 2 часа! Посетите площадь Бухгольца, Никольский казачий собор, Успенский кафедральный собор и другие значимые места города
Экскурсия по Омску на автомобиле за 2 часа - это уникальная возможность быстро и комфортно познакомиться с основными достопримечательностями города.

Вы увидите площадь Бухгольца, где установлен памятник основателю города Ивану Бухгольцу,
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посетите Никольский казачий собор, исторические корпуса Кадетского корпуса и Успенский кафедральный собор. Также в маршрут включены комплекс зданий второй Омской крепости и Люблинский проспект.

Узнайте о жизни и деятельности известных людей, связанных с Омском, и почувствуйте атмосферу этого удивительного города

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  2. ⏱ Экскурсия всего за 2 часа
  3. 🏛 Посещение главных достопримечательностей
  4. 📜 Узнайте интересные исторические факты
  5. 👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям
Знакомство с Омском на автомобиле
Знакомство с Омском на автомобиле
Знакомство с Омском на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Бухгольца
  • Никольский казачий собор
  • Исторические корпуса Кадетского корпуса
  • Успенский кафедральный собор
  • Комплекс зданий второй Омской крепости
  • Люблинский проспект

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Площадь Бухгольца — место основания города Омск. Здесь установлен памятник основателю города Ивану Бухгольцу. Никольский казачий собор — исторический храм, построенный в 18 веке. Исторические корпуса Кадетского корпуса — здания, где раньше располагалось военное училище. Успенский кафедральный собор — главный православный храм города. Комплекс зданий второй Омской крепости — остатки старого укрепления, где располагались административные здания и казармы. Люблинский проспект — главная улица города, которая была основана в 18 веке. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Омска, увидите его основные достопримечательности и узнаете о жизни и деятельности известных людей, связанных с городом.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Бухгольца
  • Памятник И.Д. Бухгольцу
  • Никольский казачий собор и исторические корпуса Кадетского корпуса
  • Успенский кафедральный собор
  • Комплекс зданий второй Омской крепости
  • Любинский проспект
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой адрес в пределах Центрального АО г. Омска
Завершение: Любой адрес в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
15 июл 2024
У нас был экскурсовод- Анастасия! Очень понравилось! Много интересных и исторических фактов, о которых не слышали, хотя всю жизнь про жили в Омске. Деткам так же было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!!!

Входит в следующие категории Омска

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