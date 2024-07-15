Экскурсия по Омску на автомобиле за 2 часа - это уникальная возможность быстро и комфортно познакомиться с основными достопримечательностями города.Вы увидите площадь Бухгольца, где установлен памятник основателю города Ивану Бухгольцу,

посетите Никольский казачий собор, исторические корпуса Кадетского корпуса и Успенский кафедральный собор. Также в маршрут включены комплекс зданий второй Омской крепости и Люблинский проспект. Узнайте о жизни и деятельности известных людей, связанных с Омском, и почувствуйте атмосферу этого удивительного города

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Площадь Бухгольца — место основания города Омск. Здесь установлен памятник основателю города Ивану Бухгольцу. Никольский казачий собор — исторический храм, построенный в 18 веке. Исторические корпуса Кадетского корпуса — здания, где раньше располагалось военное училище. Успенский кафедральный собор — главный православный храм города. Комплекс зданий второй Омской крепости — остатки старого укрепления, где располагались административные здания и казармы. Люблинский проспект — главная улица города, которая была основана в 18 веке. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Омска, увидите его основные достопримечательности и узнаете о жизни и деятельности известных людей, связанных с городом.