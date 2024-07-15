Экскурсия по Омску на автомобиле за 2 часа - это уникальная возможность быстро и комфортно познакомиться с основными достопримечательностями города.
Вы увидите площадь Бухгольца, где установлен памятник основателю города Ивану Бухгольцу,
Вы увидите площадь Бухгольца, где установлен памятник основателю города Ивану Бухгольцу,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- ⏱ Экскурсия всего за 2 часа
- 🏛 Посещение главных достопримечательностей
- 📜 Узнайте интересные исторические факты
- 👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Бухгольца
- Никольский казачий собор
- Исторические корпуса Кадетского корпуса
- Успенский кафедральный собор
- Комплекс зданий второй Омской крепости
- Люблинский проспект
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Площадь Бухгольца — место основания города Омск. Здесь установлен памятник основателю города Ивану Бухгольцу. Никольский казачий собор — исторический храм, построенный в 18 веке. Исторические корпуса Кадетского корпуса — здания, где раньше располагалось военное училище. Успенский кафедральный собор — главный православный храм города. Комплекс зданий второй Омской крепости — остатки старого укрепления, где располагались административные здания и казармы. Люблинский проспект — главная улица города, которая была основана в 18 веке. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Омска, увидите его основные достопримечательности и узнаете о жизни и деятельности известных людей, связанных с городом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Бухгольца
- Памятник И.Д. Бухгольцу
- Никольский казачий собор и исторические корпуса Кадетского корпуса
- Успенский кафедральный собор
- Комплекс зданий второй Омской крепости
- Любинский проспект
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой адрес в пределах Центрального АО г. Омска
Завершение: Любой адрес в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
15 июл 2024
У нас был экскурсовод- Анастасия! Очень понравилось! Много интересных и исторических фактов, о которых не слышали, хотя всю жизнь про жили в Омске. Деткам так же было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо!!!
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