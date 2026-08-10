Очаровательный, но с характером — таким вы увидите наш прекрасный Омск! Всего за два часа вы побываете в совершенно разных по духу местах и проникнетесь атмосферой города.
От Омской крепости до сантехника Степаныча — все знаковые достопримечательности откроются вам с лучшего ракурса!
От Омской крепости до сантехника Степаныча — все знаковые достопримечательности откроются вам с лучшего ракурса!
Описание экскурсииВсё лучшее в Омске за два часа История Омска проходит через определённые вехи, за которыми мы проследим на этой экскурсии. Мы побываем на площади имени Бухгольца, где рассмотрим «Знак в память закладки Омской крепости». Затем отправимся на Любинский проспект, который считается самым богатым на исторические достопримечательности и самым красивым во всём городе. Обязательно сделаем остановку у монумента «Сантехник Степаныч» — кто же не сфотографируется с одним из символов Омска! Побываем на Соборной площади и увидим Свято-Успенский кафедральный собор — главный городской храм. А по пути поговорим о том, как из небольшой крепости вырос величественный город, и кто прославил его в веках. Поскольку это — индивидуальный тур, то проходить он будет в комфортном для вас темпе. Важная информация:
- Начало экскурсии в центре.
- Бесплатно забираем из отелей: «Космос», «Ибис», «Маяк», «Турист», «Россия», «50/60» и соседних адресов (в радиусе 100 м).
- Остальные адреса — доплата (уточняйте у менеджера).
Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь имени И.Д. Бухгольца
- Дом Колчака
- Сквер имени Врубеля
- Любинский проспект
- Памятник Городовому
- Скульптуры "Ван Гог" и "Рутгер Хауэр"
- Московские торговые ряды
- Памятник жене генерал-губернатора Сибири Г.Х. Гасфорта
- Скульптура «Сантехник Степаныч»
- Дом Шаниной
- Торговый дом «Братья Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями»
- Омский государственный академический театр драмы
- Памятник Ф.М. Достоевскому «Крест несущий»
- Памятный знак «Нулевой километр»
- Памятник пожарным, ушедшим на фронт из частей Омского гарнизона
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Тарские ворота Омской крепости
- Памятник Ф.М. Достоевскому
- Омская крепость
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города
Завершение: Центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии в центре
- Бесплатно забираем из отелей:"Космос","Ибис","Маяк","Турист","Россия","50/60" и соседних адресов (в радиусе 100 м)
- Остальные адреса - доплата (уточняйте у менеджера)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная пешеходно-автомобильная экскурсия для разного возраста и физической подготовки. Знакомит со всеми основными достопримечательностями города, для первого взгляда на город всего в меру. Елена раздала всем аудиогид, так что слушать было удобно на разном расстоянии от экскурсовода, слышимость отличная. Спасибо за теплый прием!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная экскурсия! У нас была смешанная возрастная группа из 3 человек от 20 до 70 и всем было интересно, познавательно и весело! Наталья прекрасный профессионал и замечательная собеседница! Она любит
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия прошла замечательно!!! Гид большая молодец! Рассказала много интересного! Ирина, спасибо Вам огромное! Вы любите свой город!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вчера посетили экскурсию по историческим местам города Омска. Увидели знаковые точки, услышали их историю и малоизвестные факты. Ольга Богдановна провела экскурсию очень профессионально, интересно, интеллигентно и с душой, ответила на
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вчера посетили экскурсию по историческим местам города Омска. Увидели знаковые точки, услышали их историю и малоизвестные факты. Ольга Богдановна провела экскурсию очень профессионально, интересно, интеллигентно и с душой, ответила на
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на индивидуальной экскурсии по городу. Ольга Богдановна очень интересно и в доступной форме рассказала о главных достопримечательностях. Ответила на все интересующие нас вопросы. Отдельное спасибо водителю за аккуратное и неспешное вождение. Очень удобная машина с большими окнами, были видны все объекты.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Омска
Похожие экскурсии на «Прогулка по самым красивым местам города Омска»
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
24 авг в 11:00
25 авг в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭкспресс-экскурсия по центру Омска
Исследовать исторические места и знаковые достопримечательности
Начало: На Любинском проспекте
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
от 4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
от 8700 ₽ за всё до 2 чел.
8700 ₽ за экскурсию