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Прогулка по самым красивым местам города Омска

Индивидуальная экскурсия по Омску: прогулка по красивейшим местам города
Очаровательный, но с характером — таким вы увидите наш прекрасный Омск! Всего за два часа вы побываете в совершенно разных по духу местах и проникнетесь атмосферой города.

От Омской крепости до сантехника Степаныча — все знаковые достопримечательности откроются вам с лучшего ракурса!
5
15 отзывов
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Прогулка по самым красивым местам города Омска

Описание экскурсии

Всё лучшее в Омске за два часа История Омска проходит через определённые вехи, за которыми мы проследим на этой экскурсии. Мы побываем на площади имени Бухгольца, где рассмотрим «Знак в память закладки Омской крепости». Затем отправимся на Любинский проспект, который считается самым богатым на исторические достопримечательности и самым красивым во всём городе. Обязательно сделаем остановку у монумента «Сантехник Степаныч» — кто же не сфотографируется с одним из символов Омска! Побываем на Соборной площади и увидим Свято-Успенский кафедральный собор — главный городской храм. А по пути поговорим о том, как из небольшой крепости вырос величественный город, и кто прославил его в веках. Поскольку это — индивидуальный тур, то проходить он будет в комфортном для вас темпе. Важная информация:
  • Начало экскурсии в центре.
  • Бесплатно забираем из отелей: «Космос», «Ибис», «Маяк», «Турист», «Россия», «50/60» и соседних адресов (в радиусе 100 м).
  • Остальные адреса — доплата (уточняйте у менеджера).

Все дни недели. Начало не раньше 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь имени И.Д. Бухгольца
  • Дом Колчака
  • Сквер имени Врубеля
  • Любинский проспект
  • Памятник Городовому
  • Скульптуры "Ван Гог" и "Рутгер Хауэр"
  • Московские торговые ряды
  • Памятник жене генерал-губернатора Сибири Г.Х. Гасфорта
  • Скульптура «Сантехник Степаныч»
  • Дом Шаниной
  • Торговый дом «Братья Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями»
  • Омский государственный академический театр драмы
  • Памятник Ф.М. Достоевскому «Крест несущий»
  • Памятный знак «Нулевой километр»
  • Памятник пожарным, ушедшим на фронт из частей Омского гарнизона
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Тарские ворота Омской крепости
  • Памятник Ф.М. Достоевскому
  • Омская крепость
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города
Завершение: Центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии в центре
  • Бесплатно забираем из отелей:"Космос","Ибис","Маяк","Турист","Россия","50/60" и соседних адресов (в радиусе 100 м)
  • Остальные адреса - доплата (уточняйте у менеджера)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Отличная пешеходно-автомобильная экскурсия для разного возраста и физической подготовки. Знакомит со всеми основными достопримечательностями города, для первого взгляда на город всего в меру. Елена раздала всем аудиогид, так что слушать было удобно на разном расстоянии от экскурсовода, слышимость отличная. Спасибо за теплый прием!
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Е
Отличная экскурсия! У нас была смешанная возрастная группа из 3 человек от 20 до 70 и всем было интересно, познавательно и весело! Наталья прекрасный профессионал и замечательная собеседница! Она любит
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свой город и знает его историю при этом подает ее так, что в памяти остаются подробности жизни известных личностей, которые работали над становлением Омска. Благодарим и за организацию и четкие инструкции о встрече и самой экскурсии.

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Т
Экскурсия прошла замечательно!!! Гид большая молодец! Рассказала много интересного! Ирина, спасибо Вам огромное! Вы любите свой город!
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А
Вчера посетили экскурсию по историческим местам города Омска. Увидели знаковые точки, услышали их историю и малоизвестные факты. Ольга Богдановна провела экскурсию очень профессионально, интересно, интеллигентно и с душой, ответила на
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все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Большое спасибо! Особый респект - за техническое сопровождение (динамик) и удобный автомобиль - высокий, с большими окнами и широкими дверями (по маршруту было несколько остановок).

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А
Вчера посетили экскурсию по историческим местам города Омска. Увидели знаковые точки, услышали их историю и малоизвестные факты. Ольга Богдановна провела экскурсию очень профессионально, интересно, интеллигентно и с душой, ответила на
читать дальшеуменьшить

все наши вопросы. Время пролетело незаметно. Большое спасибо! Особый респект - за техническое сопровождение (динамик) и удобный автомобиль - высокий, с большими окнами и широкими дверями (по маршруту было несколько остановок).

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Е
Были на индивидуальной экскурсии по городу. Ольга Богдановна очень интересно и в доступной форме рассказала о главных достопримечательностях. Ответила на все интересующие нас вопросы. Отдельное спасибо водителю за аккуратное и неспешное вождение. Очень удобная машина с большими окнами, были видны все объекты.
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