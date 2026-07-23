Найдено 3 экскурсии в категории « Никольский Казачий собор » в Омске, цены от 5072 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 20 чел. Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов Начало: На площади Бухгольца от 8000 ₽ за всё до 20 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей Начало: У железнодорожного вокзала от 5072 ₽ за всё до 2 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Пешком по Питеру, но в Омске Обнаружить схожесть города на Иртыше с городом на Неве Начало: Возле Концертного зала от 8500 ₽ за всё до 8 чел. Другие экскурсии Омска

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