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Никольский Казачий собор – экскурсии в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Никольский Казачий собор» в Омске, цены от 5072 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 11:00
25 июл в 11:00
от 5072 ₽ за всё до 2 чел.
Пешком по Питеру, но в Омске
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Питеру, но в Омске
Обнаружить схожесть города на Иртыше с городом на Неве
Начало: Возле Концертного зала
25 июл в 16:30
27 июл в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Никольский Казачий собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет;
  2. От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске;
  3. Пешком по Питеру, но в Омске.
Какие места ещё посмотреть в Омске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Омская крепость;
  2. Любинский проспект;
  3. Успенский Собор;
  4. Площадь имени Бухгольца;
  5. Дом купца Батюшкова;
  6. Памятник Достоевскому;
  7. Пожарная каланча;
  8. Памятник Пожарным;
  9. Музей имени Врубеля;
  10. Ачаирский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Омску в июле 2026
Сейчас в Омске в категории "Никольский Казачий собор" можно забронировать 3 экскурсии от 5072 до 8500.
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