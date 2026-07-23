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до 20 чел.
Нескучный Омск: обзорная экскурсия, которая влюбляет
Открыть город, который оказался гораздо интереснее стереотипов
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
От станицы до столицы: трамвайно-пешеходное путешествие по казачьим местам в Омске
Не просто обзорная экскурсия, а приключение, в котором вы поживёте жизнью омичей
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 11:00
25 июл в 11:00
от 5072 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по Питеру, но в Омске
Обнаружить схожесть города на Иртыше с городом на Неве
Начало: Возле Концертного зала
25 июл в 16:30
27 июл в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Никольский Казачий собор»
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