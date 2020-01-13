7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка познакомит вас с историей Орла — одного из старейших и интереснейших русских городов. Его размеренный, немного патриархальный уклад жизни, завораживающий путешественников, перенесет вас в атмосферу провинциального городка 19 века. Вы услышите истории о русских царях и писателях-орловцах, среди которых были Тургенев, Андреев, Бунин и Лесков. Посетите место, откуда Орел берет свое начало, пройдете по местам воинской славы и ощутите дыхание ушедшей эпохи в прекрасном ландшафтном парке «Дворянское гнездо».

Что вас ожидает

Прогулка по знаковым уголкам города

Вы побываете на месте основания древнего города — увидите стрелку на слиянии Оки и Орлика и узнаете, что было до появления славного города-крепости и после него. Мы поговорим о развитии Орла от истоков до наших дней и прогуляемся по основным городским достопримечательностям: вы пройдете по красивейшей улице Ленина и центральной площади, увидите храмовые постройки, по которым можно отследить архитектурную моду разных эпох, посетите орловские места воинской славы и узнаете о роли Великой Отечественной войны в судьбе города.

Ключевые личности в истории Орла

Наша прогулка поможет вам увидеть старый Орел таким, каким его видели известные поэты и писатели, фотографы, журналисты, политические и общественные деятели, ученые, художники и другие выдающиеся личности. Вы увидите памятник царю Ивану IV Грозному, писателям Тургеневу, Лескову, Бунину, а также узнаете о том, какое место занимал город в творчестве выдающихся писателей-орловцев.

Атмосфера дворянской эпохи

Я помогу вам прочувствовать контрасты Орла и увидеть не только его динамичную современную жизнь, но и прочувствовать умиротворенную провинциальную атмосферу. Для этого мы отправимся в прекрасный ландшафтный парк «Дворянское гнездо», окутанный красивыми легендами. Здесь вы узнаете о жизни дворянского сословия в старом Орле, рассмотрите усадьбы и попробуете понять, действительно ли события романа Тургенева «Дворянское гнездо» происходили именно здесь.