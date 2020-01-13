7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по знаковым уголкам города Вы побываете на месте основания древнего города — увидите стрелку на слиянии Оки и Орлика и узнаете, что было до появления славного города-крепости и после него. Мы поговорим о развитии Орла от истоков до наших дней и прогуляемся по основным городским достопримечательностям: вы пройдете по красивейшей улице Ленина и центральной площади, увидите храмовые постройки, по которым можно отследить архитектурную моду разных эпох, посетите орловские места воинской славы и узнаете о роли Великой Отечественной войны в судьбе города.
Ключевые личности в истории Орла Наша прогулка поможет вам увидеть старый Орел таким, каким его видели известные поэты и писатели, фотографы, журналисты, политические и общественные деятели, ученые, художники и другие выдающиеся личности. Вы увидите памятник царю Ивану IV Грозному, писателям Тургеневу, Лескову, Бунину, а также узнаете о том, какое место занимал город в творчестве выдающихся писателей-орловцев.
Атмосфера дворянской эпохи Я помогу вам прочувствовать контрасты Орла и увидеть не только его динамичную современную жизнь, но и прочувствовать умиротворенную провинциальную атмосферу. Для этого мы отправимся в прекрасный ландшафтный парк «Дворянское гнездо», окутанный красивыми легендами. Здесь вы узнаете о жизни дворянского сословия в старом Орле, рассмотрите усадьбы и попробуете понять, действительно ли события романа Тургенева «Дворянское гнездо» происходили именно здесь.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Настя, мне 26 лет, и я очень люблю свой родной Орел: люблю показывать его и рассказывать о нем всем, кто хочет слушать и смотреть. Уже более четырех лет я занимаюсь своим любимым делом, и за это время у меня не было ни одной экскурсии, похожей на предыдущую. Для каждого человека, для каждой группы — индивидуальный подход с учетом пожеланий и интересов экскурсантов. Провожу автобусные и пешеходные экскурсии по городу Орлу, а также поездки за город.
Спасибо за заинтересованность в развитии и популяризации своего родного края.
Вера
28 октября 2019
Познавательная экскурсия с интересным и знающим свой город и его историю гидом.
марина
8 октября 2019
Были в Орле на экскурсии, которую провела гид Анастасия. Не заметили, как пролетели два часа. Анастасия очень интересный человек, профессиональный краевед, знающий и любящий свой город. В очень увлекательной форме рассказывает массу интересных вещей об Орле, его героической истории, великих литераторах, жизнь которых связана с этим красивым краем. Огромное спасибо и пожелание успехов, удачи и счастья Насте.
Наталья
15 апреля 2019
Очень понравилось! Большое Спасибо Анастасии!
Инга
1 апреля 2019
Наша экскурсия с Анастасией состоялась на второй день пребывания в Орле, когда у нас уже сложилось определенное впечатление о городе. Анастасии не только удалось заинтересовать нас рассказом, но и изменить мнение об Орле и его людях. Гид свободно владеет материалом, легко подстраивает свою экскурсию под запрос туриста, старается сделать изложение живым и интересным для слушателя. Отдельное спасибо за грамотную русскую речь.
Татьяна
21 февраля 2019
Спасибо большое Анастасии! Все было отлично: познавательно, динамично, доступно!!!
Елена
12 марта 2018
Были на экскурсии по Орлу 10 марта 2018 года с гидом Анастасией. Впечатления от города Орла прекрасные. Немного огорчило, то что накануне город засыпало снегом, но это никак не повлияло на увлекательный рассказ экскурсовода и на маршрут. Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем заинтересовавшимся гида Анастасию.
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Вы увидите самые интересные и живописные места Орла и рассмотрите фотографии достопримечательностей, которых уже нет на улицах города. А также узнаете истории местных знаменитых людей, повлиявших на развитие политики и культуры всей страны.
Исследовать центральные улицы и познакомиться с главными достопримечательностями города
Приглашаю на классическую прогулку по историческому сердцу губернского города, подарившего миру плеяду знаменитых писателей и полководцев. Вы услышите об основных вехах развития Орла, раскроете особенности его культуры и архитектуры и узнаете, какую роль он сыграл в судьбе страны.