7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Эта прогулка познакомит вас с историей Орла — одного из старейших и интереснейших русских городов.

Его размеренный, немного патриархальный уклад жизни, завораживающий путешественников, перенесет вас в атмосферу провинциального городка 19 века.

Вы услышите истории о русских царях и писателях-орловцах, среди которых были Тургенев, Андреев, Бунин и Лесков.

Посетите место, откуда Орел берет свое начало, пройдете по местам воинской славы и ощутите дыхание ушедшей эпохи в прекрасном ландшафтном парке «Дворянское гнездо».
2400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой

Что вас ожидает

Прогулка по знаковым уголкам города
Вы побываете на месте основания древнего города — увидите стрелку на слиянии Оки и Орлика и узнаете, что было до появления славного города-крепости и после него. Мы поговорим о развитии Орла от истоков до наших дней и прогуляемся по основным городским достопримечательностям: вы пройдете по красивейшей улице Ленина и центральной площади, увидите храмовые постройки, по которым можно отследить архитектурную моду разных эпох, посетите орловские места воинской славы и узнаете о роли Великой Отечественной войны в судьбе города.

Ключевые личности в истории Орла
Наша прогулка поможет вам увидеть старый Орел таким, каким его видели известные поэты и писатели, фотографы, журналисты, политические и общественные деятели, ученые, художники и другие выдающиеся личности. Вы увидите памятник царю Ивану IV Грозному, писателям Тургеневу, Лескову, Бунину, а также узнаете о том, какое место занимал город в творчестве выдающихся писателей-орловцев.

Атмосфера дворянской эпохи
Я помогу вам прочувствовать контрасты Орла и увидеть не только его динамичную современную жизнь, но и прочувствовать умиротворенную провинциальную атмосферу. Для этого мы отправимся в прекрасный ландшафтный парк «Дворянское гнездо», окутанный красивыми легендами. Здесь вы узнаете о жизни дворянского сословия в старом Орле, рассмотрите усадьбы и попробуете понять, действительно ли события романа Тургенева «Дворянское гнездо» происходили именно здесь.

Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Меня зовут Настя, мне 26 лет, и я очень люблю свой родной Орел: люблю показывать его и рассказывать о нем всем, кто хочет слушать и смотреть. Уже более четырех лет я занимаюсь своим любимым делом, и за это время у меня не было ни одной экскурсии, похожей на предыдущую. Для каждого человека, для каждой группы — индивидуальный подход с учетом пожеланий и интересов экскурсантов. Провожу автобусные и пешеходные экскурсии по городу Орлу, а также поездки за город.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Спасибо за заинтересованность в развитии и популяризации своего родного края.
28 октября 2019
Познавательная экскурсия с интересным и знающим свой город и его историю гидом.
8 октября 2019
Были в Орле на экскурсии, которую провела гид Анастасия. Не заметили, как пролетели два часа. Анастасия очень интересный человек, профессиональный краевед, знающий и любящий свой город. В очень увлекательной форме рассказывает массу интересных вещей об Орле, его героической истории, великих литераторах, жизнь которых связана с этим красивым краем. Огромное спасибо и пожелание успехов, удачи и счастья Насте.
15 апреля 2019
Очень понравилось! Большое Спасибо Анастасии!
Инга
1 апреля 2019
Наша экскурсия с Анастасией состоялась на второй день пребывания в Орле, когда у нас уже сложилось определенное впечатление о городе. Анастасии не только удалось заинтересовать нас рассказом, но и изменить мнение об Орле и его людях. Гид свободно владеет материалом, легко подстраивает свою экскурсию под запрос туриста, старается сделать изложение живым и интересным для слушателя. Отдельное спасибо за грамотную русскую речь.
21 февраля 2019
Спасибо большое Анастасии! Все было отлично: познавательно, динамично, доступно!!!
12 марта 2018
Были на экскурсии по Орлу 10 марта 2018 года с гидом Анастасией. Впечатления от города Орла прекрасные. Немного огорчило, то что накануне город засыпало снегом, но это никак не повлияло на увлекательный рассказ экскурсовода и на маршрут. Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем заинтересовавшимся гида Анастасию.

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