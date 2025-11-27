Мои заказы

Музей истории Оренбурга – экскурсии в Оренбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей истории Оренбурга» в Оренбурге, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
    читать дальше

    самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую!

    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные историческиеОгромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные историческиеОгромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные историческиеОгромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные историческиеОгромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные историческиеОгромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные историческиеОгромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные историческиеОгромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические
  • О
    Ольга
    16 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ниВеликолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ниВеликолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ниВеликолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни
  • А
    Алсу
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
    читать дальше

    многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию!

  • И
    Индира
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство вХорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство вХорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство вХорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство вХорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в
  • Е
    Евгения
    16 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
    читать дальше

    все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована.

  • Л
    Лилия
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
  • Н
    Надежда
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Музей истории Оренбурга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Оренбург: один шаг от Европы до Азии
  2. Оренбург в стиле модерн
  3. Прогулка по оренбургскому Арбату
  4. Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Караван-Сарай
  3. Гостиный Двор
  4. Пешеходный мост
  5. Национальная деревня
  6. Марсовое поле
  7. Советская улица
  8. Набережная
  9. Драматический театр
  10. Дом Советов
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в декабре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Музей истории Оренбурга" можно забронировать 4 экскурсии от 2800 до 5000. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Музей истории Оренбурга», 130 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль