Тольятти и замок Гарибальди - из Оренбурга

От советского города к декорациям средневековой Европы
Хотите побывать в средневековом замке, не покидая Самарской области? Мы устроим. Но сначала познакомим вас с Тольятти — от его купеческого прошлого до эпохи автогиганта. А затем отправимся к неоготическому замку.

Эта архитектурная фантазия соединила в себе черты рыцарских крепостей, итальянских палаццо эпохи Ренессанса и английских викторианских усадеб.
Тольятти и замок Гарибальди - из Оренбурга
Тольятти и замок Гарибальди - из Оренбурга
Тольятти и замок Гарибальди - из Оренбурга

Описание фото-прогулки

3:45 — сбор группы

4:00 — отправление в Тольятти

11:30 — обзорная экскурсия по Тольятти

Проедем через три района и проследим, как Ставрополь-на-Волге превратился в крупный промышленный центр. Вы узнаете, почему город фактически родился дважды — сначала как крепость, основанная Татищевым, а затем как столица советского автопрома. Увидите купеческую архитектуру, памятники советского модернизма и современную застройку.

Обязательно остановимся у памятника Татищеву. Отсюда открывается панорама Волги и Жигулёвских гор — будет время полюбоваться видами и сделать фотографии.

15:00 — обед

16:00 — замок Гарибальди

До 18:00 у вас будет свободное время. Вы сможете рассмотреть детали замка и выбрать лучшие ракурсы для фотографий, а также загадать желание у одного из каменных львов-хранителей.

Жигулёвское море

Замок стоит неподалёку от берега Куйбышевского водохранилища, которое часто называют Жигулёвским морем. Прогуляемся у воды и полюбуемся волжскими просторами.

18:00 — отправление в Оренбург

Программа может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий — все изменения мы согласовываем с группой на месте.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе Тольятти — ≈ 600 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Базовый билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Туркестанской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 30 минут
Всё началось с личной поездки на Аркаим — мы влюбились в это место и захотели показывать его другим. Так появилась наша команда. Мы любим свою работу за возможность дарить людям
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яркие эмоции и уже много лет организуем путешествия по самым интересным маршрутам. Мы специализируемся на выездных турах выходного дня. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а создать целостный образ места — через историю, легенды, природу и личные впечатления. Мы сами много лет путешествуем по этим маршрутам, поэтому хорошо знаем особенности дорог, погоды и умеем учитывать настроение группы. Наш подход — вдумчивые и душевные путешествия без спешки. Мы оставляем время для самостоятельных открытий, честно рассказываем о дополнительных возможностях, заботимся о комфорте и безопасности участников. Нам важно, чтобы каждый чувствовал себя не туристом, а желанным гостем и увёз с собой не только фотографии, но и тёплые воспоминания.

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