Хотите побывать в средневековом замке, не покидая Самарской области? Мы устроим. Но сначала познакомим вас с Тольятти — от его купеческого прошлого до эпохи автогиганта. А затем отправимся к неоготическому замку. Эта архитектурная фантазия соединила в себе черты рыцарских крепостей, итальянских палаццо эпохи Ренессанса и английских викторианских усадеб.

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Описание фото-прогулки

3:45 — сбор группы

4:00 — отправление в Тольятти

11:30 — обзорная экскурсия по Тольятти

Проедем через три района и проследим, как Ставрополь-на-Волге превратился в крупный промышленный центр. Вы узнаете, почему город фактически родился дважды — сначала как крепость, основанная Татищевым, а затем как столица советского автопрома. Увидите купеческую архитектуру, памятники советского модернизма и современную застройку.

Обязательно остановимся у памятника Татищеву. Отсюда открывается панорама Волги и Жигулёвских гор — будет время полюбоваться видами и сделать фотографии.

15:00 — обед

16:00 — замок Гарибальди

До 18:00 у вас будет свободное время. Вы сможете рассмотреть детали замка и выбрать лучшие ракурсы для фотографий, а также загадать желание у одного из каменных львов-хранителей.

Жигулёвское море

Замок стоит неподалёку от берега Куйбышевского водохранилища, которое часто называют Жигулёвским морем. Прогуляемся у воды и полюбуемся волжскими просторами.

18:00 — отправление в Оренбург

Программа может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий — все изменения мы согласовываем с группой на месте.

Организационные детали