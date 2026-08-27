От советского города к декорациям средневековой Европы
Хотите побывать в средневековом замке, не покидая Самарской области? Мы устроим. Но сначала познакомим вас с Тольятти — от его купеческого прошлого до эпохи автогиганта. А затем отправимся к неоготическому замку.
Эта архитектурная фантазия соединила в себе черты рыцарских крепостей, итальянских палаццо эпохи Ренессанса и английских викторианских усадеб.
Описание фото-прогулки
3:45 — сбор группы
4:00 — отправление в Тольятти
11:30 — обзорная экскурсия по Тольятти
Проедем через три района и проследим, как Ставрополь-на-Волге превратился в крупный промышленный центр. Вы узнаете, почему город фактически родился дважды — сначала как крепость, основанная Татищевым, а затем как столица советского автопрома. Увидите купеческую архитектуру, памятники советского модернизма и современную застройку.
Обязательно остановимся у памятника Татищеву. Отсюда открывается панорама Волги и Жигулёвских гор — будет время полюбоваться видами и сделать фотографии.
15:00 — обед
16:00 — замок Гарибальди
До 18:00 у вас будет свободное время. Вы сможете рассмотреть детали замка и выбрать лучшие ракурсы для фотографий, а также загадать желание у одного из каменных львов-хранителей.
Жигулёвское море
Замок стоит неподалёку от берега Куйбышевского водохранилища, которое часто называют Жигулёвским морем. Прогуляемся у воды и полюбуемся волжскими просторами.
18:00 — отправление в Оренбург
Программа может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий — все изменения мы согласовываем с группой на месте.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
Дополнительно оплачивается обед в кафе Тольятти — ≈ 600 ₽ за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Базовый билет
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Туркестанской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 30 минут
Всё началось с личной поездки на Аркаим — мы влюбились в это место и захотели показывать его другим. Так появилась наша команда. Мы любим свою работу за возможность дарить людям читать дальшеуменьшить
яркие эмоции и уже много лет организуем путешествия по самым интересным маршрутам.
Мы специализируемся на выездных турах выходного дня. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а создать целостный образ места — через историю, легенды, природу и личные впечатления. Мы сами много лет путешествуем по этим маршрутам, поэтому хорошо знаем особенности дорог, погоды и умеем учитывать настроение группы.
Наш подход — вдумчивые и душевные путешествия без спешки. Мы оставляем время для самостоятельных открытий, честно рассказываем о дополнительных возможностях, заботимся о комфорте и безопасности участников. Нам важно, чтобы каждый чувствовал себя не туристом, а желанным гостем и увёз с собой не только фотографии, но и тёплые воспоминания.
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