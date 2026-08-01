Групповая
до 17 чел.
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
Три природных символа за один день
Начало: На улице Туркестаская
«За один день вы подниметесь на древний шихан Торатау, возраст которого насчитывает сотни миллионов лет, увидите живописные панорамы со скалы Калим-Ускан и прогуляетесь к водопаду Кук-Караук среди лесов Южного Урала»
22 авг в 07:00
30 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Поход по Мурадымовскому ущелью - из Оренбурга
Для тех, кто хочет настоящего приключения и не боится бродов через реки, подъёмов и пещер
Начало: На ул. Туркестанской
«С неё открывается панорама на всё ущелье»
23 авг в 07:00
29 авг в 07:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией
Увлекательная прогулка вдоль реки Урал откроет перед вами тайны Оренбурга и покажет уникальные места, где встречаются Европа и Азия
«Панораму старого и нового города с высоких берегов»
Завтра в 13:00
18 авг в 08:00
от 6350 ₽ за всё до 5 чел.
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