Найдено 3 экскурсии в категории « Панорамы » в Оренбурге, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая до 17 чел. Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук Три природных символа за один день Начало: На улице Туркестаская «За один день вы подниметесь на древний шихан Торатау, возраст которого насчитывает сотни миллионов лет, увидите живописные панорамы со скалы Калим-Ускан и прогуляетесь к водопаду Кук-Караук среди лесов Южного Урала» 3300 ₽ за человека На автобусе 13 часов Групповая до 17 чел. Поход по Мурадымовскому ущелью - из Оренбурга Для тех, кто хочет настоящего приключения и не боится бродов через реки, подъёмов и пещер Начало: На ул. Туркестанской «С неё открывается панорама на всё ущелье» 3000 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по набережной реки Урал - между Европой и Азией Увлекательная прогулка вдоль реки Урал откроет перед вами тайны Оренбурга и покажет уникальные места, где встречаются Европа и Азия «Панораму старого и нового города с высоких берегов» от 6350 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Оренбурга

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