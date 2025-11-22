Тур выходного дня из Санкт-Петербурга. Псков - Печоры - Пушкинские горы
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 15 720 ₽ за человека
Псков за 2 дня. Зима-весна
Начало: Г. Псков
7 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 14 750 ₽ за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Санкт-Петербург
1 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 12 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Печоре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Печоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Печоре в ноябре 2025
Сейчас в Печоре в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 12 900 до 15 720. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Печоре на 2025 год по теме «2-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 12900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь