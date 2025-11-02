Серебряный маршрут. Зимний железнодорожный круиз с посещением Печор
Начало: Россия, Москва
20 фев в 10:00
от 34 500 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
Начало: Россия, Москва
«В нашем железнодорожном круизе по городам севера России вас ждет знакомство с Псковом и Великим Новгородом»
10 апр в 10:00
17 апр в 10:00
от 33 900 ₽ за человека
Серебряный маршрут. Весенний железнодорожный круиз с посещением Печор
Начало: Россия, Москва
«Предлагаем отправиться в железнодорожный круиз по городам севера России»
6 апр в 10:00
20 апр в 10:00
от 40 000 ₽ за человека
