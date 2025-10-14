Ласточкой в Псков на Рождество
Начало: Россия, Псков
«Проведите рождественские праздники в Пскове»
4 янв в 10:00
от 14 220 ₽ за человека
Зимние каникулы в Пскове. Тур на 4 дня

«Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь — монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310-1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней»
2 янв в 10:00
от 26 350 ₽ за человека
Рождество в Пскове

«Встречайте Рождество в прекрасном Пскове, насладитесь красотой его заснеженных улочек и величественных храмов»
5 янв в 10:00
от 19 650 ₽ за человека
