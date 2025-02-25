4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
Начало: Россия, Москва
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 33 900₽ за человека
4 дня
Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень
Начало: Великий Новгород
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 33 792₽ за человека
4 дня
Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
Начало: Москва / Владимир
17 апр в 10:00
1 мая в 10:00
34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина25 февраля 2025Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
- ЛЛилия28 января 2025Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
- ФФёдор22 января 2025Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
- ФФедченкова15 января 2025Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду Савельевой Наталье! Казалось, что
- ВВалентина13 января 2025Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
- ЛЛюдмила10 сентября 2024Добрый день. Поездка очень понравилась. Узнали много интересного, благодаря экскурсоводам. Впечатлил художественный музей в Новгороде. Хотелось бы лучше познакомиться с Псковом. Город красивый, но свободного времени не было. Проживание, обслуживание - всё хорошо. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «4-дневные туры»
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