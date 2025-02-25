Экскурсионные туры на 4 дня в Печоре

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Печоре, цены от 33 792 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
Начало: Россия, Москва
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 33 900 за человека
Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень
Начало: Великий Новгород
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 33 792 за человека
Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
На автобусе
4 дня
Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
Начало: Москва / Владимир
17 апр в 10:00
1 мая в 10:00
34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    25 февраля 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP
  • Л
    Лилия
    28 января 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
    Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
  • Ф
    Фёдор
    22 января 2025
    Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень
    Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
  • Ф
    Федченкова
    15 января 2025
    Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень
    Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду Савельевой Наталье! Казалось, что
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    мы с ней давно знакомы и она относится к нам, как к родным! Экскурсии все были интересными, вызывали желание дополнительно находить информацию. Автобусы тоже хорошие, комфортные. Хотелось бы внести предложение использовать наушники! Например, экскурсовода по Старой Руссе было плохо слышно… Надо было или стоять рядом с ней, или приходилось прислушиваться. С "Большой Страной" мы были в январе 2023 года в Пскове, прекрасно слушали экскурсоводов на улице в наушниках! Неудобства вызвали обеды. В предварительной информации нам сообщили, что можно заранее оплатить обеды, а можно и на месте. Но потом оказалось, что на месте мы смогли оплатить только в Валдае. Хотелось, чтобы информация была конкретной, а не менялась в сторону нашего неудобства. С гостиницей тоже все хорошо было организовано, благодарю менеджеров за организацию дополнительной ночи! Мы приехали на своей машине из Краснодара, и выезжать в ночь в дальнюю дорогу было бы тяжело. С удовольствием порекомендую вашу фирму и тур " Повесть временных лет" своим знакомым!!! Спасибо за новогодние праздники в Новгороде!

    Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду
  • В
    Валентина
    13 января 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
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    на 2, о чем, если бы организаторы тура сообщили туристам, а не сами туристы бегали и выясняли у проводников и организаторов, позволило бы не сидеть в ожидании, а правильно организовать день (поесть самим и накормить детей своей едой, уложить детей на дневной сон).

    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака
  • Л
    Людмила
    10 сентября 2024
    Путешествие вдоль реки Волхов. Лето-осень
    Добрый день. Поездка очень понравилась. Узнали много интересного, благодаря экскурсоводам. Впечатлил художественный музей в Новгороде. Хотелось бы лучше познакомиться с Псковом. Город красивый, но свободного времени не было. Проживание, обслуживание - всё хорошо. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Печоре в марте 2025
Сейчас в Печоре в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 33 792 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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