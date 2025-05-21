Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
Начало: Россия, Москва
25 июл в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 900 ₽ за человека
Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
Начало: Москва / Владимир
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
34 900 ₽ за человека
Ласточкой в Псков на Рождество
Начало: Россия, Псков
4 янв в 10:00
от 14 220 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2025Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
- ЕЕлена16 мая 2025Отдых - сказка! Почувствовала себя царственной особой, столько внимания и заботы было со стороны организатора, менеджера, проводников поезда, гидов! Ни
- ТТатьяна14 мая 2025Тур очень понравился. Получили массу впечатлений. Рекомендую.
- ННаталья13 мая 2025Все понравилось.
- ООксана12 мая 2025Очень хорошая организация тура, гиды, транспорт, все очень достойно.
- ВВероника12 мая 2025Все четко организовано. Автобусы комфортабельные, окна чистые. Наша гостиница была не в центре, был организован трансфер. Чудесный гид Светлана Анатольевна! Очень интересно рассказывала и кроме этого помогала решить возникающие вопросы. Экскурсии организованы четко, грамотно.
- ГГульнара11 мая 2025Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»
- ЛЛариса23 апреля 2025Тур - ожившие страницы учебника истории. Своими глазами увидели, "откуда есть пошла Русская земля": былинные река Волхова и Ильмень-озеро, древние
- ООльга16 января 2024Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Печоре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Печоре в мае 2025
Сейчас в Печоре в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 14 220 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры по окрестностям Печоры и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль