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русские крепости и монастыри, новгородское и псковское вече - зачатки российской демократии. И святая София новгородская, которую раньше видеть доводилось только на картинке. И удивительный город Печоры и пасхальный благовест в Псково-Печерском мужском монастыре… Спасибо организаторам за отлично составленный маршрут. Особая благодарность великолепным экскурсоводам: в Великом Новгороде Наталье и Людмиле, в Пскове - Алине. Увлекательно, познавательно, с горячей любовью к родной земле! А обеды в ресторанах, а уютные вагоны с горячим душем и ароматом свежесваренного кофе по утрам, а нарядные и предупредительные проводники, подающие тебе руку в белоснежной перчатке при выходе из вагона… На память сувениры и приглашение в новое путешествие. Поедем, непременно поедем! И друзей позовём.