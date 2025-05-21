Выездные туры из Печоры

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Печоре, цены от 14 220 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
На автобусе
На поезде
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
Начало: Россия, Москва
25 июл в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 900 ₽ за человека
Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
Начало: Москва / Владимир
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
34 900 ₽ за человека
Ласточкой в Псков на Рождество
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на Рождество
Начало: Россия, Псков
4 янв в 10:00
от 14 220 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2025
    Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
    Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
  • Е
    Елена
    16 мая 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
    Отдых - сказка! Почувствовала себя царственной особой, столько внимания и заботы было со стороны организатора, менеджера, проводников поезда, гидов! Ни
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    о чем не думала, все было продумано за меня и для меня)) Порадовал высокий уровень сервиса и организации. А Большая Страна меня просто восхищает, не в первый раз! И обширной географией, и многообразием направлений отдыха, количеством туров, прекрасной организацией! Спасибо, за то что любите нашу Родину!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
    Тур очень понравился. Получили массу впечатлений. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
    Все понравилось.
  • О
    Оксана
    12 мая 2025
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Очень хорошая организация тура, гиды, транспорт, все очень достойно.
  • В
    Вероника
    12 мая 2025
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Все четко организовано. Автобусы комфортабельные, окна чистые. Наша гостиница была не в центре, был организован трансфер. Чудесный гид Светлана Анатольевна! Очень интересно рассказывала и кроме этого помогала решить возникающие вопросы. Экскурсии организованы четко, грамотно.
  • Г
    Гульнара
    11 мая 2025
    Стражи Северной Руси. Автобусный тур в Великий Новгород и Псков
    Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»
    Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций
  • Л
    Лариса
    23 апреля 2025
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печор и Изборска
    Тур - ожившие страницы учебника истории. Своими глазами увидели, "откуда есть пошла Русская земля": былинные река Волхова и Ильмень-озеро, древние
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    русские крепости и монастыри, новгородское и псковское вече - зачатки российской демократии. И святая София новгородская, которую раньше видеть доводилось только на картинке. И удивительный город Печоры и пасхальный благовест в Псково-Печерском мужском монастыре… Спасибо организаторам за отлично составленный маршрут. Особая благодарность великолепным экскурсоводам: в Великом Новгороде Наталье и Людмиле, в Пскове - Алине. Увлекательно, познавательно, с горячей любовью к родной земле! А обеды в ресторанах, а уютные вагоны с горячим душем и ароматом свежесваренного кофе по утрам, а нарядные и предупредительные проводники, подающие тебе руку в белоснежной перчатке при выходе из вагона… На память сувениры и приглашение в новое путешествие. Поедем, непременно поедем! И друзей позовём.

  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией
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    и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!

    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Выездные»

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Сколько стоит тур в Печоре в мае 2025
Сейчас в Печоре в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 14 220 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Туры по окрестностям Печоры и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль