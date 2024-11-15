4 дня
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
31 900₽ за человека
3 дня
Ласточкой в Псков на Рождество
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 14 220₽ за человека
3 дня
Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
28 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 10 680₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИльина15 ноября 2024Организаторы "Большой страны" как всегда на высоте. Беру у вас не первый тур и в будущих путешествиях только с Вами. Работа отлажена отлично-оплата, информация, предоставление документов, обратная связь - все четко и вовремя. Спасибо.
- ГГалина6 ноября 2024Поездка отлично организована, гостиница прекрасная.
- ЛЛариса3 мая 2024Все понравилось: проживание, питание, экскурсии.
- ООльга16 января 2024Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией
- ЭЭлла9 января 2023Очень познавательно и интересно
- ЕЕлизавета9 января 2023Очень интересный, сбалансированный тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Печоре в декабре 2024
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