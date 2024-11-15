Туры на 3 дня в Печоре

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Печоре, цены от 10 680 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Стражи Северной Руси. Автобусный тур из Москвы в Великий Новгород и Псков
На автобусе
4 дня
Стражи Северной Руси. Автобусный тур из Москвы в Великий Новгород и Псков
Начало: Москва
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
31 900 за человека
Ласточкой в Псков на Рождество
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Ласточкой в Псков на Рождество
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 14 220 за человека
Ласточкой в Псков на майские праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
28 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 10 680 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ильина
    15 ноября 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Организаторы "Большой страны" как всегда на высоте. Беру у вас не первый тур и в будущих путешествиях только с Вами. Работа отлажена отлично-оплата, информация, предоставление документов, обратная связь - все четко и вовремя. Спасибо.
  • Г
    Галина
    6 ноября 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Поездка отлично организована, гостиница прекрасная.
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Все понравилось: проживание, питание, экскурсии.
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Ласточкой в Псков на Рождество
    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам. Экскурсовод отлично владеет информацией
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    и замечательно её подаёт. Много интересных фактов, про которые мы даже не слышали. Подвела гостиница Рижская. Мы попали в мороз до - 26. Просто замёрзли в номере. Спасибо организаторам тура!

    Тур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, ПечорамТур очень интересный. Первый день ездили по пушкинских местам. Второй были обзорные по Пскову, Изборск, Печорам
  • Э
    Элла
    9 января 2023
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Очень познавательно и интересно
  • Е
    Елизавета
    9 января 2023
    Ласточкой в Псков на майские праздники
    Очень интересный, сбалансированный тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «3-дневные туры»

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  3. Ласточкой в Псков на майские праздники
Сколько стоит тур в Печоре в декабре 2024
Сейчас в Печоре в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 10 680 до 31 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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