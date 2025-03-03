Ч Черепанов Петербургская коллекция и псковские выходные Организатор прекрасно организовал тур.

А Александр Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень Всё прошло согласно программе

Е Екатерина Петербургская коллекция и псковские выходные читать дальше объясняет, что сменилась смена и теперь будет общаться новый человек. И так, каждый разговор))))) В итоге, все хорошо. Поездка прошла, нареканий нет, впечатления остались))))). Спасибо. Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и

О Оксана Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень «Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском, хорошая погода, приемлемые цены, очень профессиональные гиды, отличный отель в центре города с бассейном и сауной для релакса после экскурсий (Покровский 4*). Осталась довольна!

П Полина Петербургская коллекция и псковские выходные Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому

Ю Юлия Жемчужины Северной Руси Поездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяю

И Ирина Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе, кормят вкусно, но слегка невежлив персонал, отчего складываются не очень приятные впечатления.

С Сергей Жемчужины Северной Руси Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.