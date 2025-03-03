Авторские 5-дневные туры в Печору

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Печоре, цены от 23 920 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Жемчужины Северной Руси
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Жемчужины Северной Руси
Начало: Москва
11 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 35 990 ₽ за человека
Петербургская коллекция и псковские выходные
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция и псковские выходные
Начало: Санкт-Петербург
14 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от 27 350 ₽ за человека
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
Начало: Г. Псков
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 23 920 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ч
    Черепанов
    3 марта 2025
    Петербургская коллекция и псковские выходные
    Организатор прекрасно организовал тур.
  • А
    Александр
    19 февраля 2025
    Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
    Всё прошло согласно программе
  • Е
    Екатерина
    12 февраля 2025
    Петербургская коллекция и псковские выходные
    Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и
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    объясняет, что сменилась смена и теперь будет общаться новый человек. И так, каждый разговор))))) В итоге, все хорошо. Поездка прошла, нареканий нет, впечатления остались))))). Спасибо.

    Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с однимБольшая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним
  • О
    Оксана
    12 февраля 2025
    Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
    «Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском, хорошая погода, приемлемые цены, очень профессиональные гиды, отличный отель в центре города с бассейном и сауной для релакса после экскурсий (Покровский 4*). Осталась довольна!
    «Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском
  • П
    Полина
    3 февраля 2025
    Петербургская коллекция и псковские выходные
    Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому
  • Ю
    Юлия
    24 сентября 2024
    Жемчужины Северной Руси
    Поездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяю
    Поездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяюПоездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяюПоездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяюПоездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяюПоездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяюПоездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяю
  • И
    Ирина
    12 сентября 2024
    Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах. Лето-осень
    Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе, кормят вкусно, но слегка невежлив персонал, отчего складываются не очень приятные впечатления.
    Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафеВсе понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе
  • С
    Сергей
    28 июня 2023
    Жемчужины Северной Руси
    Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.
    Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так жеНам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же
  • О
    Ольга
    15 июня 2023
    Жемчужины Северной Руси
    Мне очень понравилось все- сам тур, автобус,гид, водители, туристы, отели Всё со знаком 5 При первой возможности обращусь к вам. Спасибо за всё!

Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Печоре в марте 2025
Сейчас в Печоре в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 23 920 до 35 990. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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