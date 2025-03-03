Жемчужины Северной Руси
Начало: Москва
11 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 35 990 ₽ за человека
Петербургская коллекция и псковские выходные
Начало: Санкт-Петербург
14 мая в 10:00
21 мая в 10:00
от 27 350 ₽ за человека
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 23 920 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЧЧерепанов3 марта 2025Организатор прекрасно организовал тур.
- ААлександр19 февраля 2025Всё прошло согласно программе
- ЕЕкатерина12 февраля 2025Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и
- ООксана12 февраля 2025«Псковский» тур очень понравился! Самобытная архитектура Пскова, Изборска, Печоры, полное погружение в пушкинские места в Михайловском, хорошая погода, приемлемые цены, очень профессиональные гиды, отличный отель в центре города с бассейном и сауной для релакса после экскурсий (Покровский 4*). Осталась довольна!
- ППолина3 февраля 2025Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому
- ЮЮлия24 сентября 2024Поездка была прекрасной. Ваш партнер, принимающая сторона, организовала тур безупречно. Ну, а Большую Страну, я, конечно, уже ни на кого не променяю
- ИИрина12 сентября 2024Все понравилось, интересно, информативно, быстро, четко, гиды, трансферы. Единственное замечание - питание организовано в недорогих кафе, кормят вкусно, но слегка невежлив персонал, отчего складываются не очень приятные впечатления.
- ССергей28 июня 2023Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.
- ООльга15 июня 2023Мне очень понравилось все- сам тур, автобус,гид, водители, туристы, отели Всё со знаком 5 При первой возможности обращусь к вам. Спасибо за всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «5-дневные туры»
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