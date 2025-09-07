Участники станут частью захватывающего аудиоспектакля, прогуливаясь по историческим улицам Пензы. Голоса в наушниках поведают о визитных карточках города: памятнике Первопоселенцу, сквере Лермонтова, Соборной площади и других. Путешествие сопровождается веселыми активностями, создавая незабываемую атмосферу. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на город, стирая грань между реальностью и вымыслом

Описание экскурсии

Мы пройдём по маршруту, который охватит визитные карточки города: памятник Первопоселенцу — сквер М. Ю. Лермонтова — Соборную площадь — улицу Московскую — Фонтанную площадь.

В необычном формате аудиоспектакля вы узнаете о каждой локации всё самое интересное. В спектакле не раз упоминается слово «любовь» и звучит песня, в которой поётся о любви к нашему городу.

По пути вы будете не только слушать аудиоспектакль, но и заниматься разными весёлыми активностями.

Организационные детали

С вами будет сопровождающий из нашей команды.