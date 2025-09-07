Участники станут частью захватывающего аудиоспектакля, прогуливаясь по историческим улицам Пензы.
Голоса в наушниках поведают о визитных карточках города: памятнике Первопоселенцу, сквере Лермонтова, Соборной площади и других. Путешествие сопровождается веселыми активностями, создавая незабываемую атмосферу. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на город, стирая грань между реальностью и вымыслом
5 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Аудиоспектакль с захватывающим сюжетом
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🎭 Участие в интерактивных активностях
- ❤️ Атмосфера любви и истории
- 🌟 Профессиональное сопровождение
Что можно увидеть
- Памятник Первопоселенцу
- Сквер М.Ю. Лермонтова
- Соборная площадь
- Улица Московская
- Фонтанная площадь
Описание экскурсии
Мы пройдём по маршруту, который охватит визитные карточки города: памятник Первопоселенцу — сквер М. Ю. Лермонтова — Соборную площадь — улицу Московскую — Фонтанную площадь.
В необычном формате аудиоспектакля вы узнаете о каждой локации всё самое интересное. В спектакле не раз упоминается слово «любовь» и звучит песня, в которой поётся о любви к нашему городу.
По пути вы будете не только слушать аудиоспектакль, но и заниматься разными весёлыми активностями.
Организационные детали
С вами будет сопровождающий из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый
|1050 ₽
|Дети до 16 лет
|750 ₽
|взрослый+ребенок(до 16 лет)
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Первопоселенцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елизавета и Ольга — ваша команда гидов в Пензе
Провели экскурсии для 35 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Пензу! Представьте себе: вы отправляетесь на прогулку по улицам, но в наушниках звучит захватывающий спектакль, который разворачивается вокруг вас. Вы не просто наблюдатель, вы — главный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо организаторам, подчеркнули много интересного о городе Пенза.
