Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»

Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Участники станут частью захватывающего аудиоспектакля, прогуливаясь по историческим улицам Пензы.

Голоса в наушниках поведают о визитных карточках города: памятнике Первопоселенцу, сквере Лермонтова, Соборной площади и других. Путешествие сопровождается веселыми активностями, создавая незабываемую атмосферу. Экскурсия предлагает уникальный взгляд на город, стирая грань между реальностью и вымыслом
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Аудиоспектакль с захватывающим сюжетом
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🎭 Участие в интерактивных активностях
  • ❤️ Атмосфера любви и истории
  • 🌟 Профессиональное сопровождение
Что можно увидеть

  • Памятник Первопоселенцу
  • Сквер М.Ю. Лермонтова
  • Соборная площадь
  • Улица Московская
  • Фонтанная площадь

Описание экскурсии

Мы пройдём по маршруту, который охватит визитные карточки города: памятник Первопоселенцу — сквер М. Ю. Лермонтова — Соборную площадь — улицу Московскую — Фонтанную площадь.

В необычном формате аудиоспектакля вы узнаете о каждой локации всё самое интересное. В спектакле не раз упоминается слово «любовь» и звучит песня, в которой поётся о любви к нашему городу.

По пути вы будете не только слушать аудиоспектакль, но и заниматься разными весёлыми активностями.

Организационные детали

С вами будет сопровождающий из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
взрослый1050 ₽
Дети до 16 лет750 ₽
взрослый+ребенок(до 16 лет)1500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Первопоселенцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 33 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Елизавета и Ольга
Елизавета и Ольга — ваша команда гидов в Пензе
Провели экскурсии для 35 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Пензу! Представьте себе: вы отправляетесь на прогулку по улицам, но в наушниках звучит захватывающий спектакль, который разворачивается вокруг вас. Вы не просто наблюдатель, вы — главный
герой этой истории! Каждый шаг, каждое движение становятся частью увлекательного сюжета, который погружает вас в атмосферу приключений и эмоций. Наши иммерсивные променады — это не просто экскурсии, это возможность увидеть Пензу с новой стороны, ощутить её дух и историю, стать частью живого театра. Мы приглашаем вас открыть для себя город заново, погрузившись в мир звуков, музыки и театрального искусства. Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого необычного опыта! Откройте для себя ПЕНЗУ — и пусть ваше путешествие станет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Спасибо организаторам, подчеркнули много интересного о городе Пенза.
Экскурсия очень понравилась. Спасибо организаторам, подчеркнули много интересного о городе Пенза.

