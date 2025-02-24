2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
«Мы обойдём весь исторический центр и совершим променад по пензенскому Арбату — улице Московской»
Сегодня в 20:30
3 мар в 08:00
6000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
«Мы обойдём весь исторический центр и совершим променад по пензенскому Арбату — улице Московской»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
6 мар в 16:30
8 мар в 10:00
1500₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
«По пути погуляем по первому скверу города и по улице, на которой никто никогда не жил»
3 мар в 10:00
4 мар в 10:00
4500₽ за всё до 10 чел.
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- ЕЕлена12 января 2025Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание задавать вопросы. Очень корректно
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Пензе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Пензы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод