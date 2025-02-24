Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Пензы

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Пензе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Пенза вчера и сегодня
Пешая
44 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
«Мы обойдём весь исторический центр и совершим променад по пензенскому Арбату — улице Московской»
Сегодня в 20:30
3 мар в 08:00
6000 за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
«Мы обойдём весь исторический центр и совершим променад по пензенскому Арбату — улице Московской»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
6 мар в 16:30
8 мар в 10:00
1500 за человека
Знакомьтесь: Пенза
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
«По пути погуляем по первому скверу города и по улице, на которой никто никогда не жил»
3 мар в 10:00
4 мар в 10:00
4500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рябкова
    24 февраля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    23 февраля 2025 года мы с коллегами-учителями встретились в Пензе. Авторская экскурсия "Пенза вчера и сегодня" нас покорила. Мы сердечно
    читать дальше

    благодарим супер-профессионала своего дела, любящего свой край и его историю, беззаветно преданного своему делу. Экскурсовод Марина - мастер мысли и слова, заботливый человек и умная красивая женщина. Обзорная экскурсия по самым достопримечательным местам Пензы, несмотря на пронизывающий холод, оставила в наших сердцах не только любовь к этому уютному и приветливому городу со своей богатой историей, но и желание вернуться. Спасибо от всей души. Марина, теперь только к Вам!

  • А
    Андрей
    17 февраля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Великолепная экскурсия! Гид Марина - СУПЕР!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Благодаря Марине узнали много интересных и неожиданных фактов из
    читать дальше

    истории Пензы, увидели главные архитектурные достопримечательности города, услышали истории о знаменитых людях живших в городе или посещавших Пензу. Экскурсия прошла "на одном дыхании", а чтение Мариной стихотворений известных поэтов просто покорили нас! Марина - гид высочайшей квалификации: отлично продуманный маршрут, отлично продуманная логистика экскурсионной программы, прекрасные коммуникативные навыки работы с людьми разных возрастов, гибкость и оперативность в решении организационных вопросов экскурсии! Оценка: 5+! С Уважением и Благодарностью Андрей, Екатерина, Виктор Иванович, Валентина Ивановна.

  • Е
    Елена
    12 января 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание задавать вопросы. Очень корректно
    читать дальше

    Марина обращается с "вовлекающимися" туристами и в то же время держит основную канву своего рассказа. Всегда у неё наготове дополнительный материал, который она преподносит туристам, чувствуется много знаний, которыми она готова поделиться. Спасибо, мы получили истинное удовольствие во время экскурсии с Мариной Чудаевой, замечательной пензенкой!

    Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пенза вчера и сегодня
  2. Пенза вчера и сегодня (в группе)
  3. Знакомьтесь: Пенза
Какие места ещё посмотреть в Пензе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Первопоселенец
  3. Московская улица
  4. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Пензе в феврале 2025
Сейчас в Пензе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Пензы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод