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Марина обращается с "вовлекающимися" туристами и в то же время держит основную канву своего рассказа. Всегда у неё наготове дополнительный материал, который она преподносит туристам, чувствуется много знаний, которыми она готова поделиться. Спасибо, мы получили истинное удовольствие во время экскурсии с Мариной Чудаевой, замечательной пензенкой!