Наровчат - удивительное место, где история и легенды переплетаются в единое целое. Путешествие начинается с переезда из Пензы и включает посещение музеев, таких как краеведческий и музей А.И. Куприна. Вы увидите памятник княгине Нарчатке и побываете в Троице-Скановом монастыре. Пещерный монастырь Антония и Феодосия Печерских удивит своими подземными ходами. Экскурсия на вашем авто позволяет насладиться красотой и историей этого уникального края

Описание экскурсии

Переезд от Пензы до Наровчата — около 2 часов.

Музейный комплекс (1 час — квест по всем залам или стандартная экскурсия):

Краеведческий музей — тюремный комплекс 19 века с подлинными камерами, где сидели декабристы и политические заключённые

Пушкинский центр им. Н. Н. Пушкиной-Ланской

Музей А. Архангельского — духовного композитора

Картинная галерея им. Ф. В. Сычкова

Музей истории и этнографии

Музей А. И. Куприна (1 час)

Знакомство с личностью и легендами вокруг жизни писателя. Посетим архитектурно-скульптурный комплекс «Памятник Куприну» и cобор Покрова Пресвятой Богородицы, где его крестили.

Памятник княгине Нарчатке

Храбрая женщина-богатырь, вставшая против хана Батыя.

Троице-Сканов женский монастырь 18 века (~1 час)

Место духовной силы и красоты. Здесь хранится чудотворная икона Трубчевской Божией Матери. Патриарх Алексий назвал эту обитель «архитектурной жемчужиной России».

Пещерный мужской монастырь во имя Антония и Феодосия Печерских (~1 час)

Среди леса и скал спрятаны подземные ходы с тремя ярусами келий и храмов, по которым нас будут сопровождать монахи. Уникальное место для любителей мистики и древней архитектуры.

Вы узнаете:

как выглядела столица Золотой Орды — город Мохши

почему Наровчат называли «малой Москвой»

кем был Александр Архангельский и почему его называли лучшим хоровым дирижёром Европы

какие легенды окружают имя Куприна

чем Наровчат удивляет историков, архитекторов, паломников и фотографов

Организационные детали

Поездка проходит на вашем транспорте. Максимальное кол-во участников — 15 человек.

Дополнительные расходы