Мои заказы

Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)

Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
Наровчат - удивительное место, где история и легенды переплетаются в единое целое.

Путешествие начинается с переезда из Пензы и включает посещение музеев, таких как краеведческий и музей А.И. Куприна. Вы увидите памятник княгине Нарчатке и побываете в Троице-Скановом монастыре. Пещерный монастырь Антония и Феодосия Печерских удивит своими подземными ходами. Экскурсия на вашем авто позволяет насладиться красотой и историей этого уникального края

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные музеи и исторические комплексы
  • ⛪ Древние монастыри и архитектурные жемчужины
  • 📚 Легенды и истории известных личностей
  • 🚗 Путешествие на собственном авто
  • 🌳 Природные красоты и уединение
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)© Ольга
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)© Ольга
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)© Ольга

Что можно увидеть

  • Краеведческий музей
  • Музей А.И. Куприна
  • Памятник княгине Нарчатке
  • Троице-Сканов женский монастырь
  • Пещерный мужской монастырь

Описание экскурсии

Переезд от Пензы до Наровчата — около 2 часов.

Музейный комплекс (1 час — квест по всем залам или стандартная экскурсия):

  • Краеведческий музей — тюремный комплекс 19 века с подлинными камерами, где сидели декабристы и политические заключённые
  • Пушкинский центр им. Н. Н. Пушкиной-Ланской
  • Музей А. Архангельского — духовного композитора
  • Картинная галерея им. Ф. В. Сычкова
  • Музей истории и этнографии

Музей А. И. Куприна (1 час)
Знакомство с личностью и легендами вокруг жизни писателя. Посетим архитектурно-скульптурный комплекс «Памятник Куприну» и cобор Покрова Пресвятой Богородицы, где его крестили.

Памятник княгине Нарчатке

Храбрая женщина-богатырь, вставшая против хана Батыя.

Троице-Сканов женский монастырь 18 века (~1 час)
Место духовной силы и красоты. Здесь хранится чудотворная икона Трубчевской Божией Матери. Патриарх Алексий назвал эту обитель «архитектурной жемчужиной России».

Пещерный мужской монастырь во имя Антония и Феодосия Печерских (~1 час)
Среди леса и скал спрятаны подземные ходы с тремя ярусами келий и храмов, по которым нас будут сопровождать монахи. Уникальное место для любителей мистики и древней архитектуры.

Вы узнаете:

  • как выглядела столица Золотой Орды — город Мохши
  • почему Наровчат называли «малой Москвой»
  • кем был Александр Архангельский и почему его называли лучшим хоровым дирижёром Европы
  • какие легенды окружают имя Куприна
  • чем Наровчат удивляет историков, архитекторов, паломников и фотографов

Организационные детали

Поездка проходит на вашем транспорте. Максимальное кол-во участников — 15 человек.

Дополнительные расходы

  • Музей А. И. Куприна — 200 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники, экскурсия с музейным гидом — 800 ₽ (на группу)
  • Краеведческий музей — 150 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники, экскурсия — 300 ₽ (на группу)
  • Пещерный монастырь — 250 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 138 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я аккредитованный гид. Очень люблю свой город и готова поделиться своей любовью с вами. В 2023 году стала победительницей в региональном конкурсе «Лучший экскурсовод Пензенской области». Но лучшая моя награда — яркие эмоции и положительные впечатления моих гостей.

Входит в следующие категории Пензы

Похожие экскурсии из Пензы

Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
27 ноя в 16:30
30 ноя в 10:30
1500 ₽ за человека
Пензенское узорочье
Пешая
1.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Увлекательная прогулка по Пензе: изучите историю города, расшифруйте тайные знаки и посетите «пуп земли». Узнайте о визите императора и судьбах усадеб
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня
Пешая
2.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пензе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пензе