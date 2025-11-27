Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
Наровчат - удивительное место, где история и легенды переплетаются в единое целое.
Путешествие начинается с переезда из Пензы и включает посещение музеев, таких как краеведческий и музей А.И. Куприна. Вы увидите памятник княгине Нарчатке и побываете в Троице-Скановом монастыре. Пещерный монастырь Антония и Феодосия Печерских удивит своими подземными ходами. Экскурсия на вашем авто позволяет насладиться красотой и историей этого уникального края
Что можно увидеть
Краеведческий музей
Музей А.И. Куприна
Памятник княгине Нарчатке
Троице-Сканов женский монастырь
Пещерный мужской монастырь
Описание экскурсии
Переезд от Пензы до Наровчата — около 2 часов.
Музейный комплекс (1 час — квест по всем залам или стандартная экскурсия):
Краеведческий музей — тюремный комплекс 19 века с подлинными камерами, где сидели декабристы и политические заключённые
Пушкинский центр им. Н. Н. Пушкиной-Ланской
Музей А. Архангельского — духовного композитора
Картинная галерея им. Ф. В. Сычкова
Музей истории и этнографии
Музей А. И. Куприна (1 час) Знакомство с личностью и легендами вокруг жизни писателя. Посетим архитектурно-скульптурный комплекс «Памятник Куприну» и cобор Покрова Пресвятой Богородицы, где его крестили.
Памятник княгине Нарчатке
Храбрая женщина-богатырь, вставшая против хана Батыя.
Троице-Сканов женский монастырь 18 века (~1 час) Место духовной силы и красоты. Здесь хранится чудотворная икона Трубчевской Божией Матери. Патриарх Алексий назвал эту обитель «архитектурной жемчужиной России».
Пещерный мужской монастырь во имя Антония и Феодосия Печерских (~1 час) Среди леса и скал спрятаны подземные ходы с тремя ярусами келий и храмов, по которым нас будут сопровождать монахи. Уникальное место для любителей мистики и древней архитектуры.
Вы узнаете:
как выглядела столица Золотой Орды — город Мохши
почему Наровчат называли «малой Москвой»
кем был Александр Архангельский и почему его называли лучшим хоровым дирижёром Европы
какие легенды окружают имя Куприна
чем Наровчат удивляет историков, архитекторов, паломников и фотографов
Организационные детали
Поездка проходит на вашем транспорте. Максимальное кол-во участников — 15 человек.
Дополнительные расходы
Музей А. И. Куприна — 200 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники, экскурсия с музейным гидом — 800 ₽ (на группу)
Краеведческий музей — 150 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники, экскурсия — 300 ₽ (на группу)
Пещерный монастырь — 250 ₽ взрослые, 100 ₽ школьники
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
