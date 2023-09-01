Индивидуальная
до 10 чел.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат - одно из древнейших поселений в России. Загадочный народ буртасы здесь чеканил монеты и вел оживленную торговлю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
12 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В древний Наровчат - к монастырю и пещерам (из Пензы на вашем авто)
Легенды, святыни и тишина подземелий - в городе, где время идёт иначе
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и были старинного Наровчата
Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia1 сентября 2023Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы.
Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!
