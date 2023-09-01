Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «наровчат» в Пензе, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Наровчат - одно из древнейших поселений в России. Загадочный народ буртасы здесь чеканил монеты и вел оживленную торговлю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
12 500 ₽ за всё до 10 чел.
В древний Наровчат - к монастырю и пещерам (из Пензы на вашем авто)
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды, святыни и тишина подземелий - в городе, где время идёт иначе
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

