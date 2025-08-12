Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенское узорочье: индивидуальная экскурсия по деревянному зодчеству
Увлекательная прогулка по Пензе: изучите историю города, расшифруйте тайные знаки и посетите «пуп земли». Узнайте о визите императора и судьбах усадеб
Начало: В сквере на ул. Свердлова
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В древний Наровчат - к монастырю и пещерам (из Пензы на вашем авто)
Легенды, святыни и тишина подземелий - в городе, где время идёт иначе
«Услышите легенды о народе буртасах и царице Нарчатке»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и были старинного Наровчата
Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
«какие легенды окружают имя Куприна»
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнджела12 августа 2025Все понравилось. Экскурсия была подстроена под мои пожелания, что было приятно. Ознакомилась с Пензой и поняла, что стоит вернуться.
- ООльга4 августа 2025Экскурсия интересная, познавательная. Узнали много нового.
- ВВалерия30 июля 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Марина. Мы местные, но вся информация была неожиданно новой для нас. Узнали свой город лучше. Марина очень приятный человек и отличный рассказчик. От души рекомендую экскурсию.
- AAnatoliy25 июля 2025Очень хорошо!
- ИИя20 июля 2025Много узнала про деревянное искусство, про людей. Очень интересно рассказывает информацией не перегружено,
- ЖЖюльнар15 июля 2025Прогулка вместе с Мариной подарила нам совершенно удивительный и теплый взгляд на Пензу. Окна, как глаза дома, смотрели на нас
- ЕЕлена6 июля 2025Хоть и запоздалый. Но очень хочу оставить отзыв- спасибо за интереснейшую прогулку по Пензе. Спустя месяц оказались в Архангельске и дочка глядя на наличники начала рассказывать где какой символ и примерный возраст! Спасибо огромное за такое чудесное знакомство с городом
- ААлександр24 мая 2025Марина очень интересный рассказчик, по-настоящему увлечена историей, это дорогого стоит!!! Глубоко, разнообразно, поэтично, рассказ затягивает с первых минут и не отпускает на протяжении всей экскурсии!!! Всем рекомендую, очень интересные экскурсии!!!
- ТТатьяна6 мая 2025Спасибо за чудесную экскурсию! я уехала с пониманием уникального и уютного места!
- ННаталья16 апреля 2025Побывали на экскурсии по Пензе вместе с Мариной - великолепный экскурсовод! Знает много фактов, интересно преподносит информацию, и в целом,
- ММарина2 апреля 2025С большим удовольствием я побывала на экскурсии экскурсовода Марины "Пензенское узорочье". Очень интересная экскурсия! Невероятная и живописная красота резного декора
- ООлеся24 марта 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду за экскурсию! Внимательное отношение к каждому участнику экскурсии сделали наш день незабываемым. Отдельное спасибо за интересные факты и индивидуальный подход — видно, что гид действительно любит свою работу и город.
- ГГоворова24 февраля 2025Большое спасибо Марине за интересный рассказ и прекрасное владение материалом. Нам очень понравилась экскурсия!
- ЕЕкатерина19 января 2025Чудесная, познавательная и позитивная прогулка с Мариной. Спасибо!
- ЕЕкатерина14 января 2025Была плохая погода, сильный снег мокрый, мы также были с маленьким ребёнком. Марина согласилась провести экскурсию на нашем автомобиле, за
- ККристина8 января 2025Отличная экскурсия и сам город произвел хорошее впечатление! И взрослым и ребенку было интересно. Лучшие рекомендации и удачи 🍀👍
- ММарина5 января 2025Уникальная экскурсия от Марины оставила самые добрые впечатления о городе, о знаменитых людях, об исторической застройке Пензы. Очень душевный, знающий и подготовленный экскурсовод. Огромное спасибо, Марина, за чудесную прогулку по городу и познавательную историческую информацию! Нам очень понравилось!
- ДДмитрий12 декабря 2024В России осталось, прямо скажем, мало примеров деревянного зодчества. И с каждым годом таких домов все меньше и меньше. Так
- ЭЭльвира12 ноября 2024В восторге от экскурсии и экскурсовода
Марины. Провели два чудесных дня с этим экскурсоводом.
- ООльга11 ноября 2024Ярко, эмоционально, с душой.
Много интересной информации, хорошая подача и очень красивые дома
