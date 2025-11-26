Путешествие в Наровчат предлагает уникальную возможность окунуться в историю. Гости увидят купеческие дома 19 века, узнают о жизни старинных семей и посетят Троице-Сканов женский монастырь. Здесь хранится история иконы Божией Матери Трубчевской. Пещерный комплекс в горе Плодской впечатлит своими коридорами и храмами, созданными монахами. Это место, где шёпот звучит громко, а атмосфера наполнена тайнами

Описание экскурсии

Наровчат — очаровательный уездный город

Вы увидите купеческие дома 19 века с кружевными деревянными наличниками. Услышите истории старых семей. Узнаете, почему многие путешественники называют Наровчат машиной времени.

Троице-Сканов женский монастырь

Мы расскажем, как строился величественный пятиглавый Троицкий собор в начале 19 века, как он пережил годы гонений и почему сюда едут паломники со всей страны. Поделимся трогательной историей иконы Божией Матери Трубчевской, которая была утрачена в советские годы и чудесным образом обретена спустя десятилетия.

Пещерный комплекс в горе Плодской

Вы спуститесь в прохладные монастырские пещеры — длинные и узкие коридоры, подземные храмы и кельи, вырытые в толще земли. Мы расскажем, как монахи веками создавали этот уникальный комплекс и зачем в нём особые вентиляционные шахты.

Тайминг

9:00–11:30 — путь из Пензы в Наровчат

11:30–12:15 — прогулка по Наровчату

12:15–13:15 — Троице-Сканов женский монастырь

13:15–13:35 — перекус в городском кафе города или на территории монастыря (по желанию)

13:35–15:35 — пещерный комплекс Плодской горы

15:35–15:55 — прогулка по окрестностям

15:55–18:00 — путь из Наровчата в Пензу

Организационные детали

Едем на вашем автомобиле

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: