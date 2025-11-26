В древний Наровчат - к монастырю и пещерам (из Пензы на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу древнего Наровчата, узнайте легенды и посетите уникальные пещеры. Путешествие обещает быть незабываемым
Путешествие в Наровчат предлагает уникальную возможность окунуться в историю.
Гости увидят купеческие дома 19 века, узнают о жизни старинных семей и посетят Троице-Сканов женский монастырь. Здесь хранится история иконы Божией Матери Трубчевской. Пещерный комплекс в горе Плодской впечатлит своими коридорами и храмами, созданными монахами. Это место, где шёпот звучит громко, а атмосфера наполнена тайнами
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальные купеческие дома
🕍 Величественный монастырь
🕯️ Загадочные пещеры
📜 Легенды о буртасах
🚗 Путешествие на авто
Что можно увидеть
Купеческие дома
Троице-Сканов женский монастырь
Пещерный комплекс в горе Плодской
Описание экскурсии
Наровчат — очаровательный уездный город
Вы увидите купеческие дома 19 века с кружевными деревянными наличниками. Услышите истории старых семей. Узнаете, почему многие путешественники называют Наровчат машиной времени.
Троице-Сканов женский монастырь
Мы расскажем, как строился величественный пятиглавый Троицкий собор в начале 19 века, как он пережил годы гонений и почему сюда едут паломники со всей страны. Поделимся трогательной историей иконы Божией Матери Трубчевской, которая была утрачена в советские годы и чудесным образом обретена спустя десятилетия.
Пещерный комплекс в горе Плодской
Вы спуститесь в прохладные монастырские пещеры — длинные и узкие коридоры, подземные храмы и кельи, вырытые в толще земли. Мы расскажем, как монахи веками создавали этот уникальный комплекс и зачем в нём особые вентиляционные шахты.
Тайминг
9:00–11:30 — путь из Пензы в Наровчат 11:30–12:15 — прогулка по Наровчату 12:15–13:15 — Троице-Сканов женский монастырь 13:15–13:35 — перекус в городском кафе города или на территории монастыря (по желанию) 13:35–15:35 — пещерный комплекс Плодской горы 15:35–15:55 — прогулка по окрестностям 15:55–18:00 — путь из Наровчата в Пензу
Организационные детали
Едем на вашем автомобиле
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
билеты в пещерный комплекс: взрослые — 250 ₽ за чел., школьники — 100 ₽ за чел.
перекус — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Пензе
Провела экскурсии для 17754 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!