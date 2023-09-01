8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Наровчат - одно из древнейших поселений в России. Загадочный народ буртасы здесь чеканил монеты и вел оживленную торговлю
Начало: По согласованию с гидом
«Величественный пятиглавый Троицкий собор был построен в начале XIX века»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь: Пенза
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
«В самом сердце Пензы — на Соборной площади, которая хранит память о всей истории города, — я покажу вам все элементы её архитектурного ансамбля:»
24 фев в 10:00
25 фев в 10:00
4500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
«наиболее значимые православные святыни: Спасский кафедральный собор, Свято-Троицкий монастырь, Митрофановский храм»
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
5900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia1 сентября 2023Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы. Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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