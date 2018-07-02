25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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во-первых, она знает материал настолько глубоко, что способна ответить на любой вопрос! 2) во-вторых (что очень важно для гида), она сразу после знакомства задала вопрос о том, чтобы нам хотелось добавить к заявленной теме экскурсии, и услышав наши пожелания, мгновенно подкорректировала программу (и делала это еще несколько раз в процессе экскурсии, уточняя у нас: «Есть вот такие дальнейшие варианты программы – какие для вас предпочтительнее?»; 3) в третьих, она очень точно адаптировала уровень материала и способ его подачи под участников – видно было, что похожую экскурсию она бы смогла с успехом и для детей провести, и для самого искушенного слушателя. Ну и безусловно, поражает то, с какой любовью относится Наталья к своему городу, его истории, его Святыням, - в этом, наверное, главный секрет того, почему мы не просто захотели вернуться в Переславль-Залесский через какое-то время, а готовы были провести с Натальей весь день (и обязательно попросили бы ее об этом, если бы она была не занята со следующей группой). Большое спасибо Наталье за великолепную экскурсию! Наталья, Юлия (40 лет)