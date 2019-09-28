25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Как правило, церкви в городе располагались в самых колоритных местах — на холмах, на берегах живописных водоемов. В процессе экскурсии вы побываете на местах утраченных святынь, узнаете, по каким причинам церкви были разрушены, увидите постройки, в которых до сих пор живут частицы исчезнувших храмов, и узнаете, что если настоящего у этих храмов нет, то это вовсе не означает, что нет и будущего. Примером тому служит одна из новых церквей Переславля, чудом возродившаяся из семидесятилетнего «небытия».

Кроме прочего, вы окажетесь там, куда не заезжают туристические автобусы, — в одном из самых живописных мест Переславля-Залесского, где сливаются в одно целое петляющая речка Трубеж и заповедное Плещеево озеро.