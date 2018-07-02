25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)

Узнайте о судьбе утраченных святынь Переславля-Залесского, посетите живописные места и погрузитесь в богатую духовную историю города
Переславль-Залесский всегда был одним из крупнейших духовных центров России.

В городе действовало множество монастырей и церквей, но до наших дней сохранилась лишь малая часть этих святынь.

На экскурсии вы посетите места, где
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когда-то стояли утраченные храмы, узнаете причины их разрушения и увидите постройки, в которых до сих пор живут частицы исчезнувших церквей.

Также вы побываете в одном из самых живописных мест города, где сливаются речка Трубеж и Плещеево озеро.

Экскурсия проводится на автомобиле, и если у вас нет транспорта, можно воспользоваться услугами частных перевозчиков. Гид поможет с организацией трансфера от вашего города до Переславля-Залесского и обратно

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная автомобильная экскурсия
  • 🏞️ Посещение живописных мест
  • 📜 Узнаете историю утраченных святынь
  • 🌊 Виды на Плещеево озеро и реку Трубеж
  • 🕍 Погружение в духовную историю города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа расцветает, погода теплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться тишиной и спокойствием, но следует быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)
Исчезнувшие церкви Залесского города (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Плещеево озеро
  • Река Трубеж
  • Места утраченных церквей

Описание экскурсии

Как правило, церкви в городе располагались в самых колоритных местах — на холмах, на берегах живописных водоемов. В процессе экскурсии вы побываете на местах утраченных святынь, узнаете, по каким причинам церкви были разрушены, увидите постройки, в которых до сих пор живут частицы исчезнувших храмов, и узнаете, что если настоящего у этих храмов нет, то это вовсе не означает, что нет и будущего. Примером тому служит одна из новых церквей Переславля, чудом возродившаяся из семидесятилетнего «небытия».

Кроме прочего, вы окажетесь там, куда не заезжают туристические автобусы, — в одном из самых живописных мест Переславля-Залесского, где сливаются в одно целое петляющая речка Трубеж и заповедное Плещеево озеро.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте с местом для гида
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21536 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая
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в наши экскурсии любовь к городу и частицу души. Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю. Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья, огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Отец Анатолий (настоятель Феодоровского монастыря) предлагал постой и трёх разовое питание. Но никто не согласился, так были увлечены Вашим повествованием. Взрослые и дети слушали
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с открытыми ртами.
Выражаем благодарность и другим экскурсоводам (Татьяне в Ботике Петра, Борису Кузьмичу в музее Утюга), которых Вы рекомендовали.
Напитались духовно и на сыроварне Марии Коваль. Жаль, что не увидели самого производства, хотя бы в небольшом фильме… Загадали желания на Синим Камне, которые, непременно, сбудутся!
Успехов и процветания Вам, Наталья. И тем, кто создал такую замечательную команду гидов.
Спасибо.

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Н
Мы с подругой были на 3-часовой экскурсии по Переславлю с гидом Натальей 3 июня 2018. Изумительная экскурсия! Наталья – необыкновенно приятный, корректный и доброжелательный человек. И мастер своего дела: 1)
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во-первых, она знает материал настолько глубоко, что способна ответить на любой вопрос! 2) во-вторых (что очень важно для гида), она сразу после знакомства задала вопрос о том, чтобы нам хотелось добавить к заявленной теме экскурсии, и услышав наши пожелания, мгновенно подкорректировала программу (и делала это еще несколько раз в процессе экскурсии, уточняя у нас: «Есть вот такие дальнейшие варианты программы – какие для вас предпочтительнее?»; 3) в третьих, она очень точно адаптировала уровень материала и способ его подачи под участников – видно было, что похожую экскурсию она бы смогла с успехом и для детей провести, и для самого искушенного слушателя. Ну и безусловно, поражает то, с какой любовью относится Наталья к своему городу, его истории, его Святыням, - в этом, наверное, главный секрет того, почему мы не просто захотели вернуться в Переславль-Залесский через какое-то время, а готовы были провести с Натальей весь день (и обязательно попросили бы ее об этом, если бы она была не занята со следующей группой). Большое спасибо Наталье за великолепную экскурсию! Наталья, Юлия (40 лет)

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Г
Наталья, чудесный экскурсовод, очень образованная, интеллигентная и приветливая. Увлекает рассказом с первых минут. Содержание экскурсии очень насыщенное, с большим количеством подробностей, фактов и интересных городских сказаний.
Особенно приятно чувствовать, что Наталья
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является активным участником городской жизни, в жизни приходов, в жизнях местных жителей. Чувствуется очень живой интерес и стремление к познанию.
Наталья, мы с родными очень благодарны Вам, надеемся в скором времени вернуться и побывать у Вас на еще одной экскурсии.

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Анна
Понравилась ли экскурсия - да, понравился ли экскурсовод - ДА! Когда об истории своего города рассказывает такой человек, как Наталья, экскурсия не может не понравится. (Я была с сыном 13
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лет.) Наталья очень любит Переславль, его историю (и вообще историю), любит его жителей - настоящих, прошлых, древних. Изучает и увлеченно рассказывает, отвечает на вопросы. Мне очень понравился город, хочется вернуться, прогуляться еще раз, дойти до всех мест и достопримечательностей. И вообще, купить книгу по истории Руси)))

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А
Отличная экскурсия и прекрасный гид Наталья. Залог успеха гида — интерес к тому, о чём он рассказывает. Это в полной мере применимо к Наталье. Она учла все наши пожелания, то
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есть получилась не стандартная шаблонная экскурсия, а персонализированный набор объектов с потрясающе интересным рассказом о них. На все вопросы были получены полные ответы не из Википедии. Очень рекомендую Наталью, если вы хотите понять, что такое Переславль, узнать его историю и современность.

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А
Наталья - настоящий краевед, знаток истории Переславля. Её знания не поверхностны, не взяты из общедоступных источников, а являются результатом самостоятельных исследований. Заметно, что немало времени она провела в архивах, работая с первоисточниками. Экскурсия была построена вокруг истории церквей Переславля. Прошлое переплеталось с настоящим, получился захватывающий рассказ. Полдня пролетело незаметно. Спасибо большое Наталье за этот день!
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