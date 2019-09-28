25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к богатой духовной истории Переславля-Залесского в местах его утраченных святынь

Наталья
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Наталья – представитель гидов
С давних пор Переславль-Залесский был одним из крупнейших духовных центров России, в городе действовало множество монастырей и церквей.

К сожалению, удалось уцелеть лишь меньшей части городских святынь.

Многим же была уготована печальная, а порой и трагическая участь.

Но о них свидетельствуют старожилы, архивные документы, фотоснимки старого города.

На этой экскурсии вы посетите места утраченных святынь и прикоснетесь к богатой духовной истории города.
3150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии25 отзывов
4.96
Исчезнувшие церкви Залесского города
Исчезнувшие церкви Залесского города

Что вас ожидает

Как правило, церкви в городе располагались в самых колоритных местах — на холмах, на берегах живописных водоемов. В процессе экскурсии вы побываете на местах утраченных святынь, узнаете, по каким причинам церкви были разрушены, увидите постройки, в которых до сих пор живут частицы исчезнувших храмов, и узнаете, что если настоящего у этих храмов нет, то это вовсе не означает, что нет и будущего. Примером тому служит одна из новых церквей Переславля, чудом возродившаяся из семидесятилетнего «небытия».

Кроме прочего, вы окажетесь там, куда не заезжают туристические автобусы, — в одном из самых живописных мест Переславля-Залесского, где сливаются в одно целое петляющая речка Трубеж и заповедное Плещеево озеро.

Организационные детали

  • Эта экскурсия — автомобильная. Если у вас нет транспорта, можно воспользоваться услугами частных перевозчиков. Около 500 руб./час легковой автомобиль (для группы не более трех человек), и от 800 руб./час микроавтобус (для групп от 3-4 человек, но не более 18).
  • Я могу помочь с организацией трансфера от вашего города до Переславля-Залесского и обратно
Исчезнувшие церкви Залесского города
Исчезнувшие церкви Залесского города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 сентября 2019
Наталья - настоящий краевед, знаток истории Переславля. Её знания не поверхностны, не взяты из общедоступных источников, а являются результатом самостоятельных исследований. Заметно, что немало времени она провела в архивах, работая с первоисточниками. Экскурсия была построена вокруг истории церквей Переславля. Прошлое переплеталось с настоящим, получился захватывающий рассказ. Полдня пролетело незаметно. Спасибо большое Наталье за этот день!
24 сентября 2019
Экскурсию заказывала для папы. Ему все очень понравилось, отличный гид, учитывает индивидуальные интересы и пожелания, интересная экскурсия. Папа просил оставить самый лучший отзыв 🙂
29 июля 2019
Очень интересная экскурсия, Наталья очень интересно рассказывает, композиция экскурсии предполагает множество интригующих поворотов, проникновений в детали. Спасибо большое!
3 июня 2019
Интересно, познавательно и очень душевно) Спасибо большое, Наталья!
12 марта 2019
Отлично
Юля
4 февраля 2019
Спасибо Наталье за прекрасную экскурси. Несмотря на прохладную погоду, все 9 человек заслушались рассказами о Переславле-Залесском и три часа пролетели совершенно незаметно
Сергей
9 января 2019
Наталья порадовала очень живым и интересным, а не сухим рассказом, глубоким знанием темы, и большой любовью к своему делу и истории родного города. Да и сама очень интересный и приятный в общении человек, что было большим дополнительным плюсом. Обязательно воспользуемся еще ее услугами при случае и будем рекомендовать знакомым
31 октября 2018
Прекраснейший гид и впечатления! Хочется вернуться в Переславль, чтобы продолжить его изучение в компании Натальи. Спасибо от детей и взрослых!
3 августа 2018
На экскурсии были вдвоем с мужем. Наталья рассказывает захватывающе. Исторические факты и события она пропускает через себя, делится своими переживаниями, находками, открытиями. Экскурсия прошла по очень красивым уголкам Переславля: Рыбацкая слобода, Знаменский храм, Никольский монастырь. Наталья - коренной житель города, историк по образованию. Знает много фактов и интересных событий из жизни города. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!
22 июля 2018
Спасибо за экскурсию, Переславль_Залесский очень интересно получилось.
Ещё 15 отзывов

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