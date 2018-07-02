25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Переславль-Залесский всегда был одним из крупнейших духовных центров России.
В городе действовало множество монастырей и церквей, но до наших дней сохранилась лишь малая часть этих святынь.
На экскурсии вы посетите места, где
В городе действовало множество монастырей и церквей, но до наших дней сохранилась лишь малая часть этих святынь.
На экскурсии вы посетите места, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная автомобильная экскурсия
- 🏞️ Посещение живописных мест
- 📜 Узнаете историю утраченных святынь
- 🌊 Виды на Плещеево озеро и реку Трубеж
- 🕍 Погружение в духовную историю города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа расцветает, погода теплая и солнечная, что делает прогулки особенно приятными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться тишиной и спокойствием, но следует быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плещеево озеро
- Река Трубеж
- Места утраченных церквей
Описание экскурсии
Как правило, церкви в городе располагались в самых колоритных местах — на холмах, на берегах живописных водоемов. В процессе экскурсии вы побываете на местах утраченных святынь, узнаете, по каким причинам церкви были разрушены, увидите постройки, в которых до сих пор живут частицы исчезнувших храмов, и узнаете, что если настоящего у этих храмов нет, то это вовсе не означает, что нет и будущего. Примером тому служит одна из новых церквей Переславля, чудом возродившаяся из семидесятилетнего «небытия».
Кроме прочего, вы окажетесь там, куда не заезжают туристические автобусы, — в одном из самых живописных мест Переславля-Залесского, где сливаются в одно целое петляющая речка Трубеж и заповедное Плещеево озеро.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте с местом для гида
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 21536 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Наталья, огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Отец Анатолий (настоятель Феодоровского монастыря) предлагал постой и трёх разовое питание. Но никто не согласился, так были увлечены Вашим повествованием. Взрослые и дети слушали
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Н
Мы с подругой были на 3-часовой экскурсии по Переславлю с гидом Натальей 3 июня 2018. Изумительная экскурсия! Наталья – необыкновенно приятный, корректный и доброжелательный человек. И мастер своего дела: 1)
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Г
Наталья, чудесный экскурсовод, очень образованная, интеллигентная и приветливая. Увлекает рассказом с первых минут. Содержание экскурсии очень насыщенное, с большим количеством подробностей, фактов и интересных городских сказаний.
Особенно приятно чувствовать, что Наталья
Особенно приятно чувствовать, что Наталья
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Понравилась ли экскурсия - да, понравился ли экскурсовод - ДА! Когда об истории своего города рассказывает такой человек, как Наталья, экскурсия не может не понравится. (Я была с сыном 13
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А
Отличная экскурсия и прекрасный гид Наталья. Залог успеха гида — интерес к тому, о чём он рассказывает. Это в полной мере применимо к Наталье. Она учла все наши пожелания, то
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А
Наталья - настоящий краевед, знаток истории Переславля. Её знания не поверхностны, не взяты из общедоступных источников, а являются результатом самостоятельных исследований. Заметно, что немало времени она провела в архивах, работая с первоисточниками. Экскурсия была построена вокруг истории церквей Переславля. Прошлое переплеталось с настоящим, получился захватывающий рассказ. Полдня пролетело незаметно. Спасибо большое Наталье за этот день!
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