Наталья проводит ещё 6 экскурсий

Город-музей Переславские улочки станут для вас порталом в прошлое. Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия. Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля. Прогуливаясь по сохранившимся земляным стенам, прочувствуете мощь древних крепостных сооружений. А после посетите Свято-Никольский женский монастырь, который за свою многовековую жизнь не раз горел, был разорен, но вновь возрождался.
Материальная история Переславские памятники — кладезь любопытных сюжетов. Как связаны они с хрониками всего государства российского? Какие легенды окружают наш кремль? Какую роль город 🏙️ сыграл в становлении столицы? Я поделюсь самыми примечательными фактами о переславских церквях. Расскажу о простых и знатных людях, оставивших след в этом городе. А еще раскрою удивительную историю 📖 Никольского монастыря и его святынь.
Организационные детали
Экскурсию для вас с радостью проведет один из гидов нашей команды
Экскурсию можно провести и для большего числа участников, стоимость уточняйте в переписке
Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы сами пожелаете приобрести в действующем храме свечи и написать записки)
Начало и место завершения
🚩 на улице Садовая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.