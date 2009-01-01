Наталья проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Город-музей

Переславские улочки станут для вас порталом в прошлое. Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия. Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля. Прогуливаясь по сохранившимся земляным стенам, прочувствуете мощь древних крепостных сооружений. А после посетите Свято-Никольский женский монастырь, который за свою многовековую жизнь не раз горел, был разорен, но вновь возрождался.

Материальная история

Переславские памятники — кладезь любопытных сюжетов. Как связаны они с хрониками всего государства российского? Какие легенды окружают наш кремль? Какую роль город 🏙️ сыграл в становлении столицы? Я поделюсь самыми примечательными фактами о переславских церквях. Расскажу о простых и знатных людях, оставивших след в этом городе. А еще раскрою удивительную историю 📖 Никольского монастыря и его святынь.

Организационные детали