Наталья проводит ещё 6 экскурсий

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Переславль-Залесский: город, где заблудилось время

Прогуляться по древним улочкам, услышать сюжеты о старинных храмах и посетить Никольский монастырь

Наталья
Наталья – представитель из Переславля-Залесского
Белокаменные церкви, святыни монастыря, кремлевские стены — эта пешеходная экскурсия ⛳ станет погружением в стародавние времена.

Вы познакомитесь с летописью города, где хоть сейчас снимай исторические фильмы 🎥, и оцените его значение для всей Руси, услышите о знаменитых горожанах и раскроете любопытные легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 250 ₽ за экскурсию

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Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время

Что вас ожидает

Город-музей
Переславские улочки станут для вас порталом в прошлое. Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия. Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля. Прогуливаясь по сохранившимся земляным стенам, прочувствуете мощь древних крепостных сооружений. А после посетите Свято-Никольский женский монастырь, который за свою многовековую жизнь не раз горел, был разорен, но вновь возрождался.

Материальная история
Переславские памятники — кладезь любопытных сюжетов. Как связаны они с хрониками всего государства российского? Какие легенды окружают наш кремль? Какую роль город 🏙️ сыграл в становлении столицы? Я поделюсь самыми примечательными фактами о переславских церквях. Расскажу о простых и знатных людях, оставивших след в этом городе. А еще раскрою удивительную историю 📖 Никольского монастыря и его святынь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас с радостью проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсию можно провести и для большего числа участников, стоимость уточняйте в переписке
  • Дополнительные расходы не предусмотрены (если только вы сами пожелаете приобрести в действующем храме свечи и написать записки)
Начало и место завершения
🚩 на улице Садовая
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
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Наталья проводит ещё 6 экскурсий

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