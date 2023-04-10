«Переславль-Залесский - эмоции на века»: экскурсия на автомобиле

Экскурсия от гида, влюбленного в древнерусскую историю — это всегда кладезь исторических фактов и любопытных сведений. Вы познакомитесь с колыбелью духовности древней северной Руси — Переславлем-Залесским. Прикоснетесь руками и душой к корням истории нашей великой страны. Узнаете, что Юрий Долгорукий прадед Александра Невского. И еще много любопытных фактов ждет вас на этой экскурсии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Главные достопримечательности города Переславль-Залесский
- Храмы, монастыри.
- Плещеево озеро
- Синий камень
- Красная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Древний город с мощной энергетикойДо настоящего времени в Переславле сохранилась земляная крепость, датируемая ХII веком и некогда защищавшая посад от неприятеля. Она является не просто достопримечательностью, но и прекрасным местом для прогулок. В городе сохранились архитектурные комплексы шести монастырей. На окраинах Переславля раскинулся национальный парк «Плещеево озеро» с уникальными историческими памятниками и чистейшим водоемом. А еще Переславль-Залесский считается родиной российского флота.
Куда ни пойдёшь в Переславле-Залесском — везде поджидает что-то интересное. Древние храмы с прекрасными росписями, Александрова гора, валы над неспешной рекой Трубеж, языческая святыня — Синий камень, который несмотря на вес в 12 тонн перемещается с места на место.
Ознакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите много монастырей и храмов с богатой историей и выразительной архитектурой обителей. Конечно же, прикоснетесь к легендарному Синему камню и загадаете желание.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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