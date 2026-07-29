«Переславль-Залесский - эмоции на века»: экскурсия на автомобиле

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самое главное — нам невероятно повезло с экскурсоводом.



Мы нашли Юрия, и после встречи с ним впечатления стали ещё ярче. Юрий — настоящий профессионал своего дела: как он рассказывает, как подаёт информацию — слушать одно удовольствие. Он умеет заинтересовать с первых минут, держит внимание группы и при этом рассказывает не “сухими фактами”, а живо, понятно и увлекательно.



На экскурсии мы узнали очень много нового: и о местных традициях, и об истории Переславля, и о значимых местах — причём так, что хотелось запоминать каждую деталь. Отдельный восторг вызвали моменты, когда Юрий делился интересными фактами, рассказывая с юмором и любовью к своему городу. Атмосфера была тёплой и дружелюбной, а время пролетело незаметно — хотелось, чтобы экскурсия не заканчивалась.



Благодаря Юрию Переславль раскрывается совсем по-другому: появляется ощущение, что ты не просто “ходишь по точкам”, а действительно проживаешь историю и лучше понимаешь место. Мы искренне благодарны за такую экскурсию и очень рекомендуем Юрия всем, кто планирует поездку — точно не пожалеете! 🙌✨