«Переславль-Залесский - эмоции на века»: экскурсия на автомобиле

Экскурсия от гида, влюбленного в древнерусскую историю — это всегда кладезь исторических фактов и любопытных сведений. Вы познакомитесь с колыбелью духовности древней северной Руси — Переславлем-Залесским. Прикоснетесь руками и душой к корням истории нашей великой страны. Узнаете, что Юрий Долгорукий прадед Александра Невского. И еще много любопытных фактов ждет вас на этой экскурсии.
Описание экскурсии
Древний город с мощной энергетикойДо настоящего времени в Переславле сохранилась земляная крепость, датируемая ХII веком и некогда защищавшая посад от неприятеля. Она является не просто достопримечательностью, но и прекрасным местом для прогулок. В городе сохранились архитектурные комплексы шести монастырей. На окраинах Переславля раскинулся национальный парк «Плещеево озеро» с уникальными историческими памятниками и чистейшим водоемом. А еще Переславль-Залесский считается родиной российского флота. Куда ни пойдёшь в Переславле-Залесском — везде поджидает что-то интересное. Древние храмы с прекрасными росписями, Александрова гора, валы над неспешной рекой Трубеж, языческая святыня — Синий камень, который несмотря на вес в 12 тонн перемещается с места на место. Ознакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите много монастырей и храмов с богатой историей и выразительной архитектурой обителей. Конечно же, прикоснетесь к легендарному Синему камню и загадаете желание. Важная информация: НА АВТОМОБИЛЕ ЭКСКУРСОВОДА!
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности города Переславль-Залесский:
- Храмы, монастыри
- Плещеево озеро
- Синий камень
- Красная площадь и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- НА АВТОМОБИЛЕ ЭКСКУРСОВОДА
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо, очень довольны индивидуальной экскурсией! Единственным небольшим минусом была погода — зарядил дождь. Но этот недостаток с лихвой компенсировался работой экскурсовода Юрия.
Мы посетили действительно много знаковых мест: Александрова гора, Плещеево
Мы посетили действительно много знаковых мест: Александрова гора, Плещеево
Вам был полезен этот отзыв?
А
На днях мы ездили на экскурсию в Переславль и это стало для нас просто замечательным приключением! 😊 С самого начала всё сложилось очень удачно: организация была комфортной, маршрут интересным, а
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная экскурсия по Переславлю-Залесскому и его окрестностям с замечательным гидом Юрием. Ознакомились с историей города, полюбовались Плещеевым озером, познакомились с Синим камнем. Формат экскурсии получился необычный: в форме дискуссии и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Интересная и увлекательная экскурсия, во время которой мы с семьёй увидели все знаковые места Переславля. Юрий - прекрасный рассказчик, с чувством юмора и вкусом, в его экскурсии продумано все до мелочей. Путешествовать с ним во времени - одно удовольствие! Даже 13-тилетний подросток внимал с увлечением. Огромное спасибо Юрию за экскурс в историю города и его окрестностей!
Вам был полезен этот отзыв?
М
3 июля заказали экскурсию с гидом экскурсоводом Юрием на 3 часа! Могу одно сказать ☝️ это человек, который любит свое дело, который подаёт историю живо и с юмором, у которого глубокое знание местных святынь, а также биография исторических личностей! 3 часа пролетели как 3 минуты, очень рекомендую, 👍👍👍 Юрий, от всей нашей семьи, благодарим🌺
Вам был полезен этот отзыв?
И
Увлекательная и познавательная экскурсия. Увидели много исторически значимых мест Переславля-Залесского. Услышали много интересных фактов о жизни и быте этого края со времен древности и до наших дней. Большое спасибо Юрию за прекрасно проведенное время.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
Похожие экскурсии на ««Переславль-Залесский - эмоции на века»: экскурсия на автомобиле»
Индивидуальная
до 6 чел.
Проникнуться славной историей Переславской земли - обзорная экскурсия
Начало: Улица Садовая, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 6590 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: На Красной площади
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского (на вашем авто)
Начало: Улица Московская, 113, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 12:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
7200 ₽ за экскурсию