«Переславль-Залесский - эмоции на века»: экскурсия на автомобиле

Древний город с мощной энергетикойДо настоящего времени в Переславле сохранилась земляная крепость, датируемая ХII веком и некогда защищавшая посад от неприятеля. Она является не просто достопримечательностью, но и прекрасным местом для прогулок. В городе сохранились архитектурные комплексы шести монастырей. На окраинах Переславля раскинулся национальный парк «Плещеево озеро» с уникальными историческими памятниками и чистейшим водоемом. А еще Переславль-Залесский считается родиной российского флота.

Куда ни пойдёшь в Переславле-Залесском — везде поджидает что-то интересное. Древние храмы с прекрасными росписями, Александрова гора, валы над неспешной рекой Трубеж, языческая святыня — Синий камень, который несмотря на вес в 12 тонн перемещается с места на место.

Ознакомитесь с главными достопримечательностями города, увидите много монастырей и храмов с богатой историей и выразительной архитектурой обителей. Конечно же, прикоснетесь к легендарному Синему камню и загадаете желание.