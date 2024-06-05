Е Екатерина Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле) Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻

С Светлана Групповая экскурсия по старинному Переславлю Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.

А Алиса Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!

А Андрей Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле) Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!

О Оксана Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле) Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась у нас с Анной. В конце экскурсии Анна нам подарила открытки с видами города, очень приятный бонус. Спасибо большое за прекрасный день.

A Alexander Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️

Е Елена Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода

Е Елена Групповая экскурсия по старинному Переславлю Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.

А Анна Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле) Анна замечательно провела экскурсию, всегда была на связи, пунктуальна, прислушивалась к пожеланиям группы, охотно отвечала на вопросы. Рекомендуем!