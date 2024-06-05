Свято-Никольский женский монастырь – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 8 экскурсий в категории «Свято-Никольский женский монастырь» в Переславле-Залесском, цены от 601 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
274 отзыва
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320 за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
137 отзывов
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200 за всё до 6 чел.
Переславль-Залесский: земля русской святости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500 за всё до 8 чел.
Святыни Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 9 чел.
Тайны Переславля-Залесского (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490 за всё до 4 чел.
Переславль исторический - и гастрономический (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Свято-Никольский женский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
  2. Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
  3. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
  4. Переславль-Залесский: из 12 века в 21 (экскурсия на вашем автомобиле)
  5. Переславль-Залесский: земля русской святости
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
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