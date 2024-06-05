1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
14 июня в 10:00
16 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Переславль-Залесский: путешествие от древности до современности
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского и узнайте, как древний город связан с Александром Невским и Петром I. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: Церковь Александра Невского
21 июня в 09:00
23 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Переславль-Залесский: земля русской святости
О подвижниках веры, старинных обителях, петровских флотилиях и языческих местах поклонения
Завтра в 10:00
10 июня в 08:30
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторические монастыри Переславля-Залесского: Индивидуальная экскурсия
Погружение в духовную атмосферу Переславля-Залесского. Узнайте об обителях и святынях древнего города
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Переславля-Залесского: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир истории Переславля-Залесского, исследуя его сокровенные уголки на собственном автомобиле
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:30
17 июня в 10:00
4 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Переславль-Залесский: путешествие через историю и вкусы на вашем авто
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим местам Переславля-Залесского с гастрономическими остановками
Начало: На Красной площади
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Провели интересную экскурсию, динамичную, попали в дождь, но адаптировались к погодным условиям и посмотрели все из машины, где получилось прошлись Елена может часами рассказывать о городе 👍🏻
- ССветлана2 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- ААндрей31 мая 2024Отлично провели время со всей семьей. Очень подготовленный и знающий экскурсовод, всем советую сходить на её экскурсии!
- ООксана29 мая 2024Прекрасный гид Анна, прекрасный город Переславль-Залесский, все прошло отлично! Очень познавательная, живая и увлекательная прогулка получилась у нас с Анной. В конце экскурсии Анна нам подарила открытки с видами города, очень приятный бонус. Спасибо большое за прекрасный день.
- AAlexander26 мая 2024Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️
- ЕЕлена26 мая 2024Огромное спасибо Юрию за отличную грамотную экскурсию, полную интересной необычной информации! Рекомендую гида, как увлеченного грамотного экскурсовода
- ЕЕлена21 мая 2024Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.
- ААнна18 мая 2024Анна замечательно провела экскурсию, всегда была на связи, пунктуальна, прислушивалась к пожеланиям группы, охотно отвечала на вопросы. Рекомендуем!
- ЛЛюдмила16 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Огромное спасибо экскурсоводу Юрию!!!! Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Свято-Никольский женский монастырь»
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