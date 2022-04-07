Места, что Невского - героя помнят

Родина великого князя и полководца Александра Невского - город Переславль-Залесский

Индивидуальная
Родина великого князя и полководца Александра Невского — город Переславль-Залесский.

Вы посетите объекты, так или иначе связанные с защитником земель русских.
Места, что Невского - героя помнят
Места, что Невского - героя помнят
Места, что Невского - героя помнят
Места, что Невского - героя помнят
Места, что Невского - героя помнят

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Спасо-Преображенский собор XII века
  • Церковь Александра Невского XVIII века
  • Никитский монастырь
  • Александрова гора

Об экскурсии

Родина великого князя и полководца Александра Невского — город Переславль-Залесский. Вы посетите объекты, так или иначе связанные с защитником земель русских.
Побываете на Красной площади, где до сих пор стоит древнейший Спасо-Преображенский собор XII века, в котором Александра крестили и совершался обряд княжеского пострига. Поклонитесь частицам мощей князя, которые хранятся в церкви Александра Невского XVIII века. Посетите Никитскую обитель одиннадцатого столетия, куда на богомолье заезжал великий полководец.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в Спасо-Преображенский собор (100 руб. /взрослый, 80 руб. / пенсионный, детский до 14 лет — бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Завершение: Улица Менделеева, 2, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

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