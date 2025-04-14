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М Мария Большое спасибо Елене за интересную экскурсию! Нам и, главное, нашим детям (6 класс) очень понравилось! Прекрасный стиль изложения материала, хотелось слушать и слушать и не хотелось расставаться! Узнали много интересного про древний город Перьяславль- Залесский, побывали на озере, в Никитском монастыре, все под впечатлением от рассказа про Никиту Столпника. Елена украсила наше путешествие и сделала незабываемым! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Огромное спасибо прекрасной Елене за высокий профессионализм, любовь к своей работе, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокого знания истории и умение контактировать с людьми. Если мне посчастливится ещё раз побывать в Переславле-Залесском, то обязательно закажусь на экскурсию к Елене и буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Елена лучший экскурсовод! Спасибо Елене! Время пронеслось мгновенно, из прошлого в настоящее. Хотелось слушать и слушать. Узнала очень многое. Плюс бережное отношение к моей пожилой маме… Елена просто кладезь информации, доносить которую умеет доступно и очень интересно. Не хотелось расставаться с ней, надеюсь, ещё встретимся. Рекомендую!!! Не пожалеете ни секунды! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Увлекательно о прошлом. Внимательный, тонкий, чуткий человек, увлеченный своим делом, гид Елена Шацкая. Те, перед кем с её помощью оживают странички истории древнего Переславля- Залесского, безусловно не сумеют быть равнодушными к её настоящему, да и в целом к историческому наследию нашей страны. Буду рекомендовать этого года своим знакомым. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет