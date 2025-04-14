Родина великого князя и полководца Александра Невского — город Переславль-Залесский. Вы посетите объекты, так или иначе связанные с защитником земель русских.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы:
- побываете на Красной площади, где до сих пор стоит древнейший Спасо-Преображенский собор XII века, в котором Александра крестили и совершался обряд княжеского пострига;
- поклонитесь частицам мощей князя, которые хранятся в церкви Александра Невского XVIII века;
- посетите самую древнюю Никитскую обитель Переславля, куда на богомолье заезжал великий полководец, и также Борисоглебский монастырь на песках.
Ежедневно c 9:00 до 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Спасо-Преображенский собор XII века
- Церковь Александра Невского XVIII века
- Р. Трубеж
- Никитский монастырь
- Александрова гора
- Плещеево озеро
- Борисоглебский монастырь на песках
Что включено
- Услуги гида.
- Для детей: увлекательные задания и презент.
- Посещение Никитского монастыря и ц. Александра Невского
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входной билет в Спасо-Преображенский собор (100 руб. /взрослый, 50 руб./пенсионный, детский до 14 лет - бесплатно)
- Входной билет на территорию национального парка Плещеево озеро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Завершение: Улица Менделеева, 2, Переславль-Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно c 9:00 до 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо Елене за интересную экскурсию! Нам и, главное, нашим детям (6 класс) очень понравилось! Прекрасный стиль изложения материала, хотелось слушать и слушать и не хотелось расставаться! Узнали много интересного про древний город Перьяславль- Залесский, побывали на озере, в Никитском монастыре, все под впечатлением от рассказа про Никиту Столпника. Елена украсила наше путешествие и сделала незабываемым!
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С
Огромное спасибо прекрасной Елене за высокий профессионализм, любовь к своей работе, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокого знания истории и умение контактировать с людьми. Если мне посчастливится ещё раз побывать в Переславле-Залесском, то обязательно закажусь на экскурсию к Елене и буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым.
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Ю
Елена лучший экскурсовод! Спасибо Елене! Время пронеслось мгновенно, из прошлого в настоящее. Хотелось слушать и слушать. Узнала очень многое. Плюс бережное отношение к моей пожилой маме… Елена просто кладезь информации, доносить которую умеет доступно и очень интересно. Не хотелось расставаться с ней, надеюсь, ещё встретимся. Рекомендую!!! Не пожалеете ни секунды!
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Е
Увлекательно о прошлом. Внимательный, тонкий, чуткий человек, увлеченный своим делом, гид Елена Шацкая. Те, перед кем с её помощью оживают странички истории древнего Переславля- Залесского, безусловно не сумеют быть равнодушными к её настоящему, да и в целом к историческому наследию нашей страны. Буду рекомендовать этого года своим знакомым.
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С
Умный, знающий экскурсовод. Получила огромное удовольствие!
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