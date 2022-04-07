Об экскурсии

Родина великого князя и полководца Александра Невского — город Переславль-Залесский. Вы посетите объекты, так или иначе связанные с защитником земель русских.

Побываете на Красной площади, где до сих пор стоит древнейший Спасо-Преображенский собор XII века, в котором Александра крестили и совершался обряд княжеского пострига. Поклонитесь частицам мощей князя, которые хранятся в церкви Александра Невского XVIII века. Посетите Никитскую обитель одиннадцатого столетия, куда на богомолье заезжал великий полководец.