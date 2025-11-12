Ф Фролова Очень приятная экскурсовод, которая могла доступным языком и с юмором донести историческую информацию, отвечала на все интересующие вопросы. Спасибо, впечатления остались очень теплые.

Т Татьяна Очень здорово и интересно рассказывает экскурсовод Елена, дети были увлечены целый час (4 и 8 лет), слушали внимательно, вот что значит уметь заинтересовать не только взрослых, но и детей. Мастер своего дела, вот что значит отдаваться полностью и вовлечь в процесс всех))

Г Ганина Выражаем благодарность нашему гиду,, Елене, за увлекательную, познавательную и нескучную прогулку!

Маршрут оказался небольшим, но очень познавательным. Рекомендуем всем посетить данную экскурсию.

Т Татьяна Большое спасибо Елене за потрясающую экскурсию! Вы смогли нас увлечь, а рассказы о городе были настолько живыми и познавательными, что 1,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Елена, прекрасный экскурсавод, влюбленный в свою работу.

К Киселева Спасибо большое Елене за интересную, динамичную экскурсию. Очень всё понравилось ❤️

A Anna Экскурсия понравилась. Много интересных исторических нюансов узнали)

И Ирина Крутой город, интересный гид. Обязательно приезжайте. Лучше всего прогуляться со знатоком города, как сделали это мы. Очень асе понравилось, спасибо нашему гиду!

О Оксана Шикарная экскурсия. Елена прекрасно подаёт материал. Слушали, открыв рты! Отдельное спасибо за мотивашки 😊Однозначно рекомендую!

О Ольга Елена - большая молодец, экскурсия получилась емкой и яркой. Так получилось, что на экскурсии я была одна, так что была возможность задать вопросы, на которые Елена всегда очень профессионально отвечала, как историк, такое редко бывает.

А А Экскурсовод - Елена Прекрасная! Цепляет, в первую очередь то, как человек увлечен историей и может увлечь за собой. Благодарим за интересную и необычную экскурсию, было интересно и взрослым, и детям! Информация не банальная, которую можно найти в интернете и самим изучить, а уникальная и неожиданная. Особо приятно внимание маленькому ребенку, которую тоже Елене удалось заинтересовать.

Н Наталья Прекрасный экскурсовод Елена!

Интересный рассказ о главных достопримечательностях города очень понравился. Спасибо!

П Полина Экскурсия была по нашей просьбе пешеходно-автомобильной, что очень понравилось! Также было интересно послушать историю этого маленького городка. Ставлю 4, потому что собрав обратную связь от остальной компании друзей, услышала, что немного был сумбурный рассказ исторических событий и неподготовленному человеку было местами непонятно, так как экскурсовод «прыгала» между историческими событиями.

Т Татьяна Елена, очень интересно рассказывает, позновательно и любопытно. Хочется слушать и слушать. С тонким юмором, который понятен.

Л Любовь Великолепная экскурсия. Узнали много нового и ранее неизвестного. Елена прекрасный экскурсовод, всё доносит простым языком. Спасибо ей огромное!!!