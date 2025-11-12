Приглашаю вас на неутомительную прогулку по древнему городу, заложенному Юрием Долгоруким.
Вы погрузитесь в атмосферу минувших веков, ощутите незримую связь с историей и узнаете, какую роль этот град сыграл в становлении
Описание экскурсии
Переславль-Залесский:
- история древнего города Золотого кольца.
- Откройте для себя Переславль-Залесский — один из древнейших городов России, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году. Выберите наиболее подходящий по длительности тур и погрузитесь в атмосферу города, входящего в Золотое кольцо. Узнайте богатую историю, увидите уникальные памятники архитектуры и почувствуйте связь времен в этом удивительном месте.
- Древние памятники и исторический центр.
- Вы увидите знаменитый Спасо-Преображенский собор XII века — древнейший белокаменный храм Ярославской области, земляные валы Переславского кремля, сохранившиеся с XII столетия, и живописную Красную площадь — сердце древнего города.
- Архитектурное наследие разных эпох.
- Познакомитесь с храмами XVI-XVIII веков, купеческими особняками, монастырскими ансамблями и уникальными арт-объектами современности. Увидите, как гармонично сочетаются в городе памятники разных исторических периодов.
- Природа и ландшафты.
Насладитесь живописными видами реки Трубеж, Плещеева озера и исторической Рыбной слободы. Узнаете о связи города с созданием русского флота и петровской флотилии. Важная информация:
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Рекомендуется удобная обувь для пешеходных прогулок.
- Возьмите с собой воду, солнцезащитные очки в солнечную погоду.
- Имейте при себе зонт или дождевик на случай дождя.
- Экскурсии проводятся в любую погоду.
Ежедневно, с 9:00-16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Общие для всех экскурсий:
- Красная площадь
- Спасо-Преображенский собор XII века
- Земляные валы Переславского кремля
- Река Трубеж и набережная
- Памятник Александру Невскому
- Церковь Александра Невского
- Экскурсия на 1 час:
- Владимирский собор
- Арт-объекты
- Купеческий дом Павлова
- Экскурсия на 1,5 часа:
- Пряничная
- Сергиевский мост
- Пушкинский парк
- Народная (Торговая) площадь
- Семеоновская церковь XVIII века
- Здания царской эпохи
- Бывший Богородицко-Сретенский Новодевичий монастырь
- Экскурсия на 2 часа:
- Никольский монастырь XIV века
- Проект «Невидимая реальность»
- История Рыбной слободы
- Экскурсия на 3 часа:
- Плещеево озеро
- Храм Сорокамучеников Севастийских XVIII века
- Шатровая церковь Петра Митрополита XVI века
- Музей-усадьба «Ботик Петра I»
- Никитский монастырь
- Синий камень (по желанию)
- Устье реки Трубеж (Рыбная слобода)
Место начала и завершения?
Садовая улица, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 9:00-16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 213 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фролова
12 ноя 2025
Очень приятная экскурсовод, которая могла доступным языком и с юмором донести историческую информацию, отвечала на все интересующие вопросы. Спасибо, впечатления остались очень теплые.
Т
Татьяна
31 окт 2025
Очень здорово и интересно рассказывает экскурсовод Елена, дети были увлечены целый час (4 и 8 лет), слушали внимательно, вот что значит уметь заинтересовать не только взрослых, но и детей. Мастер своего дела, вот что значит отдаваться полностью и вовлечь в процесс всех))
Г
Ганина
31 окт 2025
Выражаем благодарность нашему гиду,, Елене, за увлекательную, познавательную и нескучную прогулку!
Маршрут оказался небольшим, но очень познавательным. Рекомендуем всем посетить данную экскурсию.
Т
Татьяна
28 окт 2025
Большое спасибо Елене за потрясающую экскурсию! Вы смогли нас увлечь, а рассказы о городе были настолько живыми и познавательными, что 1,5 часа экскурсии пролетели незаметно. Елена, прекрасный экскурсавод, влюбленный в свою работу.
К
Киселева
24 окт 2025
Спасибо большое Елене за интересную, динамичную экскурсию. Очень всё понравилось ❤️
A
Anna
22 окт 2025
Экскурсия понравилась. Много интересных исторических нюансов узнали)
И
Ирина
21 окт 2025
Крутой город, интересный гид. Обязательно приезжайте. Лучше всего прогуляться со знатоком города, как сделали это мы. Очень асе понравилось, спасибо нашему гиду!
О
Оксана
17 окт 2025
Шикарная экскурсия. Елена прекрасно подаёт материал. Слушали, открыв рты! Отдельное спасибо за мотивашки 😊Однозначно рекомендую!
О
Ольга
12 окт 2025
Елена - большая молодец, экскурсия получилась емкой и яркой. Так получилось, что на экскурсии я была одна, так что была возможность задать вопросы, на которые Елена всегда очень профессионально отвечала, как историк, такое редко бывает.
А
А
12 окт 2025
Экскурсовод - Елена Прекрасная! Цепляет, в первую очередь то, как человек увлечен историей и может увлечь за собой. Благодарим за интересную и необычную экскурсию, было интересно и взрослым, и детям! Информация не банальная, которую можно найти в интернете и самим изучить, а уникальная и неожиданная. Особо приятно внимание маленькому ребенку, которую тоже Елене удалось заинтересовать.
Н
Наталья
27 сен 2025
Прекрасный экскурсовод Елена!
Интересный рассказ о главных достопримечательностях города очень понравился. Спасибо!
П
Полина
22 сен 2025
Экскурсия была по нашей просьбе пешеходно-автомобильной, что очень понравилось! Также было интересно послушать историю этого маленького городка. Ставлю 4, потому что собрав обратную связь от остальной компании друзей, услышала, что немного был сумбурный рассказ исторических событий и неподготовленному человеку было местами непонятно, так как экскурсовод «прыгала» между историческими событиями.
Т
Татьяна
14 сен 2025
Елена, очень интересно рассказывает, позновательно и любопытно. Хочется слушать и слушать. С тонким юмором, который понятен.
Л
Любовь
13 сен 2025
Великолепная экскурсия. Узнали много нового и ранее неизвестного. Елена прекрасный экскурсовод, всё доносит простым языком. Спасибо ей огромное!!!
О
Олег
11 сен 2025
Посмотрели город в ходе часовой экскурсии. Все понравилось. Такой формат считаем наиболее удобным.
