Квест
до 8 чел.
В трендеКвест-экскурсия «Пешком по Переславлю»
Узнать всё самое интересное о городе и увидеть ключевые места - в весёлом и познавательном формате
Начало: На улице Садовой
«На экскурсии с 1 декабря по 1 февраля каждого участника ждёт новогодний подарок»
Сегодня в 09:30
16 ноя в 14:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля»
Завтра в 14:30
22 ноя в 14:30
667 ₽
702 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
«Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:30
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 ноября 2025Наталья - замечательный организатор и экскурсовод, профессионал, любящий и знающий свое дело, чувствующий аудиторию и прекрасно подающий материал! Ходили на
- ТТрофимов7 ноября 20255+. Очень понравилось, и детям в том числе.
- ММария6 ноября 2025Замечательная экскурсия! Большое спасибо!
- ТТатьяна6 ноября 2025Скажу вам честно, мне сложно ездить по городам нашей страны после того как я объездила всю Европу и видела в
- ЕЕлена5 ноября 2025Прекрасная экскурсия для знакомства с Переславлем. Наталья с увлечением и любовью к своему городу делилась с нами не только известными историческими фактами, но и своими личными впечатлениями, воспоминаниями, историями и фактами, что очень ценно и интересно. Спасибо большое!
- ООльга4 ноября 2025Это была замечательная ознакомительная экскурсия с Натальей! Очень чувствуется, как она любит то, что делает, как любит город! Экскурсия была дольше, но Наталья продолжала маршрут, отвечала на вопросы, рассказывала куда дальше кому пойти/поехать. Спасибо!
Наша компания единогласно довольна)
- ЕЕкатерина2 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Наталья великолепно. Ни на секунду не заскучали, большой объем информации в очень интересной подаче. Не хотелось упускать ни слова.
- ССветлана27 октября 2025Было очень приятно и познавательно провести двух часовую прогулку во главе Натальи, человека который любит свой город, своих горожан, знает историю города, истории людей!
- ЮЮлия26 октября 2025Наталья очень интересный рассказчик. Видно, что она полностью погружена в то, чем занимается.
Экскурсия должна была длиться 2 часа, а продлилась
- ООльга17 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой Евгеньевной! Невероятная подача, обширные знания и просто очень приятное общение.
Создалось впечатление, что мы просто гуляем с друзьями, один из которых отлично знает историю и с удовольствием делится с нами!
- ППолина8 октября 2025Наталья отличный экскурсовод, которой очень любит свое дело. Прогулка была позитивной, насыщенной. Все, что нужно в новом городе. Переславль прекрасный город
- ААльбина5 октября 2025Отличная экскурсия для первого дня в Переславле, вы увидите основные достопримечательности, и узнаете их историю. Гид просто невероятная: знающая, увлеченная, позитивная 🔥
- ЮЮлия22 сентября 2025Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за очень интересную экскурсию! Все наши знакомые интересовались, что же такого интересного можно посмотреть в Переславле
- ММарина15 сентября 2025Наталья приятная, интересная женщина. Видно, что любит свое дело. Рекомендую воспользоваться ее услугами.
- ННадежда8 сентября 2025Экскурсия понравилась.
- ММария4 сентября 2025Спасибо большое Ольге Евгеньевне за очень познавательную экскурсию! Очень приятно слушать рассказ человека, который так любит свой город! Отдельное спасибо за душевную атмосферу!
- ООльга1 сентября 2025Это была очень интересная экскурсия. Спасибо большое Наталье Переславне.
- ААрина31 августа 2025Просто чудесный гид! Погрузила в атмосферу старинного Переславля, рассказала интересные факты и показала важные достопримечательности города, мы с мужем были в восторге от экскурсии и с удовольствием придём снова! Большое спасибо за прекрасные впечатления ❤️
- ООкунева31 августа 2025Спасибо Наталье за содержательную экскурсию
- ООльга31 августа 2025Экскурсия очень интересная. Но экскурсовод говорила так громко, а затем еще подключила гарнитуру, что я не выдержала и ушла, а очень хотелось дослушать до конца.
Кроме того, почему разрешается курить во время экскурсии - не понимаю.
