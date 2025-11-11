А Александр Групповая экскурсия по старинному Переславлю читать дальше групповую экскурсию по Переславль-Залесскому 3го ноября, узнали массу интересного и нового! 3ч пролетели как один миг! Наталье- огромная благодарность и уважение! Рекомендую данного экскурсовода! Наталья - замечательный организатор и экскурсовод, профессионал, любящий и знающий свое дело, чувствующий аудиторию и прекрасно подающий материал! Ходили на

Т Трофимов Переславль-Залесский: город, где заблудилось время 5+. Очень понравилось, и детям в том числе.

М Мария Групповая экскурсия по старинному Переславлю Замечательная экскурсия! Большое спасибо!

Т Татьяна Групповая экскурсия по старинному Переславлю читать дальше каком состоянии там находятся исторические объекты. Когда пришла на место встречи Красную площадь, была честно говоря в шоке от состояния этого исторического места и храмов и если бы не экскурсия Натальи, то впечатления от города остались мягко говоря не очень хорошие. Но Наталья за 2 часа изменила мое первое впечатление, было очень интересно ее слушать, показывала много исторических фотографий, рассказывала много интересных фактов. На следующий день ездили в Ботик Петра 1, там была другая экскурсовод и было скучно. Рекомендую Наталью всем кто хочет посетить этот старый провинциальный город и прочувствовать его. Скажу вам честно, мне сложно ездить по городам нашей страны после того как я объездила всю Европу и видела в

Е Елена Групповая экскурсия по старинному Переславлю Прекрасная экскурсия для знакомства с Переславлем. Наталья с увлечением и любовью к своему городу делилась с нами не только известными историческими фактами, но и своими личными впечатлениями, воспоминаниями, историями и фактами, что очень ценно и интересно. Спасибо большое!

О Ольга Групповая экскурсия по старинному Переславлю Это была замечательная ознакомительная экскурсия с Натальей! Очень чувствуется, как она любит то, что делает, как любит город! Экскурсия была дольше, но Наталья продолжала маршрут, отвечала на вопросы, рассказывала куда дальше кому пойти/поехать. Спасибо!

Наша компания единогласно довольна)

Е Екатерина Групповая экскурсия по старинному Переславлю Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Наталья великолепно. Ни на секунду не заскучали, большой объем информации в очень интересной подаче. Не хотелось упускать ни слова.

С Светлана Групповая экскурсия по старинному Переславлю Было очень приятно и познавательно провести двух часовую прогулку во главе Натальи, человека который любит свой город, своих горожан, знает историю города, истории людей!

Ю Юлия Групповая экскурсия по старинному Переславлю

Экскурсия должна была длиться 2 часа, а продлилась читать дальше более 2.5 часов, мы уже не выдержали последние минутки, убежали из монастыря - очень замерзли и проголодались.

Единственное пожелание от мужа - чуть меньше мистических современных историй, лучше заменить на исторические факты. Но все мы разные, и всех цепляет разная тематика.

Спасибо большое за всё. Наталья очень интересный рассказчик. Видно, что она полностью погружена в то, чем занимается.Экскурсия должна была длиться 2 часа, а продлилась

О Ольга Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой Евгеньевной! Невероятная подача, обширные знания и просто очень приятное общение.

Создалось впечатление, что мы просто гуляем с друзьями, один из которых отлично знает историю и с удовольствием делится с нами!

П Полина Групповая экскурсия по старинному Переславлю Наталья отличный экскурсовод, которой очень любит свое дело. Прогулка была позитивной, насыщенной. Все, что нужно в новом городе. Переславль прекрасный город

А Альбина Групповая экскурсия по старинному Переславлю Отличная экскурсия для первого дня в Переславле, вы увидите основные достопримечательности, и узнаете их историю. Гид просто невероятная: знающая, увлеченная, позитивная 🔥

Ю Юлия Переславль-Залесский: город, где заблудилось время читать дальше Залесском кроме ботинка Петра. Благодаря Ольге Евненьвны мы открыли для себя замечательный город, связанный с многими интересными историческим событиями и личностями. Обязательно ещё раз посетии Переславль. Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за очень интересную экскурсию! Все наши знакомые интересовались, что же такого интересного можно посмотреть в Переславле

М Марина Групповая экскурсия по старинному Переславлю Наталья приятная, интересная женщина. Видно, что любит свое дело. Рекомендую воспользоваться ее услугами.

Н Надежда Групповая экскурсия по старинному Переславлю Экскурсия понравилась.

М Мария Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Спасибо большое Ольге Евгеньевне за очень познавательную экскурсию! Очень приятно слушать рассказ человека, который так любит свой город! Отдельное спасибо за душевную атмосферу!

О Ольга Групповая экскурсия по старинному Переславлю Это была очень интересная экскурсия. Спасибо большое Наталье Переславне.

А Арина Групповая экскурсия по старинному Переславлю Просто чудесный гид! Погрузила в атмосферу старинного Переславля, рассказала интересные факты и показала важные достопримечательности города, мы с мужем были в восторге от экскурсии и с удовольствием придём снова! Большое спасибо за прекрасные впечатления ❤️

О Окунева Групповая экскурсия по старинному Переславлю Спасибо Наталье за содержательную экскурсию