Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Переславлю-Залесскому

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Переславле-Залесском, цены от 667 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Квест-экскурсия «Пешком по Переславлю»
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Квест
до 8 чел.
В тренде
Квест-экскурсия «Пешком по Переславлю»
Узнать всё самое интересное о городе и увидеть ключевые места - в весёлом и познавательном формате
Начало: На улице Садовой
«На экскурсии с 1 декабря по 1 февраля каждого участника ждёт новогодний подарок»
Сегодня в 09:30
16 ноя в 14:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
Пешая
2 часа
-
5%
334 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля»
Завтра в 14:30
22 ноя в 14:30
667 ₽702 ₽ за человека
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Пешая
2 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
«Вы увидите, где располагались западные Рождественские ворота переславского кремля»
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:30
4800 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 ноября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Наталья - замечательный организатор и экскурсовод, профессионал, любящий и знающий свое дело, чувствующий аудиторию и прекрасно подающий материал! Ходили на
    групповую экскурсию по Переславль-Залесскому 3го ноября, узнали массу интересного и нового! 3ч пролетели как один миг! Наталье- огромная благодарность и уважение! Рекомендую данного экскурсовода!

  • Т
    Трофимов
    7 ноября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    5+. Очень понравилось, и детям в том числе.
  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Скажу вам честно, мне сложно ездить по городам нашей страны после того как я объездила всю Европу и видела в
    каком состоянии там находятся исторические объекты. Когда пришла на место встречи Красную площадь, была честно говоря в шоке от состояния этого исторического места и храмов и если бы не экскурсия Натальи, то впечатления от города остались мягко говоря не очень хорошие. Но Наталья за 2 часа изменила мое первое впечатление, было очень интересно ее слушать, показывала много исторических фотографий, рассказывала много интересных фактов. На следующий день ездили в Ботик Петра 1, там была другая экскурсовод и было скучно. Рекомендую Наталью всем кто хочет посетить этот старый провинциальный город и прочувствовать его.

  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Прекрасная экскурсия для знакомства с Переславлем. Наталья с увлечением и любовью к своему городу делилась с нами не только известными историческими фактами, но и своими личными впечатлениями, воспоминаниями, историями и фактами, что очень ценно и интересно. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Это была замечательная ознакомительная экскурсия с Натальей! Очень чувствуется, как она любит то, что делает, как любит город! Экскурсия была дольше, но Наталья продолжала маршрут, отвечала на вопросы, рассказывала куда дальше кому пойти/поехать. Спасибо!
    Наша компания единогласно довольна)
    Это была замечательная ознакомительная экскурсия с Натальей! Очень чувствуется, как она любит то, что делает, как
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Наталья великолепно. Ни на секунду не заскучали, большой объем информации в очень интересной подаче. Не хотелось упускать ни слова.
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Наталья великолепно. Ни на секунду не заскучали, большой объем информации в очень интересной подаче. Не хотелось упускать ни слова.
  • С
    Светлана
    27 октября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Было очень приятно и познавательно провести двух часовую прогулку во главе Натальи, человека который любит свой город, своих горожан, знает историю города, истории людей!
  • Ю
    Юлия
    26 октября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Наталья очень интересный рассказчик. Видно, что она полностью погружена в то, чем занимается.
    Экскурсия должна была длиться 2 часа, а продлилась
    более 2.5 часов, мы уже не выдержали последние минутки, убежали из монастыря - очень замерзли и проголодались.
    Единственное пожелание от мужа - чуть меньше мистических современных историй, лучше заменить на исторические факты. Но все мы разные, и всех цепляет разная тематика.
    Спасибо большое за всё.

    Наталья очень интересный рассказчик. Видно, что она полностью погружена в то, чем занимаетсяНаталья очень интересный рассказчик. Видно, что она полностью погружена в то, чем занимаетсяНаталья очень интересный рассказчик. Видно, что она полностью погружена в то, чем занимается
  • О
    Ольга
    17 октября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой Евгеньевной! Невероятная подача, обширные знания и просто очень приятное общение.
    Создалось впечатление, что мы просто гуляем с друзьями, один из которых отлично знает историю и с удовольствием делится с нами!
    Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой Евгеньевной! Невероятная подача, обширные знания и просто очень приятное общение.
    Создалось впечатление, что мы просто гуляем с друзьями, один из которых отлично знает историю и с удовольствием делится с нами!
  • П
    Полина
    8 октября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Наталья отличный экскурсовод, которой очень любит свое дело. Прогулка была позитивной, насыщенной. Все, что нужно в новом городе. Переславль прекрасный город
    Наталья отличный экскурсовод, которой очень любит свое дело. Прогулка была позитивной, насыщенной. Все, что нужно в новом городе. Переславль прекрасный город
  • А
    Альбина
    5 октября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Отличная экскурсия для первого дня в Переславле, вы увидите основные достопримечательности, и узнаете их историю. Гид просто невероятная: знающая, увлеченная, позитивная 🔥
    Отличная экскурсия для первого дня в Переславле, вы увидите основные достопримечательности, и узнаете их историю. Гид просто невероятная: знающая, увлеченная, позитивная 🔥
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Спасибо огромное Ольге Евгеньевне за очень интересную экскурсию! Все наши знакомые интересовались, что же такого интересного можно посмотреть в Переславле
    Залесском кроме ботинка Петра. Благодаря Ольге Евненьвны мы открыли для себя замечательный город, связанный с многими интересными историческим событиями и личностями. Обязательно ещё раз посетии Переславль.

  • М
    Марина
    15 сентября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Наталья приятная, интересная женщина. Видно, что любит свое дело. Рекомендую воспользоваться ее услугами.
  • Н
    Надежда
    8 сентября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Экскурсия понравилась.
  • М
    Мария
    4 сентября 2025
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Спасибо большое Ольге Евгеньевне за очень познавательную экскурсию! Очень приятно слушать рассказ человека, который так любит свой город! Отдельное спасибо за душевную атмосферу!
    Спасибо большое Ольге Евгеньевне за очень познавательную экскурсию! Очень приятно слушать рассказ человека, который так любит свой город! Отдельное спасибо за душевную атмосферу!
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Это была очень интересная экскурсия. Спасибо большое Наталье Переславне.
  • А
    Арина
    31 августа 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Просто чудесный гид! Погрузила в атмосферу старинного Переславля, рассказала интересные факты и показала важные достопримечательности города, мы с мужем были в восторге от экскурсии и с удовольствием придём снова! Большое спасибо за прекрасные впечатления ❤️
    Просто чудесный гид! Погрузила в атмосферу старинного Переславля, рассказала интересные факты и показала важные достопримечательности города
  • О
    Окунева
    31 августа 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Спасибо Наталье за содержательную экскурсию
  • О
    Ольга
    31 августа 2025
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Экскурсия очень интересная. Но экскурсовод говорила так громко, а затем еще подключила гарнитуру, что я не выдержала и ушла, а очень хотелось дослушать до конца.
    Кроме того, почему разрешается курить во время экскурсии - не понимаю.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия «Пешком по Переславлю»
  2. Групповая экскурсия по старинному Переславлю
  3. Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Самое главное
  4. Плещеево Озеро
  5. Река Трубеж
  6. Александрова гора
  7. Церковь Петра митрополита
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Синь-камень
  10. Свято-Никольский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в ноябре 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 667 до 4800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 560 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2025 год по теме «Зимние», 560 ⭐ отзывов, цены от 667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь