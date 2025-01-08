Синий Камень – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Синий Камень» в Переславле-Залесском, цены от 4150 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Сегодня в 12:00
9 мар в 09:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Сказ о граде Переславле
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказ о граде Переславле
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4150 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Экскурсия отличная. Информация, подача, все понравилось. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Все отлично, гид Елена очень интересно рассказывала, много успели посмотреть и узнать.
  • Г
    Галина
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Прекрасная Елена! Спасибо Вам огромнейшее за уделенное нам время. Я слушала Вас с открытым ртом😊 очень грамотно поставленная речь, очень приятный голос. Спасибо Вам за удивительные сведения о городе, Вы разбуди в нас желание узнать еще больше. До новых встреч!
  • В
    Виктория
    4 ноября 2024
    Сказ о граде Переславле
    Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию, за 2 часа мы познакомились с Переславль-Залесский, было оч интересно, рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    23 сентября 2024
    Сказ о граде Переславле
    Впечатления об экскурсии просто великолепные! Гид Любовь настоящий профессионал! Как грамотно и красиво она рассказывает о своем родном городе, как информативно, ни секундочки перерыва. Мы столько всего увидели и узнали! Спасибо огромное за шикарную экскурсию! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Синий Камень»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю
  2. Сказ о граде Переславле
  3. Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Плещеево Озеро
  4. Красная площадь
  5. Александрова гора
  6. Река Трубеж
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Синь-камень
  9. Свято-Никольский женский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в марте 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Синий Камень" можно забронировать 3 экскурсии от 4150 до 6500. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Переславле-Залесском на 2025 год по теме «Синий Камень», 101 ⭐ отзыв, цены от 4150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май