Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Сегодня в 12:00
9 мар в 09:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказ о граде Переславле
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4150 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в уникальную атмосферу Переславля-Залесского, его историю и культурное наследие вместе с нашей экскурсией
Начало: Народная площадь, 11, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 января 2025Экскурсия отличная. Информация, подача, все понравилось. Рекомендую.
- ННаталья7 января 2025Все отлично, гид Елена очень интересно рассказывала, много успели посмотреть и узнать.
- ГГалина5 января 2025Прекрасная Елена! Спасибо Вам огромнейшее за уделенное нам время. Я слушала Вас с открытым ртом😊 очень грамотно поставленная речь, очень приятный голос. Спасибо Вам за удивительные сведения о городе, Вы разбуди в нас желание узнать еще больше. До новых встреч!
- ВВиктория4 ноября 2024Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию, за 2 часа мы познакомились с Переславль-Залесский, было оч интересно, рекомендуем!
- ДДарья23 сентября 2024Впечатления об экскурсии просто великолепные! Гид Любовь настоящий профессионал! Как грамотно и красиво она рассказывает о своем родном городе, как информативно, ни секундочки перерыва. Мы столько всего увидели и узнали! Спасибо огромное за шикарную экскурсию! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Синий Камень»
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