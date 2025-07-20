Мои заказы

Переславские истории, дворики и коттавры

Прогулка по Переславлю-Залесскому: древний кремль, купеческие дома и коттавры. Узнайте историю города и насладитесь атмосферой
Участники экскурсии отправятся в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского.

Они посетят древний кремль и торговый посад, где узнают о развитии города и его планировке в разные эпохи. В Покровской церкви увидят уникальный дореволюционный иконостас.

Прогулка завершится во дворике с пушистыми коттаврами, а по желанию можно посетить мастер-класс по рисованию. Это увлекательное путешествие будет интересно как взрослым, так и детям от 7 лет
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐱 Встреча с коттаврами
  • 🏰 Прогулка по древнему кремлю
  • 🖼️ Участие в мастер-классе
  • 🏛️ Посещение Покровской церкви
  • 📸 Фотосессия с гигантскими котами
Что можно увидеть

  • Кремль
  • Покровская церковь
  • Конная улица

Описание экскурсии

Вы пройдётесь по площади у стен кремля, которая не раз меняла своё название, и полюбуетесь купеческой застройкой 18–19 веков.

Сфотографируетесь с гигантскими котами на Конной улице.

Увидите дореволюционный иконостас в Покровской церкви 18 века, которую не закрывали в советское время.

Побываете во дворике с пушистыми обитателями. Если захотите, оставите им корм и вкусняшки.

Рассмотрите остатки древо-земляных городских укреплений 12–17 веков.

И узнаете:

  • О планировке Переславля-Залесского в разные эпохи
  • Появлении промышленности в середине 18 столетия
  • Домах, в которых жили купцы и рабочие
  • Коттаврах — удивительных животных Переславля

Если захотите, пойдём на мастер-класс по рисованию

Отправимся в мастерскую художницы Марины Лесковой, которая и придумала переславских коттавров. Она расположена в многоквартирном доме середины прошлого века с печью и изразцами 19 века. Вы нарисуете собственного котика, а ещё увидите, как жили рабочие 100 лет назад, и узнаете, что такое вьюшка.

Организационные детали

  • Мастер-класс оплачивается дополнительно и по желанию — 1000 ₽ за чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Елена
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 1307 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!
Виктор
20 июл 2025
В день проведения экскурсии погода была дождливая. Мы уже думали отменить экскурсию, т. к. не хотелось промокнуть. Но рискнули, и наши риски оправдались. Елена великолепный рассказчик, которая знает историю города, сказания и легенды. Не обошла она вниманием и современную жизнь Переславля-Залесского. Мы не раз были в этом милом месте, но после рассказов Елены город стал восприниматься по другому.
