Участники экскурсии отправятся в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского.
Они посетят древний кремль и торговый посад, где узнают о развитии города и его планировке в разные эпохи. В Покровской церкви увидят уникальный дореволюционный иконостас.
Прогулка завершится во дворике с пушистыми коттаврами, а по желанию можно посетить мастер-класс по рисованию. Это увлекательное путешествие будет интересно как взрослым, так и детям от 7 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🐱 Встреча с коттаврами
- 🏰 Прогулка по древнему кремлю
- 🖼️ Участие в мастер-классе
- 🏛️ Посещение Покровской церкви
- 📸 Фотосессия с гигантскими котами
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Кремль
- Покровская церковь
- Конная улица
Описание экскурсии
Вы пройдётесь по площади у стен кремля, которая не раз меняла своё название, и полюбуетесь купеческой застройкой 18–19 веков.
Сфотографируетесь с гигантскими котами на Конной улице.
Увидите дореволюционный иконостас в Покровской церкви 18 века, которую не закрывали в советское время.
Побываете во дворике с пушистыми обитателями. Если захотите, оставите им корм и вкусняшки.
Рассмотрите остатки древо-земляных городских укреплений 12–17 веков.
И узнаете:
- О планировке Переславля-Залесского в разные эпохи
- Появлении промышленности в середине 18 столетия
- Домах, в которых жили купцы и рабочие
- Коттаврах — удивительных животных Переславля
Если захотите, пойдём на мастер-класс по рисованию
Отправимся в мастерскую художницы Марины Лесковой, которая и придумала переславских коттавров. Она расположена в многоквартирном доме середины прошлого века с печью и изразцами 19 века. Вы нарисуете собственного котика, а ещё увидите, как жили рабочие 100 лет назад, и узнаете, что такое вьюшка.
Организационные детали
- Мастер-класс оплачивается дополнительно и по желанию — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Правой Набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Переславле-Залесском
Провела экскурсии для 1307 туристов
Меня зовут Елена, я аттестованный гид-переводчик (русский и немецкий языки), и я променяла Москву на деревню рядом с древним Переславлем-Залесским. Моё первое знакомство с Переславлем состоялось ещё в прошлом веке. Я часто бывала в Переславле с туристами по маршруту Золотого кольца. И сейчас мне очень интересно открывать этот город заново. Удивляться и удивлять других!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
20 июл 2025
В день проведения экскурсии погода была дождливая. Мы уже думали отменить экскурсию, т. к. не хотелось промокнуть. Но рискнули, и наши риски оправдались. Елена великолепный рассказчик, которая знает историю города, сказания и легенды. Не обошла она вниманием и современную жизнь Переславля-Залесского. Мы не раз были в этом милом месте, но после рассказов Елены город стал восприниматься по другому.
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
