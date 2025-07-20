Участники экскурсии отправятся в путешествие по историческим местам Переславля-Залесского. Они посетят древний кремль и торговый посад, где узнают о развитии города и его планировке в разные эпохи. В Покровской церкви увидят уникальный дореволюционный иконостас. Прогулка завершится во дворике с пушистыми коттаврами, а по желанию можно посетить мастер-класс по рисованию. Это увлекательное путешествие будет интересно как взрослым, так и детям от 7 лет

Описание экскурсии

Вы пройдётесь по площади у стен кремля, которая не раз меняла своё название, и полюбуетесь купеческой застройкой 18–19 веков.

Сфотографируетесь с гигантскими котами на Конной улице.

Увидите дореволюционный иконостас в Покровской церкви 18 века, которую не закрывали в советское время.

Побываете во дворике с пушистыми обитателями. Если захотите, оставите им корм и вкусняшки.

Рассмотрите остатки древо-земляных городских укреплений 12–17 веков.

И узнаете:

О планировке Переславля-Залесского в разные эпохи

Появлении промышленности в середине 18 столетия

Домах, в которых жили купцы и рабочие

Коттаврах — удивительных животных Переславля

Если захотите, пойдём на мастер-класс по рисованию

Отправимся в мастерскую художницы Марины Лесковой, которая и придумала переславских коттавров. Она расположена в многоквартирном доме середины прошлого века с печью и изразцами 19 века. Вы нарисуете собственного котика, а ещё увидите, как жили рабочие 100 лет назад, и узнаете, что такое вьюшка.

Организационные детали