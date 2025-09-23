Квест
до 8 чел.
Квест-экскурсия «Пешком по Переславлю»
Уникальная квест-экскурсия по Переславлю-Залесскому с заданиями и народными забавами. Узнайте историю города, исследуя его древние стены и площади
Начало: На улице Садовой
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Путешествие в сердце Переславля-Залесского: откройте для себя древние соборы, живописные слободы и легендарные места
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского с местным гидом. Исследуйте древние площади и храмы, наслаждаясь атмосферой старинного города
Начало: На улице Ростовской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу Переславля-Залесского, исследуя его живописные уголки и исторические памятники. Увлекательное путешествие на вашем авто
Начало: На Садовой улице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4667 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Переславль в сумерках
Вечерняя прогулка по Переславлю откроет вам новые грани города. Исследуйте его улицы и достопримечательности в свете фонарей, узнайте больше о его истории
Начало: На Советской улице
Завтра в 16:00
25 сен в 16:00
3334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Переславские истории, дворики и котики
Прогулка по Переславлю-Залесскому: древний кремль, купеческие дома и коттавры. Узнайте историю города и насладитесь атмосферой
Начало: На Правой Набережной
25 сен в 11:00
11 окт в 11:00
3950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславль: как всё начиналось
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского! Узнайте о древних валах, граффити и легендах, полюбуйтесь Плещеевым озером с Александровой горы
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
