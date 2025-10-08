Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Путешествие в сердце Переславля-Залесского: откройте для себя древние соборы, живописные слободы и легендарные места
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
2400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Переславская Венеция: водная прогулка
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского на индивидуальной экскурсии по древним памятникам и живописной набережной реки Трубеж
Начало: На Красной площади
10 окт в 13:00
11 окт в 16:00
3950 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
Завтра в 14:00
10 окт в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Переславские истории, дворики и котики
Прогулка по Переславлю-Залесскому: древний кремль, купеческие дома и коттавры. Узнайте историю города и насладитесь атмосферой
Начало: На Правой Набережной
12 окт в 11:00
14 окт в 11:00
3950 ₽ за всё до 5 чел.
