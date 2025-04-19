Экскурсия по Соляной столице Перми Великой

Погрузитесь в уникальную атмосферу Соликамска, столицы Перми Великой и жемчужины солеваренной промышленности России.

Исследуйте единственный в стране музей промышленного деревянного зодчества и откройте для себя архитектурное наследие, сопоставимое с Владимиром и Суздалем.
Экскурсия по Соляной столице Перми Великой
Экскурсия по Соляной столице Перми Великой
Экскурсия по Соляной столице Перми Великой
Ближайшие даты:
19
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апр29
апр
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Соликамск: Соляная столица Русского государства

Соликамск, расположенный в Пермском крае, известен как столица Перми Великой и славится своей богатой историей. Это место, где пересекаются важные события освоения Сибири и развитие солеваренной промышленности на Руси. История Соли Камской — это не просто страницы из учебников, это живое наследие, которое мы можем изучать и ценить.

Уникальный музей солеварения

В Соликамске находится единственный в России музей промышленного деревянного зодчества, где можно узнать о процессе солеварения. Здесь представлены не только экспонаты, но и настоящие образцы солеваренных технологий, которые использовались в прошлом. Это место позволяет глубже понять, как развивалась эта важная отрасль и какое значение она имела для региона.

Архитектурное наследие

Архитектурное наследие Соликамска заслуживает особого внимания. Город занимает достойное место среди таких исторических центров, как Владимир, Суздаль, Псков и Новгород. Уникальные деревянные постройки и памятники архитектуры делают Соликамск настоящим сокровищем для любителей истории и культуры.

Прогулки по ботаническому саду

Летний период — отличное время для прогулок по ботаническому саду Соликамска. Здесь можно насладиться красотой природы, узнать о разнообразии растений и просто отдохнуть на свежем воздухе. Ботанический сад предлагает уникальную возможность увидеть флору региона и насладиться атмосферой спокойствия.

Соликамск — это не просто город, это живая история, которую стоит изучать и ценить. Погружение в его атмосферу позволит каждому открыть для себя новые горизонты и вдохновиться богатым наследием нашего народа.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Усть-Боровской солеваренный комплекс
  • ‭ Дом воеводы
  • ‭ Церковь Богоявления
  • ‭ Людмилинскую скважину
  • ‭ Мемориальный сад ИМ.Г.А. Демидова
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Питание
Место начала и завершения?
Г. Пермь ул. Комсомольский проспект,27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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