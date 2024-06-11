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Мы погрузимся в историю древнейшего города Перми Великой — Соликамска, которая не только о граде Соли Камской, но и об освоении Сибири, развитии на Руси соляной промышленности и открытии богатств Пермского края.



Отдельное внимание уделим архитектурному наследию — благодаря ему город стоит в одном ряду с Владимиром, Суздалем, Псковом и Новгородом.