Мы погрузимся в историю древнейшего города Перми Великой — Соликамска, которая не только о граде Соли Камской, но и об освоении Сибири, развитии на Руси соляной промышленности и открытии богатств Пермского края.
Отдельное внимание уделим архитектурному наследию — благодаря ему город стоит в одном ряду с Владимиром, Суздалем, Псковом и Новгородом.
Отдельное внимание уделим архитектурному наследию — благодаря ему город стоит в одном ряду с Владимиром, Суздалем, Псковом и Новгородом.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся в музей деревянного промышленного зодчества «Сользавод» и посмотрим на процесс производства соли
- Увидим одну из первых соляных скважин, принадлежавших новгородским промышленникам
- Познакомимся с архитектурными памятниками города, в числе которых дом воеводы с внутристенными ходами и церковь Богоявления с уникальным иконостасом
- В летний период посетим ботанический сад имени Г. А. Демидова, появившийся в 18 веке и возрождённый в 1994 году
Поговорим о местных промышленных династиях 18–19 веков и особой значимости Соликамска для страны — как в прошлом, так и в настоящем.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lada Vesta
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет
Дополнительные расходы
- Ботанический сад: взрослые — 200 руб. /чел., студенты, дети до 4-х лет — 150 руб. /чел. Сад открыт для посещения с 1 апреля по 1 октября
- Музей-заповедник «Сользавод»: взрослые — 250 руб. /чел., дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры — 200 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Перми
Меня зовут Любовь. Я аттестованный гид по Перми и Пермскому краю. Владею грамотным русским языком и с большим удовольствием делюсь своими знаниями. Ставлю интересы гостей на первое место и всегда прилагаю максимум усилий, чтобы экскурсия понравилась каждому участнику.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
2 часа
Пермь гостеприимная и благодарная: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми: от эпохи Менделеева до современности, открытия и удивительные истории ждут вас
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Перми с ветерком: путешествие по символам и истории
Ваш личный гид по самым значимым и красочным местам Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
20 июня в 13:00
21 июня в 15:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Сегодня в 20:00
15 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 10 чел.