В поездке по необычному маршруту вы познакомитесь с нашим краем поближе. Узнаете, где проходили бои «забытой» войны 1918-1919 гг. Осмотрите интересную коллекцию краеведческого музея. Побываете на месте раскопок пермских ящеров. Посетите центр крупного крестьянского восстания и попробуете старообрядческие блюда. А также сфотографируетесь у старинного паровоза в городе железнодорожников.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В городе Очёр мы отправимся в один из лучших музеев Пермского края — краеведческий музей, расположенный в здании бывшей конторы завода Строгановых. Вы рассмотрите экспонаты, узнаете о прошлом района и одном из старейших предприятий на Западном Урале. Познакомитесь с историей очёрской фауны — ящеров Пермского периода, многие из которых были найдены неподалеку. А также увидите памятник истории — чугунные солнечные часы 19 века.
- Кроме того, мы посетим храм Архистратига Михаила с необычной архитектурой и металлической лестницей на звонницу.
- Заедем в город железнодорожников Верещагино, где вы сфотографируетесь у памятника паровозу ФД.
- В селе Сепыч я расскажу о земле старообрядцев. Мы зайдём в местный музей и храм. И пообедаем блюдами традиционной старообрядческой кухни.
- По дороге в Сепыч поговорим о том, как наступали войска Колчака. А на обратном пути — как наступала Красная Армия.
Интересные факты и детали
- Очёрская фауна — официальное название видов животных, обитавших в Приуралье в конце Пермского периода. Во время раскопок неподалеку от Очёра было описано несколько новых видов ящеров.
- Ежегодно летом в Сепыче проводится фестиваль традиционной еды «Ярушник». Такой же едой нас будут угощать на трапезе.
- Во время Гражданской войны фронт прокатился по территории Прикамья сначала на запад, потом на восток. Мы проедем по местам, где шли упорные бои той «забытой» войны.
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна и пермякам, и гостям города. В ней могут принимать участие и дети, начиная с младшего школьного возраста. Интересный рассказ и красивые фото обеспечены!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом автомобиле «Москвич 3»
- Все дороги по пути следования — асфальтированные, хорошего качества
- Для посещения старообрядческой церкви женщинам необходимо иметь платок на голову и юбку (можно длинный палантин)
- Дополнительные расходы: билеты в Очерский музей — 80 рублей, в музей Сепыча — билет и экскурсия по селу — 160 рублей, трапеза у старообрядцев
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Урал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперек, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили вЗадать вопрос
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