Павел — ваш гид в Перми

Провёл экскурсии для 39 туристов

читать дальше Перми ещё в середине XIX века, а прапрадед владел здесь заводом пожарных машин. Много лет я увлекаюсь организацией и проведением интеллектуальных игр. За это время у меня появилась огромная коллекция необычных и интересных фактов о Пермском крае. С радостью поделюсь ими с вами!

Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперек, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили в